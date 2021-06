Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","shortLead":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","id":"20210621_kanikula_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bce121-00d3-49aa-97b5-b37771230d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_kanikula_hidegfront","timestamp":"2021. június. 21. 21:51","title":"Pénteken érhet véget a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","shortLead":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","id":"20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23ca367-fa0d-4e47-87c7-8294f5e172e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","timestamp":"2021. június. 23. 09:50","title":"Mi lett volna a Barátok közttel, ha Magdi anyussal nem végez egy papírgalacsin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142ff1a9-0fd5-46b1-b7ea-ed721e9a55cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leginkább a 11-18 éves korosztály sínylette meg a pandémia legnehezebb hónapjait.","shortLead":"Leginkább a 11-18 éves korosztály sínylette meg a pandémia legnehezebb hónapjait.","id":"20210623_figyelemzavar_alvasproblema_magyar_gyerekek_koronavirus_jarvany_unicef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142ff1a9-0fd5-46b1-b7ea-ed721e9a55cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0974f8-d2bf-4635-a207-873109cc84f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_figyelemzavar_alvasproblema_magyar_gyerekek_koronavirus_jarvany_unicef","timestamp":"2021. június. 23. 11:24","title":"Figyelemzavart, alvásproblémákat és motiválatlanságot okozott a magyar gyerekeknél a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","shortLead":"A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén.","id":"20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=541d5e76-0825-44b2-bb06-6b77f12b51b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4014b786-02ec-4b1b-804d-26161c15dc70","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Orban_Viktor_temetes_Jankovics_Marcell","timestamp":"2021. június. 22. 17:59","title":"Orbán Viktor: Jankovics Marcell megmutatta, mit kell megvédenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 11 milliárd euróval nőtt a bruttó adósság egy év alatt.","shortLead":"Magyarországon 11 milliárd euróval nőtt a bruttó adósság egy év alatt.","id":"20210622_A_magyar_haztartasok_halmoztak_fel_aranyaiban_a_legtobb_allamadossagot_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b077c-9c4f-4d9a-a2c9-0be464630f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_A_magyar_haztartasok_halmoztak_fel_aranyaiban_a_legtobb_allamadossagot_az_EUban","timestamp":"2021. június. 22. 07:07","title":"A magyar háztartások halmozták fel arányaiban a legtöbb államadósságot az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is lesz egy különleges, némiképp egyszerűsített S verzió.","shortLead":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is...","id":"20210623_windows_11_se_verzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe317f1d-e2d0-49ab-a2f6-f5bfb12ba23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_windows_11_se_verzio","timestamp":"2021. június. 23. 11:03","title":"Különlegesen egyszerű verzió is jöhet a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-vásárlás egyik varázsszava a sérülésmentes jármű, pedig egy friss kimutatás alapján egyes típusokból igencsak nehéz valóban érintetlen példányt találni. ","shortLead":"A használtautó-vásárlás egyik varázsszava a sérülésmentes jármű, pedig egy friss kimutatás alapján egyes típusokból...","id":"20210621_autok_serules_Europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca434b-8bfd-4b7f-9b9a-c879f727dbbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_autok_serules_Europa","timestamp":"2021. június. 21. 14:43","title":"Itt egy lista, mely autók sérülnek a legritkábban és a leggyakrabban Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c283b9d-280e-4900-8aad-f050749f355c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök azt is reméli, Magyarországon találják meg az álmaikat.



","shortLead":"A miniszterelnök azt is reméli, Magyarországon találják meg az álmaikat.



","id":"20210623_Levelet_kaptak_Orban_Viktortol_az_erettsegizok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c283b9d-280e-4900-8aad-f050749f355c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7e1ce7-d333-4be4-95d8-803cc9a2c427","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Levelet_kaptak_Orban_Viktortol_az_erettsegizok","timestamp":"2021. június. 23. 10:23","title":"Orbán Viktor levélben buzdítja oltakozásra az érettségizőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]