Mentálisan igénybe vett szervezetünk számára felüdülést jelenthet a jóga. Ehhez ad segítséget az Egészségügyi Világszervezet egy ingyenes, Androidra és iOS-re is elérhető alkalmazással.

A mobilokon használható fitnesztermékek egyre népszerűbbek, mivel aktívabbá és egészségesebbé válhatunk anélkül, hogy edzőtermi tagságot kellene váltanunk. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egy új, jóga alkalmazása bárki számára elérhető, akinek van androidos vagy iOS-es eszköze.

A szanszkrit eredetű jóga szó összekötést, egyesülést jelent, és a jógagyakorlatok megteremthetik a test és a szellem egyensúlyát. A jóga mozgásgyakorlat már évezredek óta létezik különféle formákban, és a WHO is az aktivitás hatékony formájaként ismeri el. Az Egészségügyi Világszervezet Hagyományos, Kiegészítő és Integratív Orvostudományi Egysége a Morarji Desai Nemzeti Jóga Intézettel együttműködve indította útjára az mYoga nevű, ingyenes, angol nyelvű mobil edzésalkalmazást, amely androidos készülékekre és iPhone-okra is letölthető. Az app használatához nincsen szükség regisztrációra.

© App Store

Az alkalmazásnak két része van, egy tanulási és egy gyakorlási rész. Az előbbi azoknak készült, akiknek teljesen új a jóga: videókkal segít a különféle technikák elsajátításában. A gyakorló foglalkozásokon azoknak érdemes „részt venniük, akik már elsajátították a különböző pózokat. Mindkét mód eltérő időtartamokat kínál, például 10 perc, 20 perc, 45 perc. Gyakorlati módban választható az audio opció is, ekkor csak hangutasításokat követhetünk. Az alkalmazásban lévő videók letölthetők, így a gyakorlatok offline is végezhetők.

A WHO szerint az alkalmazás nem figyeli a felhasználó adatait, nem követi annak tevékenységét. A szervezet bízik abban, hogy az új alkalmazás ösztönzi majd az embereket a rendszeres testmozgásra, ami megvédheti őket az olyan betegségektől, mint az elhízás vagy a magasvérnyomás.

