[{"available":true,"c_guid":"8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","shortLead":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","id":"20210624_miami_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eadafe-6644-4f05-9e10-75b49c538b95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_miami_halalos_aldozat","timestamp":"2021. június. 24. 18:33","title":"Legalább egy halálos áldozata van a miami épület összeomlásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3728cab7-8e1b-411d-834f-c36685605a8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 3000 évvel ezelőtt élt férfi csontvázán korábban 790 mély, fogak ejtette sérülést találtak. A kutatók most kiderítették, mi történhetett vele.","shortLead":"Egy 3000 évvel ezelőtt élt férfi csontvázán korábban 790 mély, fogak ejtette sérülést találtak. A kutatók most...","id":"20210624_capatamadas_kutatas_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3728cab7-8e1b-411d-834f-c36685605a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec6af54-1204-4e87-86fc-fe9b7650a4b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_capatamadas_kutatas_regeszet","timestamp":"2021. június. 24. 19:17","title":"Azonosították a legkorábbi ismert cápatámadás áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","id":"20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f7e8da-cec0-4883-b1eb-69aaafeba708","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2021. június. 25. 09:38","title":"Nagyot esett a születések száma májusban, nőtt a halálozásoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","shortLead":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","id":"20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abfaff9-f9c6-42d2-9778-f49aba6ee44e","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","timestamp":"2021. június. 24. 20:05","title":"Új rektora lesz a Corvinus Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","shortLead":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","id":"20210625_heineken_eb_vallas_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38105f05-04cc-432c-b77a-0002309137a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_heineken_eb_vallas_sor","timestamp":"2021. június. 25. 20:19","title":"A Heineken mostantól előre felméri, melyik focista elé nem tehetik le a sörüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffce9bc-0d80-4fc4-b97a-507e259671f2","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ne várjuk azt, hogy élhetőbb társadalomban éljünk, amíg romanticizáljuk az eltorzult arccal buzizó szurkolók viselkedését. A mai magyar béközép nem reprezentálja a társadalmat, és ezt külföldön mindenki észreveszi, csak nekünk nem sikerül. Vélemény.","shortLead":"Ne várjuk azt, hogy élhetőbb társadalomban éljünk, amíg romanticizáljuk az eltorzult arccal buzizó szurkolók...","id":"20210626_Itt_az_ido_abbahagynunk_az_ultrak_mosdatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ffce9bc-0d80-4fc4-b97a-507e259671f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7852966-27b8-4525-8769-97dee9cdeb8b","keywords":null,"link":"/360/20210626_Itt_az_ido_abbahagynunk_az_ultrak_mosdatasat","timestamp":"2021. június. 26. 11:00","title":"Itt az ideje abbahagyni az ultrák mosdatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A globális felmelegedés új kihívások elé állítja a kertészeti ágazatot.","shortLead":"A globális felmelegedés új kihívások elé állítja a kertészeti ágazatot.","id":"20210625_oszibarack_termes_tavaszi_fagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d7584f-9714-446e-a954-abd1be5cc311","keywords":null,"link":"/zhvg/20210625_oszibarack_termes_tavaszi_fagyok","timestamp":"2021. június. 25. 15:22","title":"Alig terem idén őszibarack a tavaszi fagyok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kis híján sikerült megviccelnie szerda este a magyar válogatottnak a németet Münchenben. A meccset nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szaksajtó is figyelte, kijelenthetjük, hogy a válogatott teljesítménye meglepte a világot. ","shortLead":"Kis híján sikerült megviccelnie szerda este a magyar válogatottnak a németet Münchenben. A meccset nemcsak a hazai...","id":"20210624_EURO2020_nemzetkozi_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9c2d10-2808-47e2-80a4-d00aa3f5aec8","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_nemzetkozi_lapszemle","timestamp":"2021. június. 24. 12:38","title":"Így reagált a nemzetközi sportsajtó a magyarok németek elleni teljesítményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]