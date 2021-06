Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé állította népét: vakcinát kérnek vagy mehetnek a hűvösre.","shortLead":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé...","id":"20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7b0ee1-1c53-48dd-b5bb-1fe278a85761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","timestamp":"2021. június. 27. 10:03","title":"Aki nem akar oltást, mehet a börtönbe – üzente a Fülöp-szigetek diktátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok jel utal arra, hogy a szavazópolgárok nem díjazzák, ha a miniszterelnök miatt az ország mindinkább a partvonalra szorul a kontinensen, írja a német hetilap.","shortLead":"Sok jel utal arra, hogy a szavazópolgárok nem díjazzák, ha a miniszterelnök miatt az ország mindinkább a partvonalra...","id":"20210626_Spiegel_Orban_meg_rafizethet_az_europai_unios_strategiajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd283876-ce63-4334-81b9-3e283cf42141","keywords":null,"link":"/360/20210626_Spiegel_Orban_meg_rafizethet_az_europai_unios_strategiajara","timestamp":"2021. június. 26. 09:00","title":"Spiegel: Orbán még ráfizethet az európai uniós stratégiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3329b90-c408-48a4-b8b6-d7c0febc736c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a határon maradtak aknák, hanem a gazdaságban is. 