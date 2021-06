Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","shortLead":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","id":"20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e30c94-68d3-4445-bb78-d8f755c41400","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","timestamp":"2021. június. 26. 11:28","title":"Szentpétervárra költözik 2023-ban a Forma 1-es Orosz Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de világszerte sok az ellentmondás akörül, hogy mi a teendő.","shortLead":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de...","id":"202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c749ac3b-b9dd-45d0-a27c-9f35c2a6d589","keywords":null,"link":"/360/202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","timestamp":"2021. június. 27. 10:45","title":"Megváltoztathassa-e a nemét egy tizenéves? Tudományos érvek és ellenérvek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A valaha volt legnagyobb mobiladat-forgalmat mérték a magyar válogatott Európa-bajnoki meccsei alatt.","shortLead":"A valaha volt legnagyobb mobiladat-forgalmat mérték a magyar válogatott Európa-bajnoki meccsei alatt.","id":"20210628_adatforgalmi_rekord_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6cde23-bbad-4db1-a25a-fe12a7626ee8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_adatforgalmi_rekord_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 28. 06:21","title":"Minden adatforgalmi rekord megdőlt a magyar válogatott első két meccse alatt, a német-magyaron technikai hiba zavart be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effde624-1199-437c-b2e2-17272cc24fc2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A jó statisztika olyan, mint a csillagász távcsöve, a bakteriológus mikroszkópja vagy a radiológus röntgenkészüléke. Ha hajlandóak vagyunk megengedni neki, akkor a jó statisztika segít olyan dolgokat meglátnunk a minket körülvevő világgal és saját magunkkal kapcsolatban, amelyeket másképp nem vennénk észre.","shortLead":"A jó statisztika olyan, mint a csillagász távcsöve, a bakteriológus mikroszkópja vagy a radiológus röntgenkészüléke. Ha...","id":"20210627_Tiz_okolszabaly_ahhoz_hogy_ne_vezessenek_meg_minket_statisztikakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=effde624-1199-437c-b2e2-17272cc24fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3d2c18-c309-46f9-a97c-ef09771fa567","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210627_Tiz_okolszabaly_ahhoz_hogy_ne_vezessenek_meg_minket_statisztikakkal","timestamp":"2021. június. 27. 19:15","title":"Tíz ökölszabály ahhoz, hogy ne vezessenek meg minket statisztikákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fővárosi kórháznál szombat hajnalban találták az egészséges újszülöttet.","shortLead":"A fővárosi kórháznál szombat hajnalban találták az egészséges újszülöttet.","id":"20210626_Egy_kisfiut_hagytak_a_Heim_Pal_babamento_inkubatoraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de53659-6b43-4eed-9b63-b79c93df59b5","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Egy_kisfiut_hagytak_a_Heim_Pal_babamento_inkubatoraban","timestamp":"2021. június. 26. 16:44","title":"Egy kisfiút hagytak a Heim Pál babamentő inkubátorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4225612-4d69-4513-bcb1-babc01412ca8","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Hosszabbításban szerzett zseniális, de nehezen kiharcolt góllal ment csak tovább Olaszország a negyeddöntőkbe az Eb-n, Dánia azonban nagyon megverte Wales-t. Összefoglalónk a szombati játéknapról.","shortLead":"Hosszabbításban szerzett zseniális, de nehezen kiharcolt góllal ment csak tovább Olaszország a negyeddöntőkbe az Eb-n...","id":"20210626_napiosszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4225612-4d69-4513-bcb1-babc01412ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a11f82-d701-488d-bf38-b878c6592061","keywords":null,"link":"/sport/20210626_napiosszefoglalo","timestamp":"2021. június. 26. 23:45","title":"Kínkeservesen az olaszok, gálázva a dánok jutottak tovább a nyolcaddöntők első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban bombákat használtak. Sokat.","shortLead":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban...","id":"20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b74fbea-9453-4405-aa69-e02f7a3bc9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 27. 08:03","title":"Videó: 20 tonna bombával töréstesztelt az amerikai haditengerészet az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európa Bajnokság remek lehetőség lett volna a budapesti turizmus újraindítására a járvány után, de végül sokkal kevesebben és nehezebben jutottak el a magyar fővárosba, mint amire számítottak - mondta a Fülkében Faix Csaba, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. ","shortLead":"Az Európa Bajnokság remek lehetőség lett volna a budapesti turizmus újraindítására a járvány után, de végül sokkal...","id":"20210626_Fulke_Az_EB_egy_oriasi_kihagyott_ziccer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd93abd-9d53-4596-8088-089b3ffe2834","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Fulke_Az_EB_egy_oriasi_kihagyott_ziccer","timestamp":"2021. június. 26. 11:00","title":"Fülke: Az Eb egy óriási kihagyott ziccer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]