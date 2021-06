Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni, kinek az utasítására történt.","shortLead":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni...","id":"20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02facb51-e27c-48fc-8a4d-5d523711d2f2","keywords":null,"link":"/sport/20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","timestamp":"2021. június. 28. 19:53","title":"MLSZ: Be lehetett vinni szivárványos zászlót a vasárnapi meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már a külföldön élő magyarok is érzik a bőrükön. Nemcsak negatív, de pozitív megjegyzéseket is kapnak, sokak számára vonzó, hogy a magyar kormány szembemegy a nyugati-európai politikai kultúrával. Külföldön élő magyarokat kérdeztünk.\r

\r

","shortLead":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már...","id":"20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228a414a-13ff-4a48-8a33-ffe41ec77968","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_kulfoldon_elo_magyarok_homofobtorveny_visszhang","timestamp":"2021. június. 28. 18:01","title":"Ha egy német kocsmában meghívnak, kiderül, hogy neonácik – a külföldön élő magyarok a homofóbtörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb az első készülék az iPhone 12-höz képest.","shortLead":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb...","id":"20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b1960-0dfa-4f19-b3de-2b7ac79f1eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","timestamp":"2021. június. 28. 14:03","title":"Videó: összemérték az első iPhone és az iPhone 12 sebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari cégek irányítását is.","shortLead":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari...","id":"20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc56e2e-ef96-45c3-bfb4-cbef57c5f8c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","timestamp":"2021. június. 29. 09:17","title":"A kormány felvásárolta egy OTP-vezető fegyverkereskedő cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube egy meg nem nevezett forrásból kapott bejelentést, hogy az Atajurt nevű jogvédő szervezet YouTube-csatornáján a felhasználási feltételeket sértő tartalom található.","shortLead":"A YouTube egy meg nem nevezett forrásból kapott bejelentést, hogy az Atajurt nevű jogvédő szervezet YouTube-csatornáján...","id":"20210628_youtube_cenzura_kina_ujgurok_diktatura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c084bc89-5112-4486-a4bd-0f0a986aa7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_youtube_cenzura_kina_ujgurok_diktatura","timestamp":"2021. június. 28. 09:33","title":"Törölte a YouTube az eltűnt ujgurokkal foglalkozó videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8132cb2-69e8-4c28-9385-c3385a0d2934","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper két lenyűgöző genderfluid öltözékben vonult végig a vörös szőnyegen a BET Awards gálán. És aztán egy férfi táncost is megcsókolt.","shortLead":"A rapper két lenyűgöző genderfluid öltözékben vonult végig a vörös szőnyegen a BET Awards gálán. És aztán egy férfi...","id":"20210628_Vajon_hova_sorolna_a_homofobtorveny_Lil_Nas_X_outfitjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8132cb2-69e8-4c28-9385-c3385a0d2934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5702dd-1be0-4549-ad9f-97fc7141e906","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Vajon_hova_sorolna_a_homofobtorveny_Lil_Nas_X_outfitjet","timestamp":"2021. június. 28. 16:31","title":"Vajon hová sorolná a homofóbtörvény Lil Nas X outfitjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","shortLead":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","id":"20210627_Forma1_Verstappen_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761581e6-29e0-48d7-85e6-78e13f41df2e","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Forma1_Verstappen_nyert","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"Forma-1: Verstappen nyert a Stájer Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5381a896-c93b-4d8b-a14e-f9da9dd59b82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint egy ekkora napelemfarm kiépítéséhez legalább 100 rakétakilövésre lesz szükség. A fejlesztés – már ha megvalósul – 2050-től termelhet gigawatt mennyiségű elektromosságot.","shortLead":"A számítások szerint egy ekkora napelemfarm kiépítéséhez legalább 100 rakétakilövésre lesz szükség. A fejlesztés – már...","id":"20210628_kina_naperomu_hosszu_meneteles_9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5381a896-c93b-4d8b-a14e-f9da9dd59b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d1c2aa-9bbb-46e0-ac75-26c1481f50e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_kina_naperomu_hosszu_meneteles_9","timestamp":"2021. június. 28. 15:38","title":"Kína gigantikus naperőművet telepítene az űrbe, már 2022-től munkához látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]