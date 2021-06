Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután távozott az egykori polgármester, nem maradt befolyásos politikusa a kormánypártnak a IX. kerületben.","shortLead":"Miután távozott az egykori polgármester, nem maradt befolyásos politikusa a kormánypártnak a IX. kerületben.","id":"20210628_fidesz_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb587c2d-be9b-43cd-b4b3-a9239f5818e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_fidesz_ferencvaros","timestamp":"2021. június. 28. 10:40","title":"Erős ember nélkül maradt a Fidesz Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","shortLead":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","id":"20210629_M3as_bicikli_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094a76e-0e3b-4184-a647-a7754c5c2b8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_M3as_bicikli_video","timestamp":"2021. június. 29. 10:45","title":"Az M3-as közepén szedegette lerepült biciklijét egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378da5b-acde-4583-bced-fdea2dbd9e7a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Karnevál címmel jelent meg a Bëlga új lemeze, amelynek közérzet-dalaiban a lakógyűlések abszurdjától a pecás életérzésen át a szuperhősök bánatáig számos témát megénekelnek. De hová tűnt a direkt politika, és miért maradtak el a trágár szövegek? Milyen jelek mutatják, hogy középkorúsodnak? A pandémiát követő első koncertjük után beszélgettünk Bauxittal, Még5lövéssel és Tokyóval.





","shortLead":"Karnevál címmel jelent meg a Bëlga új lemeze, amelynek közérzet-dalaiban a lakógyűlések abszurdjától a pecás...","id":"20210628_Belga_album_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0378da5b-acde-4583-bced-fdea2dbd9e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5d74a6-ee5a-4766-bcdc-e531d9c71077","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Belga_album_interju","timestamp":"2021. június. 28. 20:00","title":"„Ha indokolt, akkor káromkodunk most is” – interjú a Bëlgával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst szúrt ki.","shortLead":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst...","id":"20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe5d84e-60f0-4b8c-baf4-b95c54966462","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","timestamp":"2021. június. 28. 08:33","title":"Felfedezték az eddigi legnagyobb üstököst, a Naprendszer belseje felé tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírt az Európai Tanács szóvivője közölte a Twitteren.","shortLead":"A hírt az Európai Tanács szóvivője közölte a Twitteren.","id":"20210627_Koronavirusos_a_luxemburgi_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ba8b4-22b2-4218-acbb-e80ea6958177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Koronavirusos_a_luxemburgi_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 20:53","title":"Koronavírusos a luxemburgi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","shortLead":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","id":"20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8855dcf8-2107-4d64-bd54-ba275e7b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","timestamp":"2021. június. 27. 14:59","title":"Elhagyja a pályát Haumann Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022 októberében kezdődik a 2021-ről elcsúsztatott nép- és lakásszámlálást.","shortLead":"2022 októberében kezdődik a 2021-ről elcsúsztatott nép- és lakásszámlálást.","id":"20210628_nepszamlalasra_2021_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e797fb7-465b-46a8-8f1b-a695eb1e327f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_nepszamlalasra_2021_koltsegvetes","timestamp":"2021. június. 28. 07:23","title":"20,5 milliárd forintot költ a kormány a jövő évre tolt népszámlálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb az első készülék az iPhone 12-höz képest.","shortLead":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb...","id":"20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b1960-0dfa-4f19-b3de-2b7ac79f1eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","timestamp":"2021. június. 28. 14:03","title":"Videó: összemérték az első iPhone és az iPhone 12 sebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]