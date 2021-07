Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ea3391f-cdd7-47fa-b004-7539e998aa3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A horvát oldalon vezettek be szigorítást, ezért a torlódás.","shortLead":"A horvát oldalon vezettek be szigorítást, ezért a torlódás.","id":"20210701_horvatorszag_hataratkelo_letenye_varakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea3391f-cdd7-47fa-b004-7539e998aa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99aa280-4fdb-42ef-a034-0242a938af42","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_horvatorszag_hataratkelo_letenye_varakozas","timestamp":"2021. július. 01. 16:40","title":"Akár órákig is sorban állhat valaki, mire átjut Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b00a97c-6501-4bc4-ab9f-d654d1cf86f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Galactic 70 éves tulajdonosa is rajta lesz a július 11-én startoló VSS Unity űrrepülő fedélzetén. Ezzel kilenc nappal előzheti be a hasonló akcióra vállalkozó Jeff Bezost.","shortLead":"A Virgin Galactic 70 éves tulajdonosa is rajta lesz a július 11-én startoló VSS Unity űrrepülő fedélzetén. Ezzel kilenc...","id":"20210702_richard_branson_virgin_galactic_jeff_bezos_urutazas_new_shephard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b00a97c-6501-4bc4-ab9f-d654d1cf86f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595058-c81a-42bd-b253-0282229a10b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_richard_branson_virgin_galactic_jeff_bezos_urutazas_new_shephard","timestamp":"2021. július. 02. 08:40","title":"Richard Branson kilenc nappal Jeff Bezos előtt tervez űrutazást, ő lehet az első milliárdos, aki az űrbe jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3049d1e-79d3-4a10-a4a0-c5f927ffcc18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem hagyhatjuk, hogy suttyomban lopják el alólunk a gyorsforgalmi utakat” – írta a Facebookon Budapest főpolgármestere.","shortLead":"„Nem hagyhatjuk, hogy suttyomban lopják el alólunk a gyorsforgalmi utakat” – írta a Facebookon Budapest főpolgármestere.","id":"20210701_karacsony_gergely_koncesszio_autopalya_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3049d1e-79d3-4a10-a4a0-c5f927ffcc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f89fdd0-d445-44e7-9c08-5f646e229f9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_karacsony_gergely_koncesszio_autopalya_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2021. július. 01. 14:34","title":"Karácsony Gergely az Európai Bizottsághoz fordul, amiért a kormány 35 évre koncesszióba adná az autópályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is, amikor az ellenfele megsérült, és feladta a meccset. A következő ellenfele akár a 9. kiemelt is lehet.","shortLead":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is...","id":"20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594369df-1d17-4fee-ba8d-efa884c275c1","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","timestamp":"2021. június. 30. 19:29","title":"A legjobb 32 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem mi, sem a környező országok nem állnak annyira jól az oltások terén – mondta a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára az ATV-ben.","shortLead":"Sem mi, sem a környező országok nem állnak annyira jól az oltások terén – mondta a Szegedi Tudományegyetem Orvosi...","id":"20210701_boldogkoi_zsolt_jarvany_koronavirus_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2030c68-1373-4e4d-87a9-fcfb846bc8e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_boldogkoi_zsolt_jarvany_koronavirus_osz","timestamp":"2021. július. 01. 15:03","title":"Boldogkői Zsolt: Szinte biztos, hogy ősszel megint jön a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","shortLead":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","id":"20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafdb8-ffe9-4b45-919f-23a0bd7c5004","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","timestamp":"2021. június. 30. 19:13","title":"A gyerekekre zúdított fideszes kampányvideók miatt tett panaszt a YouTube-nál a Momentum ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","shortLead":"Az EU Tanácsának is segítenie kell Orbán Viktor ellen, írja a German Marshall Fund politikai elemzője az Euronews-on.","id":"20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edff7478-1ce2-4505-8336-6a005f0731b9","keywords":null,"link":"/360/20210702_Hegedus_Daniel_politikai_elemzo_homofobtorveny_Europai_Unio","timestamp":"2021. július. 02. 07:30","title":"Hegedűs Dániel politikai elemző: Az Uniónak lépnie kell a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","id":"20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f7a67a-5e90-4fb1-bbc4-a56a54224e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. július. 01. 09:10","title":"Szivárványos zászlót vittek Orbánnak, nem vette át a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]