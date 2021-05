Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió valódi ellenzéki szavazó akaratát - számolta ki Mérő László matematikus.","shortLead":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió...","id":"20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227464e1-c207-46b3-87c9-f29f1ef2766a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","timestamp":"2021. május. 15. 08:05","title":"Mérő László: Az előválasztást fideszes trollok befolyásolhatják, de van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bccf76-8c8a-4783-83d8-835a7bef768b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lego és a Ferrari együttműködése közel 25 esztendőre tekint vissza, az első közös Technic szettre azonban egészen mostanáig kellett várnunk. Teszten a legújabb 18+ besorolású Lego, egy Ferrari 488 GTE.","shortLead":"A Lego és a Ferrari együttműködése közel 25 esztendőre tekint vissza, az első közös Technic szettre azonban egészen...","id":"20210515_versenyauto_a_nappaliban_osszeraktuk_az_elso_lego_technic_ferrarit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bccf76-8c8a-4783-83d8-835a7bef768b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e895fac5-6cf9-4f12-bb1f-4a67d54c31c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_versenyauto_a_nappaliban_osszeraktuk_az_elso_lego_technic_ferrarit","timestamp":"2021. május. 15. 06:41","title":"Versenyautó a nappaliban: összeraktuk az első Lego Technic Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A különkiadás elég nagy durranásnak ígérkezik.","shortLead":"A különkiadás elég nagy durranásnak ígérkezik.","id":"20210514_Elkepeszto_vendegszereplokkel_erkezik_az_uj_Jobaratokepizod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc86672-60f8-4f39-b798-0e0f3b39f308","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Elkepeszto_vendegszereplokkel_erkezik_az_uj_Jobaratokepizod","timestamp":"2021. május. 14. 08:35","title":"Elképesztő vendégszereplőkkel érkezik az új Jóbarátok-epizód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dátumot Matt LeBlanc jelentette be.","shortLead":"A dátumot Matt LeBlanc jelentette be.","id":"20210513_Megvan_mikor_erkezik_az_uj_Jobaratok_epizod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91ac22a-7044-45c1-9db1-137a6ed6bb24","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Megvan_mikor_erkezik_az_uj_Jobaratok_epizod","timestamp":"2021. május. 13. 20:03","title":"Megvan, mikor érkezik az új Jóbarátok epizód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyetem valós méreteiről és a Diákváros háttérbe szorításáról is évekkel ezelőtt megegyezett a kormány a kínai partnereivel.","shortLead":"Az egyetem valós méreteiről és a Diákváros háttérbe szorításáról is évekkel ezelőtt megegyezett a kormány a kínai...","id":"20210514_fudan_itm_dokumentumok_diret36","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cb5e66-c33a-44a8-922a-f3bcefb8c6ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_fudan_itm_dokumentumok_diret36","timestamp":"2021. május. 14. 12:59","title":"Direkt36: Sokkal drágább lesz a budapesti Fudan, mint amiről eddig szó volt, és ezt már rég tudja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS) stúdiónak használnák. ","shortLead":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS...","id":"20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17649756-7a22-4eb9-be86-2906035cc176","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","timestamp":"2021. május. 14. 13:54","title":"Az oroszok nem hagynák, hogy Tom Cruise legyen az első ember, aki filmet forgat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad, hosszú távon – amellett, hogy tartós vizelési panaszokhoz vezet –, akár a nemzőképességre is hátrányos hatással lehet. Ám a férfiak, amíg tehetik, mégsem járnak szűrővizsgálatra – állítja Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus szakorvos. Interjú. ","shortLead":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad...","id":"proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8ff83-c5b1-45b4-83ed-ab6b1bd34c78","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","timestamp":"2021. május. 14. 07:30","title":"\"A prosztatavizsgálat egy abszolút elviselhető dolog\" - Interjú Benyó Mátyás urológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"117b2237-27df-4b2e-b7e3-5520a7aee004","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hasít a Pfizer és a Moderna, a BioNTech pedig felkerült a térképre. A vakcinaágazat azonban csak töredékét adja a gyógyszeripar teljes bevételének. ","shortLead":"Hasít a Pfizer és a Moderna, a BioNTech pedig felkerült a térképre. A vakcinaágazat azonban csak töredékét adja...","id":"202119__vakcinagyartok__kiugro_bevetelek__brandepites__covidprofit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117b2237-27df-4b2e-b7e3-5520a7aee004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5431505-b7e5-4669-a936-a1a2111c9406","keywords":null,"link":"/360/202119__vakcinagyartok__kiugro_bevetelek__brandepites__covidprofit","timestamp":"2021. május. 14. 15:00","title":"Rengeteget lehetett keresni a vakcinákon, de volt, aki lemondott a haszonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]