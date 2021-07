Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Futószalagon fogadtak el vitatott törvényeket, a Jobbik kisegítette a kormánypártokat, Orbán Viktor szócsatákat vívott Jakab Péterrel, és sok milliós pénzbírságot kaptak ellenzéki politikusok – erről szólt az Országgyűlés idei tavaszi ülésszakának majd’ 300 órája. ","shortLead":"Futószalagon fogadtak el vitatott törvényeket, a Jobbik kisegítette a kormánypártokat, Orbán Viktor szócsatákat vívott...","id":"20210701_Orban_Viktor_torvenygyar_Fudan_homofobtorveny_jogalkotas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b378c8-d19c-4a28-8bde-e02966a55162","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Orban_Viktor_torvenygyar_Fudan_homofobtorveny_jogalkotas","timestamp":"2021. július. 01. 05:30","title":"Orbán csúcsra járatta a törvénygyárat, pedig korábban megvetette az ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyző pénteken egyesben a kilencedik kiemelt Diego Schwartzmannal játszik.","shortLead":"A magyar versenyző pénteken egyesben a kilencedik kiemelt Diego Schwartzmannal játszik.","id":"20210701_wimbledon_fucsovics_marton_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29fdf81-2c2d-4a45-8941-131ec70f5442","keywords":null,"link":"/sport/20210701_wimbledon_fucsovics_marton_tenisz","timestamp":"2021. július. 01. 20:45","title":"Wimbledon: Fucsovics továbbjutott párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2558a0-4653-424d-9f52-ac20187e15df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi két hónap statisztikái alapján az öt legdrágább hirdetés mindegyike a Gyurcsány Show volt.","shortLead":"Az utóbbi két hónap statisztikái alapján az öt legdrágább hirdetés mindegyike a Gyurcsány Show volt.","id":"20210701_Fidesz_gyurcsanyozos_hirdetes_politikai_kampany_YouTube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2558a0-4653-424d-9f52-ac20187e15df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b52fec4-e232-4c0d-88bc-75949e70a677","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_Fidesz_gyurcsanyozos_hirdetes_politikai_kampany_YouTube","timestamp":"2021. július. 01. 13:04","title":"A Fidesz gyurcsányozós hirdetésénél többet senki sem költött politikai kampányra Európában a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193acfc7-fde7-494e-9538-04280aaf3cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ausztriában új gazdára váró régi M5-öst az elmúlt 3 évtizedben nem sokat használták.","shortLead":"Az Ausztriában új gazdára váró régi M5-öst az elmúlt 3 évtizedben nem sokat használták.","id":"20210702_28_ezer_kilometerrel_arulnak_a_szomszedban_egy_32_eves_bmw_m5ot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193acfc7-fde7-494e-9538-04280aaf3cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd257210-08b1-4a11-8ba3-8560a99c0422","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_28_ezer_kilometerrel_arulnak_a_szomszedban_egy_32_eves_bmw_m5ot","timestamp":"2021. július. 02. 07:59","title":"28 ezer kilométerrel árulnak a szomszédban egy 32 éves BMW M5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","shortLead":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","id":"20210701_james_franco_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1dd405-ffeb-489e-8711-266b576ab535","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_james_franco_per","timestamp":"2021. július. 01. 19:47","title":"Helytelen viselkedése miatt James Franco 2,2 millió dollárt fizet két diákjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7353b45-d25d-49b9-aac8-a36791176cec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kétnapos menetpróbán kipróbált izgalmas Audik közül a leggyengébb is 400 lóerős volt, a legerősebb példányok pedig ezen teljesítmény másfélszeresét szabadították rá az aszfaltra. Előre eláruljuk, hogy a legnagyobb meglepetést a leghalkabb modell okozta. ","shortLead":"A kétnapos menetpróbán kipróbált izgalmas Audik közül a leggyengébb is 400 lóerős volt, a legerősebb példányok pedig...","id":"20210701_ket_vilag_hataran_benzinpusztito_audi_rseket_es_egy_etron_gt_villanyautot_vezettunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7353b45-d25d-49b9-aac8-a36791176cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c526662-dc58-42dd-83dd-64f2e9bb7acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_ket_vilag_hataran_benzinpusztito_audi_rseket_es_egy_etron_gt_villanyautot_vezettunk","timestamp":"2021. július. 01. 06:41","title":"Két világ határán: benzinpusztító Audi RS-eket és egy e-tron GT villanyautót vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","shortLead":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","id":"20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409b0c94-7b81-441d-bea2-f67525840f5d","keywords":null,"link":"/elet/20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","timestamp":"2021. június. 30. 15:28","title":"A görög rendőrök leejtették a Picasso-festményt a visszaszerzést ünneplő sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év börtönre ítélte a bíróság Allison Mack színésznőt, aki a NXIVM nevű szektának hálózott be szexrabszolgákat.","shortLead":"Három év börtönre ítélte a bíróság Allison Mack színésznőt, aki a NXIVM nevű szektának hálózott be szexrabszolgákat.","id":"20210701_Emberkereskedelem_miatt_megy_bortonbe_a_Smallville_egykori_sztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa178961-2eeb-4b47-80cd-601b4c198789","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Emberkereskedelem_miatt_megy_bortonbe_a_Smallville_egykori_sztarja","timestamp":"2021. július. 01. 12:39","title":"Emberkereskedelem miatt megy börtönbe a Smallville egykori sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]