Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"707d3a91-3e03-4b95-b4a0-e95e12e7aeaf","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A Thomas Vinterberg rendezte Oscar-díjas dán film, a Még egy kört mindenkinek a héten kerül a mozikba.","shortLead":"A Thomas Vinterberg rendezte Oscar-díjas dán film, a Még egy kört mindenkinek a héten kerül a mozikba.","id":"202126__meg_egy_kort_mindenkinek__mads_mikkelsen__kortyszellem__szintet_lepnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=707d3a91-3e03-4b95-b4a0-e95e12e7aeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3828c31f-6225-4372-9eab-8a5aa105ec65","keywords":null,"link":"/360/202126__meg_egy_kort_mindenkinek__mads_mikkelsen__kortyszellem__szintet_lepnek","timestamp":"2021. július. 02. 17:00","title":"Alkohol, középkorú férfiak és keserű dac sosem passzoltak még ilyen jól egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében, hogy visszafogják az építőanyagok drágulását.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében...","id":"20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb8155-6474-4ebb-90ba-26cf66f7f86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","timestamp":"2021. július. 02. 07:37","title":"Orbán: Korlátozzuk az építőipari anyagok kivitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1900bb89-cceb-45e7-b7c0-cdc282e9a6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan nő a globális műanyagkibocsátás, ezért nagy szükség van a gondolkodásmód megváltoztatására.","shortLead":"Folyamatosan nő a globális műanyagkibocsátás, ezért nagy szükség van a gondolkodásmód megváltoztatására.","id":"20210702_muanyag_szemet_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1900bb89-cceb-45e7-b7c0-cdc282e9a6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009089a6-a98d-40ab-bf41-f77cde902866","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_muanyag_szemet_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","timestamp":"2021. július. 02. 19:03","title":"Drasztikusan csökkenteni kell a műanyagszemét mennyiségét a tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A tippjátékunk résztvevőinek elsöprő többsége, tizenegyből nyolcan azt mondták, hogy Belgium bejut az elődöntőbe, Hrutka János, Szijjártó Péter és Szilágyi Áron egyenesen győztesnek várja a belgákat – rajtuk kívül Szél Bernadettnek maradt a negyeddöntők előtt esélye arra, hogy a végső győztest eltalálja, ő a spanyolokra gondolt. Anglia négy közé jutására is sokan tippeltek – sőt, ha igazuk lenne, akkor az angolok csak a döntőben kapnának ki. A legbátrabb azért Bárdos András volt, aki már az Eb előtt megmondta, hogy Dánia negyeddöntős lesz, sőt arra is tippelt, hogy a dánok még ebből a körből is továbbjutnak.","shortLead":"A tippjátékunk résztvevőinek elsöprő többsége, tizenegyből nyolcan azt mondták, hogy Belgium bejut az elődöntőbe...","id":"20210702_kezdo_tizenegy_negyeddonto_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcde95d-e9c1-4360-a9ff-76a56d895b82","keywords":null,"link":"/sport/20210702_kezdo_tizenegy_negyeddonto_tippek","timestamp":"2021. július. 02. 13:22","title":"Kezdő tizenegy: Ha egyszer nem Franciaország nyeri az Eb-t, akkor ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b007227-b048-4abb-9544-1110913404e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Morzsa kutya és egy tyúk költözött a vasútállomáshoz.","shortLead":"Morzsa kutya és egy tyúk költözött a vasútállomáshoz.","id":"20210702_kolodko_vac_anyam_tyukja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b007227-b048-4abb-9544-1110913404e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1b66fe-2a33-4989-941e-d7e273d44f0c","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_kolodko_vac_anyam_tyukja","timestamp":"2021. július. 02. 18:44","title":"Kolodko szoborba öntötte Petőfi versét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik, hogy ne lehetne jó üzletet csinálni belőle. ","shortLead":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik...","id":"202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22372829-6d40-40a1-ada5-2b12b6a0400a","keywords":null,"link":"/360/202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","timestamp":"2021. július. 03. 16:00","title":"Szabadesésben a bitcoin, de a profik még mindig bizakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5779560e-9854-4e97-80d4-de9f87f510ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg iPhone-on használják a dedikált YouTube alkalmazást, azonban az iOS-eseknek nélkülözniük kellett egy igen hasznos funkciót. A Google most lépett az ügy érdekében.","shortLead":"Rengeteg iPhone-on használják a dedikált YouTube alkalmazást, azonban az iOS-eseknek nélkülözniük kellett egy igen...","id":"20210703_youtube_pip_funkcio_ios_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5779560e-9854-4e97-80d4-de9f87f510ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b59238-566d-4b06-b027-1dbc2e83e0e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_youtube_pip_funkcio_ios_iphone","timestamp":"2021. július. 03. 12:03","title":"Fájó hiányt pótol a YouTube az iPhone-osoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","shortLead":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","id":"20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f9e6c6-0da3-4698-a8b5-13913217afcc","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","timestamp":"2021. július. 01. 21:13","title":"Megtiltotta a kormány a névtelen adományozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]