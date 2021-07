Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bfb342fa-39aa-4664-bdb9-4696e7a84913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, a kiterjesztett valóságra (AR) alapuló lencséket kapnak a Viber felhasználói.","shortLead":"Látványos, a kiterjesztett valóságra (AR) alapuló lencséket kapnak a Viber felhasználói.","id":"20210704_viber_ar_lencse_funkcio_snapchat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfb342fa-39aa-4664-bdb9-4696e7a84913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb4724f-c628-4dad-8e16-cea46d81ce30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_viber_ar_lencse_funkcio_snapchat","timestamp":"2021. július. 04. 08:03","title":"Látványos új funkció jött a Viberbe, hamarosan a magyarok is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","shortLead":"Mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezésről van szó.","id":"20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1502252-96e8-46fa-9d59-bc8e52b5f647","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_traffiapax_rendorseg_beszerzes","timestamp":"2021. július. 02. 16:25","title":"Bevásárol traffipaxokból a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a8e875-f855-490e-b70b-d8ac1b665215","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami támogatások megtették hatásukat.","shortLead":"Az állami támogatások megtették hatásukat.","id":"20210703_Juliusban_elerik_az_egymillio_elektromos_autot_a_nemetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a8e875-f855-490e-b70b-d8ac1b665215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384d8f33-dff6-4d35-b54c-2eb504a5281c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Juliusban_elerik_az_egymillio_elektromos_autot_a_nemetek","timestamp":"2021. július. 04. 06:20","title":"Júliusban elérik az egymillió elektromos autót a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok mintái alapján próbálgatni, milyen edény része lehetett. ","shortLead":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok...","id":"202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88440b-1085-4c8a-ad6f-6da99019017a","keywords":null,"link":"/360/202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","timestamp":"2021. július. 02. 16:00","title":"Olyan alkalmazást kapnak kezükbe a régészek, amelyről mindig is álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b69b2-d91f-4f1c-9364-d1c34bf0ab73","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„Ő a mi csodafegyverünk” – mondta Radoslaw Sikorski volt külügyminiszter. Sokan tőle várják Kaczynski legyőzését 2023-ban, rögtön neki is látott a kormány támadásának, de a pártban sem mindenki örül.","shortLead":"„Ő a mi csodafegyverünk” – mondta Radoslaw Sikorski volt külügyminiszter. Sokan tőle várják Kaczynski legyőzését...","id":"20210703_Megmentokent_tert_vissza_Donald_Tusk_a_lengyel_belpolitikaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b69b2-d91f-4f1c-9364-d1c34bf0ab73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fdf8d0-8c90-4ae3-8add-cdb4af714887","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_Megmentokent_tert_vissza_Donald_Tusk_a_lengyel_belpolitikaba","timestamp":"2021. július. 03. 13:47","title":"Megmentőként tért vissza Donald Tusk a lengyel belpolitikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék bálványa. Hazai előadókat kérdeztünk arról, mit jelent számukra Morrison és mi a kedvenc daluk a Doorstól. Hobo egy verset is küldött, amit Morrison sírjánál írt.","shortLead":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék...","id":"20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053fb02e-4ccf-4cd2-b473-a760d4a1245b","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","timestamp":"2021. július. 03. 15:00","title":"„Mióta elment, még többet jelent, mégsem gyászolom” – 50 éve halt meg Jim Morrison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozások, járványvédelmi intézkedések újabb sorát oldják fel az elért 5,5 millió beadott koronavírus-vakcina elérése után: nem kell többé maszkot hordani a tömegközlekedésen és védettségi igazolvány nélkül mehetünk étterembe, strandra, szállodába is.","shortLead":"Korlátozások, járványvédelmi intézkedések újabb sorát oldják fel az elért 5,5 millió beadott koronavírus-vakcina...","id":"20210702_beoltott_jarvany_maszk_eletunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b2ddb0-1a36-4f3d-aa7e-03316aa6e278","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_beoltott_jarvany_maszk_eletunk","timestamp":"2021. július. 02. 17:01","title":"Megvan az 5,5 millió beoltott – Így változik az életünk szombattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező következő ellenfele az orosz Rubljov lesz.","shortLead":"A magyar teniszező következő ellenfele az orosz Rubljov lesz.","id":"20210702_fucsovics_wimbledon_schwartzman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf67123-f8a7-4852-9d31-7e1cca5a4149","keywords":null,"link":"/sport/20210702_fucsovics_wimbledon_schwartzman","timestamp":"2021. július. 02. 19:52","title":"Fucsovics újabb kiemeltet búcsúztatva nyolcaddöntős Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]