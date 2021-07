Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","shortLead":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","id":"20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f6d64-bf7e-4aec-aef7-7df91e571f39","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","timestamp":"2021. július. 05. 12:50","title":"Egyenlőségi EU-biztos: Betelt a pohár az LMBTQ-emberek stigmatizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97289c8d-d206-45c5-bdb6-c28ddea98995","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"El is küldtek egy adagot tesztelésre a Transindexnek, miután a portál nem volt elragadtatva sem a Csíki Csipsztől, sem a Székely termék név ilyen használatától.","shortLead":"El is küldtek egy adagot tesztelésre a Transindexnek, miután a portál nem volt elragadtatva sem a Csíki Csipsztől, sem...","id":"20210706_Medveurulek_konzerv_Csiki_Sormanufaktura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97289c8d-d206-45c5-bdb6-c28ddea98995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef4e296-cd64-4945-8d81-87dca84f0b62","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_Medveurulek_konzerv_Csiki_Sormanufaktura","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Medveürüléket árul konzervben a Csíki Sörmanufaktúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több autó is összetört a Dísz téren.","shortLead":"Több autó is összetört a Dísz téren.","id":"20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1d5a69-edd7-43cb-b122-5b8b8479831e","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","timestamp":"2021. július. 05. 21:19","title":"Zavart férfi ugrott be egy terepjáróba a Budai Várban, a sofőr ijedtében rálépett a gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2712e3df-cb4f-43d8-b8ea-294d81f94a7b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az abszolút tökéletességre való törekvés, bármi áron – körülbelül így hangzik jelen tesztalanyunk hitvallása. Kipróbáltuk valaha készült technikailag legfejlettebb Rolls-Royce-ot, amely igyekszik az összes érzékszervünket egyszerre kényeztetni.","shortLead":"Az abszolút tökéletességre való törekvés, bármi áron – körülbelül így hangzik jelen tesztalanyunk hitvallása...","id":"20210707_174_millio_forintos_rolls_royce_ghost_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2712e3df-cb4f-43d8-b8ea-294d81f94a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64a531d-305f-4c06-a2cb-7fc1f95db656","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_174_millio_forintos_rolls_royce_ghost_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 07. 06:41","title":"174 millió forintért csillaghullás akár nappal is: teszten az új Rolls-Royce Ghost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kórház rosszul szolgáltatott adatot, ezért 37-tel több betegről számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","shortLead":"Az egyik kórház rosszul szolgáltatott adatot, ezért 37-tel több betegről számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","id":"20210706_operativ_torzs_korhazban_apolt_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca345e-6122-4a60-935b-9220e8933902","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_operativ_torzs_korhazban_apolt_beteg","timestamp":"2021. július. 06. 11:49","title":"Tévedésből ugrott meg a kórházi betegek száma, korrigált az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati emlékezetpolitikának.","shortLead":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati...","id":"20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b5983e-4cb8-45da-aa56-57baa5b33281","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","timestamp":"2021. július. 05. 17:50","title":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum főigazgatója lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1fba26-9f05-4699-ae71-373d76fde470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben többször is kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját a jegybankelnök, de most együtt mutatkozott a miniszterelnökkel.","shortLead":"Az elmúlt hetekben többször is kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját a jegybankelnök, de most együtt mutatkozott...","id":"20210706_aranytartalek_matolcsy_nemzeti_bank_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee1fba26-9f05-4699-ae71-373d76fde470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2b78-7a9f-499a-bc44-a3264a5deab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_aranytartalek_matolcsy_nemzeti_bank_orban","timestamp":"2021. július. 06. 18:10","title":"Tegnap még a kormányt kritizálta, ma már Orbánnal együtt nézte az aranytartalékot Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901887f2-6c9a-470f-882e-4619cbb69b21","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Tovább nőtt a magyarok amúgy is átlag feletti kutyatartási hajlandósága a járvány alatt. Már csak az ebtartás kultúráját kellene a helyzethez igazítani.","shortLead":"Tovább nőtt a magyarok amúgy is átlag feletti kutyatartási hajlandósága a járvány alatt. Már csak az ebtartás...","id":"202126__kutyatartas__gazdijogositvany__ebado__csont_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901887f2-6c9a-470f-882e-4619cbb69b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc924722-06a6-4b17-a5d7-51728a06e61f","keywords":null,"link":"/360/202126__kutyatartas__gazdijogositvany__ebado__csont_nelkul","timestamp":"2021. július. 05. 14:00","title":"Kutyához ingyen lehet gazdijogsit szerezni ősztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]