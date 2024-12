Az OpenAI GPT-4o és egy pár olcsó robotkar segítségével Jannik Grothusen és Kaspar Janssen, az UC Berkeley és az ETH Zurich kutatói mindössze négy nap alatt sikeresen betanították robotjaikat az olyan feladatok elvégzésére, mint a kiömlött szennyeződések feltörlése.

A kutatók által megosztott videón látható, hogy a robotot megkérdezik, mit lát maga előtt. „Egy szivacsot és egy kis kiömlést látok egy felületen” – feleli tökéletes angolsággal a robot. „Magyarázd el, mit csinálsz, és takarítsd fel az asztalt” – jön a kutatók utasítása. „A robotkarral megtisztítom az asztal felületét” – válaszolja a robot, majd úgy folytatja, hogy elmondja: először is ellenőrizni fogja a rendelkezésre álló mozgáskészségeket ahhoz, hogy felvegye a szivacsot és letörölje az asztalt, majd végrehajtja a műveletet, hogy feltörölje azt, ami kiömlött. Ezután dolgozni kezd, és pontosan azt teszi, amit ígért.

We built a GPT-4o-powered cleaning robot.

– $250 for the robot arms

– 4 days to build



Open source is truly democratizing the field of robotics.@KasparJanssen pic.twitter.com/DEJECQML0k