[{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","shortLead":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","id":"20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"63be688e-6737-4d6c-a144-b7473ae4640a","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","timestamp":"2024. december. 30. 12:31","title":"Napelemparkot épít Kiskunhalason a Nagy Márton testvéréhez köthető alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre a német belpolitika.","shortLead":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre...","id":"20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c.jpg","index":0,"item":"0a8770bc-45c9-42e3-ae05-80b45111a19f","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","timestamp":"2024. december. 29. 08:15","title":"A német gazdaság és politika káoszban, az sem biztos, hogy az előrehozott választás segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffad5946-3060-4a10-aafe-b861d95f06e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Komoly elismerést kapott a magyar játékos.","shortLead":"Komoly elismerést kapott a magyar játékos.","id":"20241229_gulacsi-peter-kicker-bundesliga-futball-legjobb-kapus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffad5946-3060-4a10-aafe-b861d95f06e7.jpg","index":0,"item":"a87a06d5-2d3c-4798-8649-da0fcceab120","keywords":null,"link":"/sport/20241229_gulacsi-peter-kicker-bundesliga-futball-legjobb-kapus","timestamp":"2024. december. 29. 20:43","title":"Gulácsit választották az ősz kapusának Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf85784b-4479-41b0-87ac-2cc3198052b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. 