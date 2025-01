Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5cff522-c0c5-4afa-b41f-e8a35913789b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper elismerte bűnösségét. ","shortLead":"A rapper elismerte bűnösségét. ","id":"20250102_stormzy-vezetes-eltiltas-rolls-royce","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5cff522-c0c5-4afa-b41f-e8a35913789b.jpg","index":0,"item":"bce5879d-cbc9-4cf9-a7d0-6ee96c973547","keywords":null,"link":"/elet/20250102_stormzy-vezetes-eltiltas-rolls-royce","timestamp":"2025. január. 02. 13:41","title":"Mobilozott Stormzy a Rolls-Royce volánjánál, eltiltották a vezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12 hónap alatt 12-szer mérkőztek meg Michael van Gerwennel, és mindketten hatszor győztek, így a döntő előtt a legfőbb kérdés az, kinek hoz szerencsét a 13-as szám.","shortLead":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12...","id":"20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf.jpg","index":0,"item":"ff49283a-f287-4548-af5d-fd877f47e225","keywords":null,"link":"/sport/20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 14:36","title":"Szó szerint pelenkában kezdte, ma sporttörténelmet írhat a dartsos csodagyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21bf584-a827-4081-b0d8-1d3817808196","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A fejlett világban az emberek a szükségleteiknél többet vásárolnak. Miért viselkednek így, és milyen következményei vannak a túlfogyasztásnak? – erről szól a Netflix dokumentumfilmje, amelyben jelentős szerepet kap a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A fejlett világban az emberek a szükségleteiknél többet vásárolnak. Miért viselkednek így, és milyen következményei...","id":"20250102_hvg-netflix-a-shopping-osszeeskuves-dokumentumfilm-tulfogyasztas-szemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a21bf584-a827-4081-b0d8-1d3817808196.jpg","index":0,"item":"80f59c90-82c1-4821-a8a2-66261e5a6e6d","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg-netflix-a-shopping-osszeeskuves-dokumentumfilm-tulfogyasztas-szemet","timestamp":"2025. január. 02. 19:30","title":"Higgyünk MI-Sachának? Nem tesz jót a Netflix kreatív filmjének a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f923418-b1a2-4700-98fa-4bc98ee6324d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A különleges Cadillacet alig használták az elmúlt közel három évtizedben.","shortLead":"A különleges Cadillacet alig használták az elmúlt közel három évtizedben.","id":"20250102_elado-bill-clinton-pancelozott-elnoki-cadillac-limuzinja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f923418-b1a2-4700-98fa-4bc98ee6324d.jpg","index":0,"item":"6cb34685-beab-4cc8-9474-475808744cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_elado-bill-clinton-pancelozott-elnoki-cadillac-limuzinja","timestamp":"2025. január. 02. 10:19","title":"Eladó Bill Clinton páncélozott elnöki limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf6071d-6355-426f-b0f2-50b5660ae44f","c_author":"Imre Réka","category":"360","description":"Előbb kezelik magukat népi gyógymódokkal, minthogy elmenjenek az orvoshoz, és sokszor még a pingponglabda méretű daganatokat sem veszik észre magukon. A nevelés, a társadalom, vagy valami más okozza sok férfi orvosfóbiáját? Miért akarnak inkább infarktusban meghalni? Hogyan áll a vastagbéltükrözéshez egy ausztrál és egy magyar férfi? Férfiszorongások az egészségügyben.","shortLead":"Előbb kezelik magukat népi gyógymódokkal, minthogy elmenjenek az orvoshoz, és sokszor még a pingponglabda méretű...","id":"20250101_ferfiszorongasok-betegseg-egeszsegugy-valamiben-meg-kell-halni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf6071d-6355-426f-b0f2-50b5660ae44f.jpg","index":0,"item":"e42f8e36-e7ce-4ed8-a675-80ddd12b9179","keywords":null,"link":"/360/20250101_ferfiszorongasok-betegseg-egeszsegugy-valamiben-meg-kell-halni","timestamp":"2025. január. 01. 17:30","title":"„Valamiben meg kell halni” – a férfiak attól félnek, hogy kevésbé lesznek férfiak, ha megbetegszenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5385bc3c-a1ab-463d-a5a5-757e871b9bbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzent az első kerület polgármesterének a Momentum volt elnöke. ","shortLead":"Üzent az első kerület polgármesterének a Momentum volt elnöke. ","id":"20250103_fekete-gyor-andras-halaszbastya-kordon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5385bc3c-a1ab-463d-a5a5-757e871b9bbf.jpg","index":0,"item":"6a3f2db4-b9a0-464e-8df0-7b03b3e9aa3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_fekete-gyor-andras-halaszbastya-kordon","timestamp":"2025. január. 03. 09:50","title":"Fekete-Győr András akár el is bontaná a Halászbástyánál felállított kordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak szinte semmire. Ami korábban sem volt könnyű, most még nehezebb, hiszen 2010 óta a NER sok területen törvényesítette is a lopást, a célzott közpénzherdálást. Mégis, Magyar Péter is elszámoltatást tervez: a kishalaknak immunitást ígér, de több ezer, milliárdossá vált embert számonkérne: mibű’?","shortLead":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak...","id":"20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979.jpg","index":0,"item":"ca3802b5-256f-48e6-b298-19fa6268b077","keywords":null,"link":"/360/20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","timestamp":"2025. január. 02. 14:32","title":"Magyar Péter elszámoltatási programja: nem csak börtönválogatottal fenyeget, stadionnyi embert vonna kérdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7087a7e9-685f-4c47-88a9-9638b3dfc0e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a Csaknekedkislány jegyzi az orfűi fesztivál hivatalos dalát.","shortLead":"Ezúttal a Csaknekedkislány jegyzi az orfűi fesztivál hivatalos dalát.","id":"20250102_fishing-on-orfu-himnusz-csaknekedkislany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7087a7e9-685f-4c47-88a9-9638b3dfc0e4.jpg","index":0,"item":"76ba130f-c13b-4126-b08b-0a4acb57992f","keywords":null,"link":"/kultura/20250102_fishing-on-orfu-himnusz-csaknekedkislany","timestamp":"2025. január. 02. 11:50","title":"„A tó hűt! A bor fűt!” – megjelent a Fishing on Orfű idei himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]