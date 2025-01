Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae7bcee0-c6ee-4490-a198-5a1caccb008b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Változik a jogi helyzet – ezzel magyarázta a McDonald’s azt, hogy visszavonta a sokszínűségi célkitűzéseit.","shortLead":"Változik a jogi helyzet – ezzel magyarázta a McDonald’s azt, hogy visszavonta a sokszínűségi célkitűzéseit.","id":"20250107_McDonalds-sokszinusegi-celok-dei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae7bcee0-c6ee-4490-a198-5a1caccb008b.jpg","index":0,"item":"cbc20504-928f-4be4-8f4c-64507c4f2456","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_McDonalds-sokszinusegi-celok-dei","timestamp":"2025. január. 07. 14:01","title":"Trump még hivatalba sem lépett, a McDonald’s máris visszavonta a sokszínűségi céljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dda19f-0683-410d-8a23-90155f472bc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúba keveredett tankerületi alkalmazott korábban több százezer forintos jutalomban részesült.","shortLead":"A gyanúba keveredett tankerületi alkalmazott korábban több százezer forintos jutalomban részesült.","id":"20250107_Tobb-mint-egy-tucat-tanar-penzet-nyulhatta-le-a-bekescsabai-tankerulet-egyik-alkalmazottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35dda19f-0683-410d-8a23-90155f472bc4.jpg","index":0,"item":"885670e1-61bc-496f-8293-253a6f28f187","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Tobb-mint-egy-tucat-tanar-penzet-nyulhatta-le-a-bekescsabai-tankerulet-egyik-alkalmazottja","timestamp":"2025. január. 07. 10:14","title":"Megkapták a pénzüket a tanárok, akiket a sikkasztó tankerületi alkalmazott megkárosított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök lemondása után.","shortLead":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök...","id":"20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"f288c460-72c7-4253-b387-4d26a15b7e19","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","timestamp":"2025. január. 07. 05:19","title":"Grönland után Kanadára is szemet vetett Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e17d4-53bb-4257-8daf-3fe282488869","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország elnöke után Jean-Noel Barrot is nekiment az amerikai techmilliárdosnak.","shortLead":"Franciaország elnöke után Jean-Noel Barrot is nekiment az amerikai techmilliárdosnak.","id":"20250108_francia-kulugyminiszter-elon-musk-politikai-beavatkozas-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84e17d4-53bb-4257-8daf-3fe282488869.jpg","index":0,"item":"d7e2e8ed-de77-4c1b-b0e6-c1722e446374","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_francia-kulugyminiszter-elon-musk-politikai-beavatkozas-europai-bizottsag","timestamp":"2025. január. 08. 13:49","title":"A francia külügyminiszter felszólította az Európai Bizottságot, hogy védje meg a tagállamokat Elon Musk politikai beavatkozásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 07. 15:30","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80a435-37bf-4ec6-8fbc-74bf4300d0c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kajmán-szigeteknél, 1054 méteres mélységben sikerült videóra venni annak a cápafajnak az egyedeit, amit eredetileg Japánnál fedeztek fel, és eddig csak a halászok fogásai alapján sikerült megvizsgálni.","shortLead":"A Kajmán-szigeteknél, 1054 méteres mélységben sikerült videóra venni annak a cápafajnak az egyedeit, amit eredetileg...","id":"20250107_capa-tengerbiologia-video-karib-tenger-kajman-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a80a435-37bf-4ec6-8fbc-74bf4300d0c7.jpg","index":0,"item":"2d955a7b-0822-4538-8dd6-c07e716dc3cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_capa-tengerbiologia-video-karib-tenger-kajman-szigetek","timestamp":"2025. január. 07. 12:03","title":"Itt az első videó a cápáról, ami a Karib-tenger mélyén úszkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján volt. ","shortLead":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján...","id":"20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33.jpg","index":0,"item":"8ad18afd-e7f3-4ec5-8ef4-43bfc45d06ab","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","timestamp":"2025. január. 08. 08:46","title":"A Péterfy-kórházból tűnhetett el a férfi, aki leugrott a ferihegyi reptér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Stevan Bakić polgármester a tüntető szabadkai diákokat szerencsétlen gazembernek nevezte, két szabadkai felsőoktatási intézmény vezetőjét bitangnak, ráadásként pedig szerb hősként aposztrofálta Slobodan Miloševićet, akit szerinte nem lett volna szabad kiadni a hágai bíróságnak. Szeretettel a Vajdaságból című sorozatunk legfrissebb írása.","shortLead":"Stevan Bakić polgármester a tüntető szabadkai diákokat szerencsétlen gazembernek nevezte, két szabadkai felsőoktatási...","id":"20250107_szeretettel-a-vajdasagbol-szerbia-szabadka-egyetem-felsooktatas-tuntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8.jpg","index":0,"item":"aa3fb134-cc1b-488d-bc80-7a35f8507506","keywords":null,"link":"/360/20250107_szeretettel-a-vajdasagbol-szerbia-szabadka-egyetem-felsooktatas-tuntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. január. 07. 14:30","title":"Folytatódik a szerbiai egyetemisták tiltakozása, felsőoktatási vezetőkbe szállt bele páros lábbal Szabadka polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]