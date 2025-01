Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ce681f41-99f3-4ba6-a2ae-df4f3e4d07ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint azért mennek zsoldosok az országba, hogy a népet terror alatt tartsák. Mindeközben az ellenzék vezetőjének a vejét elrabolták Caracasban.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint azért mennek zsoldosok az országba, hogy a népet terror alatt tartsák. Mindeközben...","id":"20250108_maduro-amerikai-ukrajnai-zsoldos-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce681f41-99f3-4ba6-a2ae-df4f3e4d07ab.jpg","index":0,"item":"8d09b540-ccc5-4360-992b-5012eed59451","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_maduro-amerikai-ukrajnai-zsoldos-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 08. 10:15","title":"Maduro: Amerikai és ukrajnai zsoldosokat tartóztattak le Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor környezeti fenntarthatósági teljesítményéről. A tanulmány bemutatja, hogy a bankok milyen eredményeket értek el a zöld átállás terén és milyen elvárásokat támasztanak velük szemben a magyar fogyasztók.","shortLead":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor...","id":"20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af.jpg","index":0,"item":"d156a16f-e506-4cd3-950d-f99419f3cd68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Tényleg erre tartanak a magyar bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a6db0-fd4d-4efd-acd2-9a334242141f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben az előző generáció már kikerült az Apple kínálatából (az EU-ban), a hírek szerint már nem kell sokat várni az utód érkezésére.","shortLead":"Miközben az előző generáció már kikerült az Apple kínálatából (az EU-ban), a hírek szerint már nem kell sokat várni...","id":"20250108_apple-uj-iphone-se-olcso-mobil-megjelenes-datuma-mark-gurman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/823a6db0-fd4d-4efd-acd2-9a334242141f.jpg","index":0,"item":"9186d913-e65d-4d59-a17a-2320cbfa553d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_apple-uj-iphone-se-olcso-mobil-megjelenes-datuma-mark-gurman","timestamp":"2025. január. 08. 14:03","title":"Ekkor érkezhet az Apple új olcsó mobilja, az iPhone SE 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24c917-a3c8-49a8-95e8-aabcb3dd1b18","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"P. Lászlót 2019-ben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.","shortLead":"P. Lászlót 2019-ben életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.","id":"20250108_terez-koruti-robbanto-p-laszlo-birosag-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef24c917-a3c8-49a8-95e8-aabcb3dd1b18.jpg","index":0,"item":"fbb56fb7-7401-452c-84f7-b9131e1bbe10","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_terez-koruti-robbanto-p-laszlo-birosag-bantalmazas","timestamp":"2025. január. 08. 14:02","title":"Zárkatársa brutális összeverése miatt újra bíróság elé állították a Teréz körúti robbantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","shortLead":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","id":"20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89.jpg","index":0,"item":"f1f7571f-b170-4590-9ce4-db8977dd60a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 18:37","title":"Az MTI Rogán Antal szankcionálásáról nem, csak Gulyás és Szijjártó reakciójáról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyszerűen csak Királynak nevezték, ő volt a rock and roll legfényesebb csillaga, kulturális ikon, zenész-színész, és még Budapest díszpolgára is. Elvis Aaron Presley 90 éve, 1935. január 8-án született. Kilenc felejthetetlen felvétellel emlékezünk rá.","shortLead":"Egyszerűen csak Királynak nevezték, ő volt a rock and roll legfényesebb csillaga, kulturális ikon, zenész-színész, és...","id":"20250108_Elvis-elott-nem-volt-semmi-90-eve-szuletett-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9e7dc71-aa93-4242-a2d9-29c2c4d46762.jpg","index":0,"item":"db92bde3-3672-4b91-b627-d8dbae6b9cbb","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Elvis-elott-nem-volt-semmi-90-eve-szuletett-evfordulo","timestamp":"2025. január. 08. 13:04","title":"„Elvis előtt nem volt semmi\" – 9 ikonikus dal a 90 éve született Királytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4034a8c7-3f88-41a6-a320-f73b9134d1f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tulajdonos elmondása szerint a beruházás végleges koncepciója még nem alakult ki. ","shortLead":"A tulajdonos elmondása szerint a beruházás végleges koncepciója még nem alakult ki. ","id":"20250108_Korszallo-atepites-felujitas-tervek-bezar-Garancsi-Istvan-Market-KOZTI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4034a8c7-3f88-41a6-a320-f73b9134d1f1.jpg","index":0,"item":"625e253d-6e1b-485c-b80e-9ec104e79f96","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Korszallo-atepites-felujitas-tervek-bezar-Garancsi-Istvan-Market-KOZTI","timestamp":"2025. január. 08. 09:53","title":"Januárban bezár az átépítés előtt álló Körszálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt több száz visszaélést hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt...","id":"20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611.jpg","index":0,"item":"61715d22-209c-403d-9e5a-80163fb3442f","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:07","title":"29 embert rúgtak ki szexuális zaklatás miatt a McDonald'stól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]