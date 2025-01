A neve sem a legegyszerűbb az LG Signature Smart InstaView Over-the-Range Microwave modelljének, de az még különlegesebb, hogy van benne három kamera, az ajtajára nézve pedig nem a megszokott biztonsági rács köszön vissza, hanem egy 27 hüvelykes (68 centis) átlójú, full HD felbontású érintőképernyő.

Aki ránézne a mikróban készülő vagy melegedő étel állapotára, az a konyhai paparazzo jellegű leskelődés helyett egyszerűen csak rányom az érintőképernyő felületének megfelelő részére, és máris láthatja a kameraképeket. A dél-koreai gyártó úgy fogalmaz, hogy a kamerákkal nyomon követhető és rögzíthető az ételek útja a sütőtől az asztalig. Bár a házibulira meghívott vendégek figyelmét biztosan le lehet kötni vele 5–15 percen át, de kíváncsian várjuk, hogy hosszabb távon mekkora igény mutatkozik majd a világ háztartásaiban a készülő agy melegedő ételek ilyen szintű megfigyelésére. A gasztrotartalmakat gyártók mindenesetre örülhetnek neki, hogy több és élesebb vágókép áll majd rendelkezésükre, amikor mikróban sütnek.

Magában az érintőképernyőben egyébként bőven van fantázia: a hangszóróval is felszerelt mikrosütő wifire is tud csatlakozni, a képernyőre akár egy receptvideó is kitehető, akár egy sorozatepizód, de zene is hallgatható, amíg az ember sürög-forog a konyhában. Persze ez tévével is megoldható, de többen örülhetnek neki, hogy egy mikrónyi hellyel letudják a tévét is.

LG idei Signature-szériás háztartási gépei LG Electronics

Az LG Signature-széria idei újdonságai között van még a mikróéhoz hasonló funkciókat kínáló – 36 hüvelykes – érintőképernyővel ellátott hűtőszekrény, egy Gourmet AI technológiával felszerelt – a hozzávalókat azonosító, recepteket finomhangoló – gáztűzhely, egy korábbiaknál tisztább eredményt ígérő mosogatógép, valamint energiatakarékosabban működő mosó-szárítógépek is.

