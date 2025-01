Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy 300 millió forintos ingatlanhoz is hozzájutott a milliárdos.","shortLead":"Egy 300 millió forintos ingatlanhoz is hozzájutott a milliárdos.","id":"20250108_meszaros-lorince-pastrami-obuda-etterem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"339fefb9-425d-4fba-8b4e-122ad1a62d34","keywords":null,"link":"/kkv/20250108_meszaros-lorince-pastrami-obuda-etterem","timestamp":"2025. január. 08. 09:21","title":"Mészáros Lőrincé lett az egykori Szerencsekerék-háziasszony óbudai étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c6e3a9-2361-44bb-ab66-1c9d0b0b38b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az áruház azt kéri a vásárlóktól, hogy vigyék vissza a lisztet, blokk nélkül is visszafizetik az árát.","shortLead":"Az áruház azt kéri a vásárlóktól, hogy vigyék vissza a lisztet, blokk nélkül is visszafizetik az árát.","id":"20250107_szalmonella-hajdina-liszt-aldi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31c6e3a9-2361-44bb-ab66-1c9d0b0b38b2.jpg","index":0,"item":"c8c399aa-faa2-48ce-a944-007abe39131f","keywords":null,"link":"/kkv/20250107_szalmonella-hajdina-liszt-aldi","timestamp":"2025. január. 07. 16:19","title":"Szalmonellával fertőzött hajdinalisztet találtak az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da001f8-8747-4807-b81d-86d40473f37a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Római Birodalom felemelkedésében nagy szerepet játszott a felvirágzó fémipar, de ez együtt járt a súlyos ólomszennyezéssel is.","shortLead":"A Római Birodalom felemelkedésében nagy szerepet játszott a felvirágzó fémipar, de ez együtt járt a súlyos...","id":"20250107_olomszennyezes-iq-csokkenes-romai-birodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4da001f8-8747-4807-b81d-86d40473f37a.jpg","index":0,"item":"d5ed0736-67c3-4e9f-8bd7-ca9d81c0632e","keywords":null,"link":"/elet/20250107_olomszennyezes-iq-csokkenes-romai-birodalom","timestamp":"2025. január. 07. 13:36","title":"180 éven át csökkent az emberek IQ-ja az ólomhasználat miatt tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d58a511-09ef-46bb-bb51-76bfac84d01e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter 2023 augusztusa óta dolgozik a Közép-európai Akadémiának és tudományos, kutatási munkát végez. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter 2023 augusztusa óta dolgozik a Közép-európai Akadémiának és tudományos, kutatási munkát...","id":"20250107_Varga-Judit-Miskolci-Egyetem-akademia-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d58a511-09ef-46bb-bb51-76bfac84d01e.jpg","index":0,"item":"935eb9df-2d96-43c7-8b23-ff20aae0be6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Varga-Judit-Miskolci-Egyetem-akademia-fizetes","timestamp":"2025. január. 07. 18:13","title":"Varga Judit havonta kétmilliót keres a Miskolci Egyetem akadémiájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e17d4-53bb-4257-8daf-3fe282488869","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország elnöke után Jean-Noel Barrot is nekiment az amerikai techmilliárdosnak.","shortLead":"Franciaország elnöke után Jean-Noel Barrot is nekiment az amerikai techmilliárdosnak.","id":"20250108_francia-kulugyminiszter-elon-musk-politikai-beavatkozas-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84e17d4-53bb-4257-8daf-3fe282488869.jpg","index":0,"item":"d7e2e8ed-de77-4c1b-b0e6-c1722e446374","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_francia-kulugyminiszter-elon-musk-politikai-beavatkozas-europai-bizottsag","timestamp":"2025. január. 08. 13:49","title":"A francia külügyminiszter felszólította az Európai Bizottságot, hogy védje meg a tagállamokat Elon Musk politikai beavatkozásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef98b3b3-170a-4a65-83f4-c2b1c2a85459","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint Trumptól sem feltétlenül várható, hogy leveszi a szankciós listáról Rogán Antalt.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint Trumptól sem feltétlenül várható, hogy leveszi a szankciós listáról Rogán Antalt.","id":"20250107_hadhazy-tompos-gyurcsany-rogan-szankcio-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef98b3b3-170a-4a65-83f4-c2b1c2a85459.jpg","index":0,"item":"e0dd573c-9c12-4494-8f27-c52e6be6d0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_hadhazy-tompos-gyurcsany-rogan-szankcio-reagalas","timestamp":"2025. január. 07. 18:52","title":"Hadházy: Rogán nem a Don, csak a Consigliere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6635ed7-c4a8-45a6-bbfa-6f736b1e6c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellen már többször kezdeményeztek ilyet, de egyik alkalommal sem jártak sikerrel.","shortLead":"Orbán ellen már többször kezdeményeztek ilyet, de egyik alkalommal sem jártak sikerrel.","id":"20250108_dk-rogan-szankcio-vagyonnyilatkozati-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6635ed7-c4a8-45a6-bbfa-6f736b1e6c6a.jpg","index":0,"item":"c5a2a8fe-0b51-44ed-b868-66e5c97f4095","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_dk-rogan-szankcio-vagyonnyilatkozati-eljaras","timestamp":"2025. január. 08. 14:04","title":"A DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Rogán Antal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány hónap alatt több botrányt is magáénak tudhat az Apple értesítéseket összegző mesterséges intelligenciája, ami adott esetben nem létező dolgokat hallucinál. Most a cég is megszólalt, de a fő változtatás a probléma gyökerét nem kezeli.","shortLead":"Néhány hónap alatt több botrányt is magáénak tudhat az Apple értesítéseket összegző mesterséges intelligenciája, ami...","id":"20250107_apple-iphone-mesterseges-intelligencia-eszkoz-osszegzes-tevedesek-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"54367a31-be60-4a5b-baef-3992c8053770","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_apple-iphone-mesterseges-intelligencia-eszkoz-osszegzes-tevedesek-frissites","timestamp":"2025. január. 07. 15:03","title":"Változtat az Apple az álhíreket mutató rendszerén, de nem úgy, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]