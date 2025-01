Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","shortLead":"Az ügyben bankszámlákat is zároltak a francia hatóságok, többek között Magyarországon is.","id":"20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5a6ab9-c860-4293-843a-6f4687638391.jpg","index":0,"item":"f7c64006-0845-40c2-b449-c4f91825535c","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_dominique-pelicot-isaac-steidl-coco-honlap-bankszamla-zarolas-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 09. 07:53","title":"Őrizetbe vették annak a honlapnak az alapítóját, amelyen Dominique Pelicot a felesége megerőszakolóit toborozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung idei tévéibe és az új hangprojektorokba is integrálja a Google-lel együttműködésben kifejlesztett Eclipsa Audiót. A technológia létrehozói „dinamikus, magával ragadó 3D audiotartalmakat” ígérnek.","shortLead":"A Samsung idei tévéibe és az új hangprojektorokba is integrálja a Google-lel együttműködésben kifejlesztett Eclipsa...","id":"20250109_samsung-tv-eclipsa-audio-tartalmak-3d-hangzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"d74f5b3a-f964-427b-9561-14aef77b93ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_samsung-tv-eclipsa-audio-tartalmak-3d-hangzas","timestamp":"2025. január. 09. 21:03","title":"Máshogy fognak szólni a Samsung tévék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Ezt a lengyel kormány nyilatkozta csütörtökön, miután a köztársasági elnök felszólította erre. Azt nem lehet tudni, hogy az izraeli miniszterelnök oda akar-e utazni.","shortLead":"Ezt a lengyel kormány nyilatkozta csütörtökön, miután a köztársasági elnök felszólította erre. Azt nem lehet tudni...","id":"20250109_benjamin-netanjahu-elfogatoparancs-izrael-lengyelorszag-auschwitz-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"05599c7a-370d-4138-b17b-78b1c9ef36a0","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_benjamin-netanjahu-elfogatoparancs-izrael-lengyelorszag-auschwitz-evfordulo","timestamp":"2025. január. 09. 21:21","title":"Netanjahut nem tartóztatják le, ha Lengyelországba utazik az auschwitzi haláltábor felszabadulásának évfordulójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, főleg nem Kossuth-díjat.","shortLead":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem...","id":"20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b.jpg","index":0,"item":"849a1dd0-e45e-4b20-a7ce-964d9d0063c0","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","timestamp":"2025. január. 08. 20:08","title":"Bruti: Fábry Sándor mindig is megnevettetett, csak régen vele röhögtem, most meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","shortLead":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","id":"20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d.jpg","index":0,"item":"48d11074-3490-4bfa-9d3b-a8c3b0bcb5ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","timestamp":"2025. január. 09. 10:39","title":"Újabb súlyos vádak: kiküldték a fekete dolgozókat, ha Mohamed Al-Fayed megjelent a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bdfbb7-99a8-439c-8c7d-52a8073f34cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terrorszervezetek jelenleg 98 túszt tartanak fogva az övezetben, de közülük legkevesebb 34 embernek már csak a holttestét őrzik a becslések szerint.","shortLead":"A terrorszervezetek jelenleg 98 túszt tartanak fogva az övezetben, de közülük legkevesebb 34 embernek már csak...","id":"20250108_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tusz-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bdfbb7-99a8-439c-8c7d-52a8073f34cd.jpg","index":0,"item":"b621497f-fd17-48b7-bf62-4f0c62816127","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tusz-holttest","timestamp":"2025. január. 08. 21:23","title":"Újabb két izraeli túsz holttestét találták meg a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan, hogy micsoda, és elvileg nem is lehetnének ott.","shortLead":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan...","id":"20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600.jpg","index":0,"item":"493ebecb-c200-4b7e-943b-9eddfa293f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","timestamp":"2025. január. 10. 18:03","title":"Átvilágították a Föld mélyét, a tudósok sem értik, mit találtak a Csendes-óceán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285124d0-6fec-4305-ab50-64861c87a124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a képviselő-testület nem lép, a kormányhivatal bírósághoz fordul. ","shortLead":"Ha a képviselő-testület nem lép, a kormányhivatal bírósághoz fordul. ","id":"20250109_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-letartoztatas-sara-botond-torvenyessegi-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285124d0-6fec-4305-ab50-64861c87a124.jpg","index":0,"item":"e3ad5b97-4640-4272-ba76-d5065c23e6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-letartoztatas-sara-botond-torvenyessegi-felhivas","timestamp":"2025. január. 09. 12:21","title":"Sára Botondék visszafizettetnék az óbudai polgármesterrel a börtönből felvett fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]