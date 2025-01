Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f9587868-ca2a-4722-81e2-a887e65747b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ezzel nem lenne szerencsés találkozni: Ausztráliában bukkantak egy rendkívül veszélyes pókfajra, melynek csípése akár halálos is lehet.","shortLead":"Ezzel nem lenne szerencsés találkozni: Ausztráliában bukkantak egy rendkívül veszélyes pókfajra, melynek csípése akár...","id":"20250114_sydney-tolcserhalospok-uj-nagyobb-mergezobb-faj-felfedezes-big-boy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9587868-ca2a-4722-81e2-a887e65747b1.jpg","index":0,"item":"1e62d556-62c4-4cc0-ae94-4670c168da3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_sydney-tolcserhalospok-uj-nagyobb-mergezobb-faj-felfedezes-big-boy","timestamp":"2025. január. 14. 16:03","title":"Kétszer nagyobb, és sokkal veszélyesebb az eddigi legmérgezőbb pókfaj most felfedezett „nagytestvére”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6e5dc9-512c-4f95-b7a3-eea0b19b4e4d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem könnyen fogadták el egymás stílusát az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars rajongói, de mára legendás baráti-művészi kapcsolat alakult ki a két zenekar között, amit szombaton a Papp László Arénában közös koncerttel koronáznak meg. Közös interjú a zenekarok frontembereivel, Oláh Józseffel és Palágyi Máté „Kakassal”.","shortLead":"Nem könnyen fogadták el egymás stílusát az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt és a miskolci...","id":"20250114_Bohemian-Betyars-Parno-Graszt-koncert-arena-ciganyzene-punk-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6e5dc9-512c-4f95-b7a3-eea0b19b4e4d.jpg","index":0,"item":"69acbab1-11c0-4041-8d45-6015ca0a8713","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Bohemian-Betyars-Parno-Graszt-koncert-arena-ciganyzene-punk-roma","timestamp":"2025. január. 14. 20:00","title":"„Ne aggódjatok, ők ezt úgy hívják, hogy pogó, ti nyugodtan táncoljatok mellettük” – közös arénakoncertre készül a Bohemian Betyars és a Parno Graszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","shortLead":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","id":"20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27.jpg","index":0,"item":"9550d7b0-e080-4c4c-b2a9-81f945666ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","timestamp":"2025. január. 14. 16:01","title":"Inkább felrobbantják magukat az észak-koreai katonák, mint hogy ukrán fogságba essenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhányat már a támadók is aktívan kihasználtak azon biztonsági rések közül, melyek a Windows 10 és 11 rendszereket érintették.","shortLead":"Néhányat már a támadók is aktívan kihasználtak azon biztonsági rések közül, melyek a Windows 10 és 11 rendszereket...","id":"20250115_microsoft-windows-10-11-biztonsagi-javitas-patch-tuesday","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"8bf5733a-9655-43fa-850d-6f2ffd9fc611","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_microsoft-windows-10-11-biztonsagi-javitas-patch-tuesday","timestamp":"2025. január. 15. 10:03","title":"Azonnal telepítse a Windows vészfrissítését, 159 hibát javított a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan szerint ez ugyanolyan hazugság, mint amit az embercsempész gázolóról állított a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"Havasi Bertalan szerint ez ugyanolyan hazugság, mint amit az embercsempész gázolóról állított a Tisza Párt elnöke.","id":"20250114_orban-viktor-magyar-peter-felelnoki-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0826d351-d6b3-43b1-8f19-bbb87818c9ea.jpg","index":0,"item":"e78cc075-136f-48a3-b453-923431da5468","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_orban-viktor-magyar-peter-felelnoki-rendszer","timestamp":"2025. január. 14. 11:18","title":"Magyar Péter szerint a kormány félelnöki rendszer bevezetésére készül, Orbán sajtófőnöke szerint ez hírlapi kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután Obrusánszki Zsolt bevásárolta magát a cégbe, a következő évben megugrott a bevétel.","shortLead":"Miután Obrusánszki Zsolt bevásárolta magát a cégbe, a következő évben megugrott a bevétel.","id":"20250113_rogan-antal-obrusanszki-zsolt-ceg-unios-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"23245bb4-a6a4-4aef-809f-3e41a1b7988a","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_rogan-antal-obrusanszki-zsolt-ceg-unios-tamogatas","timestamp":"2025. január. 13. 19:42","title":"Rogán Antal apósa eladta a tulajdonrészét abban a cégben, amely egykor 2,2 milliárdos támogatást nyert el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","shortLead":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","id":"20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93.jpg","index":0,"item":"2b73fb9e-9751-43cd-8430-2ce306f151f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 11:49","title":"Rossz idő, nagyobb veszély: hogyan vezessünk biztonságosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e59be1-2d0b-46d4-95a4-eb0895b73e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több hónapja próbálják a hatóságok a felszínre hozni a mélyben dolgozókat, de ötszázan még lent lehetnek.","shortLead":"Több hónapja próbálják a hatóságok a felszínre hozni a mélyben dolgozókat, de ötszázan még lent lehetnek.","id":"20250114_illegalis-banya-ehhalal-del-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7e59be1-2d0b-46d4-95a4-eb0895b73e2f.jpg","index":0,"item":"0db3a006-c9e2-45da-b6fd-3420b76ede12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_illegalis-banya-ehhalal-del-afrika","timestamp":"2025. január. 14. 12:05","title":"Százan éhen haltak egy illegális dél-afrikai aranybányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]