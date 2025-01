Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e3e41c0-ed95-4058-8492-30be130c6da4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra még várni kell, hogy az USA megszüntesse a kereskedelmi embargót is.","shortLead":"Arra még várni kell, hogy az USA megszüntesse a kereskedelmi embargót is.","id":"20250115_Tobb-mint-500-foglyot-enged-el-Kuba-valaszul-arra-hogy-az-amerikai-kormany-leveszi-az-orszagot-a-terrorizmust-tamogato-allamok-listajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e3e41c0-ed95-4058-8492-30be130c6da4.jpg","index":0,"item":"b653a15d-5075-4554-8f9b-a99a62043bff","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Tobb-mint-500-foglyot-enged-el-Kuba-valaszul-arra-hogy-az-amerikai-kormany-leveszi-az-orszagot-a-terrorizmust-tamogato-allamok-listajarol","timestamp":"2025. január. 15. 07:36","title":"Több mint 500 foglyot enged el Kuba válaszul arra, hogy az amerikai kormány leveszi az országot a terrorizmust támogató államok listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem kizárólag a fővárosra, Budapestre koncentrálva – a magántulajdonú kereskedelmi galériák és aukciósházak, amivel egycsapásra megszűnt a szcéna korábbi állami tulajdonú cégeinek monopolhelyzete. A sort 1989-ben a Knoll Galéria Budapest nyitotta, melyet egy ismert bécsi kortárs galerista, Hans Knoll alapított és működtet azóta is sikeresen a Liszt Ferenc téren. A galéria most volt 35 éves – ebből az alkalomból beszélgettünk Hans Knollal és a budapesti galériát 2003 óta vezető Pilinger Erzsébettel.","shortLead":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem...","id":"20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876.jpg","index":0,"item":"dae1e1ef-d113-4fba-8bac-8ae30430762e","keywords":null,"link":"/360/20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","timestamp":"2025. január. 15. 18:35","title":"Nem váltogatjuk a művészeket úgy, mint a divatot – jubileumi beszélgetés a Knoll Galéria vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, gyanúsítottként viszont már nem ismerte el bűnösségét.","shortLead":"A férfi korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, gyanúsítottként viszont már nem ismerte el bűnösségét.","id":"20250115_gyerekbantalmazo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"3e33baa3-ae86-48d3-b900-d882301f35b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_gyerekbantalmazo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. január. 15. 10:27","title":"Február végén áll bíróság elé a kalandtáborban kisgyereket bántalmazó karateedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt. Donald Trump lehengerlő győzelmére már most ugranak a cégek, joggal remélvén, hogy mostantól nem kell drága és macerás környezetvédelmi és szociális inkluzivitási kérdésekkel foglalkozni, hanem Trump filozófiájával összhangban a profitmaximalizálásra koncentrálhatnak.","shortLead":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt...","id":"20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b.jpg","index":0,"item":"c4600619-d08a-4d38-8acd-f6f9a4218e4e","keywords":null,"link":"/360/20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","timestamp":"2025. január. 15. 13:00","title":"Világmegváltásból a pusztulat felé kanyarodik el az üzleti világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b41756-5f0a-4de9-b6e1-58e3985dae77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A már most is siralmas állapotban lévő egyetemi infrastruktúrák fenntartása még nehezebb lesz, különösen igaz ez az ELTE-re” – közölte az Akadémiai Dolgozók Fóruma.","shortLead":"„A már most is siralmas állapotban lévő egyetemi infrastruktúrák fenntartása még nehezebb lesz, különösen igaz...","id":"20250115_Tobb-egyetemen-is-jelentosen-csokken-az-allamilag-finanszirozott-helyek-szama-elbocsatasoktol-tartanak-az-erdekvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25b41756-5f0a-4de9-b6e1-58e3985dae77.jpg","index":0,"item":"afdbf693-49cf-4c69-adf5-26ead0ad37a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Tobb-egyetemen-is-jelentosen-csokken-az-allamilag-finanszirozott-helyek-szama-elbocsatasoktol-tartanak-az-erdekvedok","timestamp":"2025. január. 15. 13:01","title":"Több egyetemen is jelentősen csökken az államilag finanszírozott helyek száma, elbocsátásoktól tartanak az érdekvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc975eb-77da-4179-9d98-b500718eb1bf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Naváf Szalám korábban tíz évig volt Libanon ENSZ-nagykövete, kinevezése azt jelzi, hogy csökken a Hezbollah befolyása Libanonban.","shortLead":"Naváf Szalám korábban tíz évig volt Libanon ENSZ-nagykövete, kinevezése azt jelzi, hogy csökken a Hezbollah befolyása...","id":"20250114_libanon-miniszterelnok-haga-nemzetkozi-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc975eb-77da-4179-9d98-b500718eb1bf.jpg","index":0,"item":"d2b52e9a-6c7f-4876-8088-dc082bcbb620","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_libanon-miniszterelnok-haga-nemzetkozi-birosag","timestamp":"2025. január. 14. 07:55","title":"A hágai Nemzetközi Bíróság elnökét kérték fel Libanon miniszterelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly 0,2 százalékkal csökkent a német bruttó hazai termék 2023-hoz képest. 2025-ben sem várható nagy változás az elemzők szerint.","shortLead":"Tavaly 0,2 százalékkal csökkent a német bruttó hazai termék 2023-hoz képest. 2025-ben sem várható nagy változás...","id":"20250115_nemet-gdp-masodik-eve-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"d94423c6-f192-4bd8-9761-5dd70eb516bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_nemet-gdp-masodik-eve-csokken","timestamp":"2025. január. 15. 11:40","title":"Rossz hírre ébredt Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401fec53-0319-4c72-b93d-9a6b7922f6e3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig csak Szentkirályi Alexandra osztott meg fotókat arról, hogy tárgyalt a miniszterrel az ügyről, de azt nem tudni, mire jutottak.","shortLead":"Eddig csak Szentkirályi Alexandra osztott meg fotókat arról, hogy tárgyalt a miniszterrel az ügyről, de azt nem tudni...","id":"20250115_mohu-lomtalanitas-kormany-onkormanyzatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/401fec53-0319-4c72-b93d-9a6b7922f6e3.jpg","index":0,"item":"80dfb3b9-6b46-4dd4-9327-29cc24646182","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_mohu-lomtalanitas-kormany-onkormanyzatok","timestamp":"2025. január. 15. 17:10","title":"A kormány szerint mindent megtesznek azért, hogy az önkormányzatok bevonásával alakítsák át a lomtalanítás rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]