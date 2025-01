Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2890443c-649e-49c6-9c45-57216707b874","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marjane Satrapi francia-iráni író a vízumpolitikát kifogásolja, szerinte nincs rendben, hogy csak az iráni oligarchák gyermekei számára nyitott Franciaország.","shortLead":"Marjane Satrapi francia-iráni író a vízumpolitikát kifogásolja, szerinte nincs rendben, hogy csak az iráni oligarchák...","id":"20250114_A-Persepolis-szerzoje-visszautasitotta-a-francia-becsuletrendet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2890443c-649e-49c6-9c45-57216707b874.jpg","index":0,"item":"686cf90e-571b-46ea-91dc-dc5e7fde927a","keywords":null,"link":"/elet/20250114_A-Persepolis-szerzoje-visszautasitotta-a-francia-becsuletrendet","timestamp":"2025. január. 14. 20:01","title":"A Persepolis szerzője visszautasította az francia Becsületrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére, hogy aztán délután több minisztérium, valamint a Városháza és a BKK-székház előtt tiltakozzanak, magasabb összegű adómentességet, létszámkorlátozást és más ágazati könnyítéseket követelve.","shortLead":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére...","id":"20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483.jpg","index":0,"item":"dbdc76bb-c0bd-439f-8e9a-4eaf8e0ffd0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 14:01","title":"Több száz taxis gyűlt össze a Hősök terén, majd vonul át a városon – ezek a követeléseik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","shortLead":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","id":"20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26.jpg","index":0,"item":"ae1e5ec9-ee88-4248-9e17-c35047996efe","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 14. 15:24","title":"Lassúsága és szakszerűtlensége miatt többször is figyelmeztették Szerbiában a Budapest–Belgrád-vasútvonal kínai kivitelezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","shortLead":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","id":"20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93.jpg","index":0,"item":"2ede9542-08cd-49b4-ac37-48c014423051","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","timestamp":"2025. január. 15. 19:15","title":"A Momentum elindul a 2026-os választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce6dea5-620e-416d-add4-b2f8d56714f7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A GVH feljelentette Homlok Zsoltot, miután kartellezést állapított meg egy vasútfejlesztési közbeszerzésen.","shortLead":"A GVH feljelentette Homlok Zsoltot, miután kartellezést állapított meg egy vasútfejlesztési közbeszerzésen.","id":"20250115_Meszaros-veje-homlok-zsolt-kartellezes-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bce6dea5-620e-416d-add4-b2f8d56714f7.jpg","index":0,"item":"3145d85a-ab44-4a54-ab7a-b4bcbc21eab1","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Meszaros-veje-homlok-zsolt-kartellezes-borton","timestamp":"2025. január. 15. 07:59","title":"Mészáros volt veje akár börtönbe is mehet a milliárdos bírság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Izrael és a Hamász között szerdán megköttetett tűzszünet 42 napos lesz.","shortLead":"Az Izrael és a Hamász között szerdán megköttetett tűzszünet 42 napos lesz.","id":"20250116_izrael-hamasz-tuzszunet-tuszok-elengedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b.jpg","index":0,"item":"cce43e9f-c4f8-47b3-bd28-87e22a4a8c0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-tuzszunet-tuszok-elengedese","timestamp":"2025. január. 16. 05:38","title":"Megerősítette a katari miniszterelnök, hogy elenged 33 izraeli túszt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc4fa66-cb18-4960-8065-898ae6b02ea6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A munkálatok már fél éve tartanak, és a tervek szerint a 2026-os nagydíjra végeznek velük.","shortLead":"A munkálatok már fél éve tartanak, és a tervek szerint a 2026-os nagydíjra végeznek velük.","id":"20250114_hungaroring-atepites-felujitas-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bc4fa66-cb18-4960-8065-898ae6b02ea6.jpg","index":0,"item":"15060eb0-4696-403a-9167-baaa0a1e2bec","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_hungaroring-atepites-felujitas-kepek","timestamp":"2025. január. 14. 18:37","title":"Nézegessen képeket az átépítés alatt álló Hungaroringről!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60a8a8e-ed97-41f7-8d01-5e1134c3aa49","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Öt kontinens öt országa rendezné az olimpiát Vatanabe Morinari elképzelése szerint. Milyen érvek és ellenérvek szólnak a terv mellett? ","shortLead":"Öt kontinens öt országa rendezné az olimpiát Vatanabe Morinari elképzelése szerint. Milyen érvek és ellenérvek szólnak...","id":"20250116_olimpia-rendezes-helyszin-otlet-vatanabe-morinari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60a8a8e-ed97-41f7-8d01-5e1134c3aa49.jpg","index":0,"item":"ca8a2f7d-4983-460f-8d76-40adcdb0388d","keywords":null,"link":"/sport/20250116_olimpia-rendezes-helyszin-otlet-vatanabe-morinari","timestamp":"2025. január. 16. 13:08","title":"Őrült ötlettel állt elő a NOB elnökjelöltje, ami alapjaiban változtatná meg az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]