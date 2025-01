Bár a streaming világában némileg visszaszorult a nyílt forráskódú VLC, azért még mindig az egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb médialejátszóról van szó. Rajongótáborát tovább növelheti, hogy a fejlesztők mesterséges intelligenciával bővítik a lejátszó tudását, hogy senkinek se jelentsen gondot, ha nem ismeri valamelyik videó nyelvét.

A VLC fejlesztője, a VideoLAN a nemrég véget ért nemzetközi technológiai kiállításon, a CES 2025-ön jelentette be az új funkciót, egyúttal bemutatta a demóját. A VLC automatikusan fog feliratokat generálni és valós időben lefordítani más nyelvekre a mesterséges intelligencia segítségével. Ez, a számos – több mint száz – nyelvet, köztük a magyart is támogató funkció offline módban működik. A mesterséges intelligencia által vezérelt feliratozás már egy ideje fejlesztés alatt áll az OpenAI Whisper beszédfelismerő rendszerét használó beépülő modul formájában, de a demo alapján úgy tűnik, hogy a funkció közvetlenül a VLC alkalmazásba van beépítve. Ez pedig azt is jelenti, hogy nincsen szükség felhőszolgáltatásra vagy netkapcsolatra a feliratozáshoz.

Az egyik kommentelő egyébként rákérdezett arra, hogy fontolóra veszik-e a felhőszolgáltatás használatát, mire azt a választ kapta a VideoLAN-tól, hogy „egyáltalán nem, mivel az a cél, hogy ne függjenek egy drága felhőszolgáltatótól”.

A nyelvi korlátok lebontása mellett a VLC újdonsága egyfajta biztonságot is kínál, hiszen nincsen szükség akár rosszindulatú programokat, ingyenes feliratletöltő webhelyeket felkutatni ahhoz, hogy valaki megtalálja egy-egy filmhez, műsorhoz az SRT-fájlt.

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

Demo can be found on our #CES2025 booth in Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds