Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyakran fordul elő, hogy az MCC közbeszerzéseinél az olcsóbb ajánlatokat kizárják. Az egyik esetben például egy Mészáros Lőrinc-féle vállalkozás elől öt olcsóbb ajánlatot tevő esett ki.","shortLead":"Gyakran fordul elő, hogy az MCC közbeszerzéseinél az olcsóbb ajánlatokat kizárják. Az egyik esetben például...","id":"20250120_Az-MCC-kozbeszerzesei-miatt-megis-nyomoz-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69.jpg","index":0,"item":"7c6500fa-37a0-44d3-a6f0-13ad714c0454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Az-MCC-kozbeszerzesei-miatt-megis-nyomoz-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 20. 20:13","title":"Az MCC közbeszerzései miatt mégis nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af51a9f-31c8-434b-9328-081f8d45f77e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két százmillió forint fölötti luxusautót hirdetett meg árverésre, amelyeket egy két évvel ezelőtti adócsalási ügyben foglaltak le.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két százmillió forint fölötti luxusautót hirdetett meg árverésre, amelyeket egy két évvel...","id":"20250120_Husz-peldanyban-keszult-ritka-Ferrarit-arverez-el-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af51a9f-31c8-434b-9328-081f8d45f77e.jpg","index":0,"item":"24ab11c3-cf5e-42ea-abee-3a19fb7f95c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Husz-peldanyban-keszult-ritka-Ferrarit-arverez-el-a-NAV","timestamp":"2025. január. 20. 20:28","title":"Húsz példányban készült, ritka Ferrarit árverez el a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78085d6-31cc-454e-8a9d-2d5d6dc507a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összetört autóval és bevont jogosítvánnyal zárta a napot. ","shortLead":"Összetört autóval és bevont jogosítvánnyal zárta a napot. ","id":"20250121_BMW-s-rombolas-hiaba-probalt-eltunni-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b78085d6-31cc-454e-8a9d-2d5d6dc507a9.jpg","index":0,"item":"9790a002-e649-4eac-abd7-1ce89603927e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_BMW-s-rombolas-hiaba-probalt-eltunni-video","timestamp":"2025. január. 21. 11:07","title":"Végig vették a térfigyelő kamerák egy BMW-s rombolását, hiába próbált eltűnni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok új elnökének az egyik érve az volt, hogy nem kezelték jól a koronavírus-járványt. ","shortLead":"Az Egyesült Államok új elnökének az egyik érve az volt, hogy nem kezelték jól a koronavírus-járványt. ","id":"20250121_donald-trump-egeszsegugyi-vilagszervezet-kilepes-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"3f593224-ba87-4abf-a1ce-faa113326b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_donald-trump-egeszsegugyi-vilagszervezet-kilepes-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 12:38","title":"A WHO reméli, Donald Trump átgondolja azon döntését, hogy országát kilépteti a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6d3a55-08b1-4db9-ad90-3ece571c47ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely Veronika Patrícia egy kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott.","shortLead":"Székely Veronika Patrícia egy kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott.","id":"20250121_Eltunt-egy-14-eves-lany-a-X-keruletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f6d3a55-08b1-4db9-ad90-3ece571c47ae.jpg","index":0,"item":"a9f475ff-e95d-4f83-a513-51ddd58ae7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Eltunt-egy-14-eves-lany-a-X-keruletbol","timestamp":"2025. január. 21. 10:14","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a X. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A régi-új elnök a beiktatása után rögtön aláírt egy sor intézkedést.","shortLead":"A régi-új elnök a beiktatása után rögtön aláírt egy sor intézkedést.","id":"20250121_donald-trump-kegyelem-rendelet-capitoliumi-zavargasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6420dd75-ea5d-41c6-89ca-8f520e9170f1.jpg","index":0,"item":"5c821445-fc0a-4387-9225-fadc588122ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_donald-trump-kegyelem-rendelet-capitoliumi-zavargasok","timestamp":"2025. január. 21. 05:38","title":"Kilépett a WHO-ból és a párizsi klímaegyezményből, de a capitoliumi zavargások 1600 résztvevőjének is kegyelmet adott Trump - íme, az első intézkedései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a9a821-b328-41f7-8cb2-983b71aede9d","c_author":"László Ferenc","category":"360","description":"Immár túl születésének 101. évfordulóján, Maria Callas mindenütt előkerül: filmen, könyvekben, műsorok és cikkek garmadájában. Csak mintha minden más fontosabb lenne az életéből, mint épp az, ami megkülönböztette őt a hétköznapi emberektől: a művészete.","shortLead":"Immár túl születésének 101. évfordulóján, Maria Callas mindenütt előkerül: filmen, könyvekben, műsorok és cikkek...","id":"20250120_hvg-maria-callas-film-angelina-jolie-konyvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86a9a821-b328-41f7-8cb2-983b71aede9d.jpg","index":0,"item":"153a921b-50ad-47a1-9e7c-32d6190728a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-maria-callas-film-angelina-jolie-konyvek","timestamp":"2025. január. 20. 19:30","title":"Angelina Jolie filmje hű tudott maradni Maria Callas akaratához, és meg merte mutatni, hogy hajómágnás szerelme csúnya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891d1f1-2919-4424-b724-b90abe451560","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Raúl Mulino leszögezte, a Panama-csatorna Panamáé, és az is marad.","shortLead":"Raúl Mulino leszögezte, a Panama-csatorna Panamáé, és az is marad.","id":"20250121_panama-csatorna-raul-mulino-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1891d1f1-2919-4424-b724-b90abe451560.jpg","index":0,"item":"eeb705ee-8789-4799-b303-2095253d321f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_panama-csatorna-raul-mulino-donald-trump","timestamp":"2025. január. 21. 09:56","title":"Kezdődik: „Teljes mértékben vissza kell utasítanom Donald Trump kijelentéseit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]