Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új elnök felfüggesztette a külföldi pénzügyi támogatásokat. Itthon a kormánysajtó a “Pressman-árvák” szomorúságán örvendezik.","shortLead":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új...","id":"20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"5d71f55b-bc48-4bb9-996f-0ca6f4b465ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 12:36","title":"Trump felfüggesztette a külföldi támogatásokat, a magyar független média is pénztől esik el, a kormánysajtó a “Pressman-árvákon” röhög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","shortLead":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","id":"20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e.jpg","index":0,"item":"7e6beb6c-d38a-4d64-b6fc-55c755dbf60f","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","timestamp":"2025. január. 27. 10:43","title":"Keményen üzent a Manchester United edzője mellőzött játékosának: Inkább a 63 éves kapusedzőt ültetném le a kispadra, mint Rashfordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0738fb67-a452-43c8-95e4-ea2958057972","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Sok egyetemista minden hónap végén megfogadja, hogy kevesebbet költ majd ennivalóra, és inkább otthon üt össze magának valamit, de ezt a nagy rohanásban nehéz betartani. Segítségképpen egy ezen a vonalon alkotó youtuber videóira támaszkodva összegyűjtöttünk néhány olcsó és egyszerűen elkészíthető receptet. ","shortLead":"Sok egyetemista minden hónap végén megfogadja, hogy kevesebbet költ majd ennivalóra, és inkább otthon üt össze magának...","id":"20250127_budget-food-olcso-receptek-egyetemistaknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0738fb67-a452-43c8-95e4-ea2958057972.jpg","index":0,"item":"a6661c14-b828-49c5-b97b-85c6c3da099b","keywords":null,"link":"/elet/20250127_budget-food-olcso-receptek-egyetemistaknak","timestamp":"2025. január. 27. 07:11","title":"Spórolós, megúszós receptek, amikkel az egyetemisták is változatosan étkezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","shortLead":"Az alaposan megemelt karosszériás Audi Q6 e-tron offroad concept számára nincs leküzdhetetlen terep.","id":"20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7363b425-8e7e-4042-80a1-33a3d06c0994.jpg","index":0,"item":"020d2521-ad0f-40e4-9d16-0ef1ada36c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_egekbe-emelve-brutalis-uj-villanyterepjaro-audi-q6-e-tron-offroad-concept","timestamp":"2025. január. 27. 07:21","title":"Egekbe emelve: brutális új villanyterepjáró az Auditól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","shortLead":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","id":"20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164.jpg","index":0,"item":"d749439c-b98b-4530-aa86-65f0c98c104a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","timestamp":"2025. január. 27. 15:59","title":"Egy jogi kiskapu miatt nem minden járműnek drágul a vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","shortLead":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","id":"20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014.jpg","index":0,"item":"6c0fbe8d-be7f-4a29-ad21-47ac26f10cde","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","timestamp":"2025. január. 27. 14:20","title":"Ukrajna több mint ötven orosz drónt semmisített meg éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Valódi ellenzéki jelöltek nem indulhattak. Lukasenka a hetedik ötéves ciklusára készülhet","shortLead":"Valódi ellenzéki jelöltek nem indulhattak. Lukasenka a hetedik ötéves ciklusára készülhet","id":"20250126_exit-poll-belarusz-elnokvalasztas-aljalszandr-lukasenka-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7.jpg","index":0,"item":"341d236f-1dcb-4e54-bc22-79614c8da6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_exit-poll-belarusz-elnokvalasztas-aljalszandr-lukasenka-ellenzek","timestamp":"2025. január. 26. 20:34","title":"Az exit pollok szerint Lukasenka nyerte a belarusz elnökválasztást, de nem is volt valódi ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]