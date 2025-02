Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"543734f2-1ca2-4cc4-bc9f-dbc1ec989498","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyik barátjuk pedig adománygyűjtést indított családjuk megsegítésére. ","shortLead":"Egyik barátjuk pedig adománygyűjtést indított családjuk megsegítésére. ","id":"20250203_eltunt-magyar-ikrek-skocia-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543734f2-1ca2-4cc4-bc9f-dbc1ec989498.jpg","index":0,"item":"4042d4c7-e237-4c29-9bb5-1fe7f13c5461","keywords":null,"link":"/elet/20250203_eltunt-magyar-ikrek-skocia-megemlekezes","timestamp":"2025. február. 03. 12:08","title":"Virágcsokrokat helyeztek el annak a skót folyónak a partján, ahol nyoma veszett a magyar ikreknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf1d713-b170-4169-89fb-d76c2516155a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kedveznek a feltételek azoknak, akik használt jachtokkal kereskednek.","shortLead":"Nem kedveznek a feltételek azoknak, akik használt jachtokkal kereskednek.","id":"20250203_Meg-mindig-nem-kell-el-Szijj-Laszlo-szuperjachtja-tobb-millio-eurot-engedtek-a-Seagull-MRD-arabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daf1d713-b170-4169-89fb-d76c2516155a.jpg","index":0,"item":"a0067713-1194-423f-b879-e0355d8c52a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Meg-mindig-nem-kell-el-Szijj-Laszlo-szuperjachtja-tobb-millio-eurot-engedtek-a-Seagull-MRD-arabol","timestamp":"2025. február. 03. 13:55","title":"Újabb 800 milliót engedtek Szíjj László szuperjachtjának árából, amely még mindig nem kelt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da1bc7c-18c0-40d0-adda-82729f9a8fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között a tört- és egészmogyorós és a fehércsokis termékeket érinti a méretcsökkenés.","shortLead":"Többek között a tört- és egészmogyorós és a fehércsokis termékeket érinti a méretcsökkenés.","id":"20250201_Folytatodik-a-zsugorinflacio-osszemegy-a-Milka-csoki-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da1bc7c-18c0-40d0-adda-82729f9a8fe4.jpg","index":0,"item":"f987be50-573f-4c63-9d3b-2e4e0fa848a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Folytatodik-a-zsugorinflacio-osszemegy-a-Milka-csoki-is","timestamp":"2025. február. 01. 15:36","title":"Folytatódik a zsugorinfláció, összemegy a Milka csoki is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előbb-utóbb mindannyian megöregszünk, boldogan öregedni azonban már korántsem olyan magától értetődő. Ehhez próbálunk adni néhány fogódzót.","shortLead":"Előbb-utóbb mindannyian megöregszünk, boldogan öregedni azonban már korántsem olyan magától értetődő. Ehhez próbálunk...","id":"20250202_boldog-oregedes-szokasok-boldogsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24.jpg","index":0,"item":"165fa642-423a-49c4-8515-8fec222b0120","keywords":null,"link":"/elet/20250202_boldog-oregedes-szokasok-boldogsag","timestamp":"2025. február. 02. 06:15","title":"Megfiatalodhat és boldogabb lehet, aki ezt a hét egyszerű szokást beiktatja az életébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794","c_author":"Földes András","category":"gazdasag","description":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül használatba. Kastélyok, stadionok, fürdők és persze állatkert, amelyeket akár használhatnánk is, de inkább enyésznek, mint egy posztapokaliptikus zombifilmben. Szavazzon, melyik legyen a pénzégetés emlékműve!","shortLead":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül...","id":"20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794.jpg","index":0,"item":"83825221-44c0-4b3a-9b6f-661074464c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 17:00","title":"Íme a féktelen magyar pénzszórás rohadó emlékművei, amelyekből már csak a zombik hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült filmje már 615 ezer nézőnél jár a mozikban.","shortLead":"Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült filmje már 615 ezer nézőnél jár a mozikban.","id":"20250201_A-Netflixen-is-lathato-lesz-a-Futni-mentem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"5b12c845-9f96-4606-9410-8ba3a69e196e","keywords":null,"link":"/elet/20250201_A-Netflixen-is-lathato-lesz-a-Futni-mentem","timestamp":"2025. február. 01. 17:44","title":"A Netflixen is látható lesz a Futni mentem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","shortLead":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","id":"20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"65c8cd65-50bb-4a04-87bb-d542b0a505aa","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","timestamp":"2025. február. 03. 09:55","title":"Már nem a Miniszter félrelép a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar fim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1457567-cec3-4c92-b50a-5f4a2acb8659","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátságért orosz kitüntetés birtokosaként jócskán hajtja a Paks II. beruházást, de mintha annak elhúzódására is készülne. A múlt héten Londonban moduláris atomerőművek majdani megrendeléséről tárgyalt brit partnerével. Bár a Rolls-Royce még egy ilyet sem gyártott, megeshet, hogy képes megelőzni a fix áras szerződésből nemrég kihátrált Roszatomot. ","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátságért orosz kitüntetés birtokosaként jócskán hajtja a Paks II...","id":"20250203_modularis-kisatomeromuvek-rolls-royce-paksi-bovites-szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1457567-cec3-4c92-b50a-5f4a2acb8659.jpg","index":0,"item":"816a106f-5e15-4e1f-9973-3b4a13b71afb","keywords":null,"link":"/360/20250203_modularis-kisatomeromuvek-rolls-royce-paksi-bovites-szijjarto","timestamp":"2025. február. 03. 13:57","title":"A Rolls-Royce kis atomerőművei megelőzhetik a paksi bővítést, hogy kiszolgálják Orbánék energiafaló iparát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]