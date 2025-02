Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan összeveszett Orbán Viktorral. A Közgépet átnevezték, de ma is működik, a médiabirodalom sorsa még kacifántosabb, és persze van olyan cég is, amelyet Mészáros Lőrinc vett a nevére.","shortLead":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan...","id":"20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff.jpg","index":0,"item":"f1a1d891-27dd-47d0-98a2-7ac786560550","keywords":null,"link":"/360/20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","timestamp":"2025. február. 06. 12:32","title":"Hová tűnt Simicska Lajos? 