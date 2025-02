Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szövetségi bíró szerint valóban túl nagy kockázatot jelentenek.","shortLead":"Egy szövetségi bíró szerint valóban túl nagy kockázatot jelentenek.","id":"20250208_elon-musk-doge-penzugyminiszterium-hozzaferes-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"d2e24d8a-e7cb-4acb-b9ce-c99490936666","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_elon-musk-doge-penzugyminiszterium-hozzaferes-birosag","timestamp":"2025. február. 08. 16:02","title":"Ideiglenesen kitiltották Elon Musk embereit a Pénzügyminisztérium kifizetési rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb56b58-6d55-48e7-b453-fdb3bfedfb38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz pontos, tízezer milliárdos programot hirdetett az egészségügy megújítására az SZDSZ volt elnöke.","shortLead":"Tíz pontos, tízezer milliárdos programot hirdetett az egészségügy megújítására az SZDSZ volt elnöke.","id":"20250207_10-pontos-10-ezer-milliardos-programot-hirdetett-az-egeszsegugy-megujitasara-az-SZDSZ-volt-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb56b58-6d55-48e7-b453-fdb3bfedfb38.jpg","index":0,"item":"311e9c5b-0e25-436b-9060-3f9e73dfc135","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_10-pontos-10-ezer-milliardos-programot-hirdetett-az-egeszsegugy-megujitasara-az-SZDSZ-volt-elnoke","timestamp":"2025. február. 07. 19:00","title":"A cukros üdítők és a hevített dohánytermékek adójának emeléséből adna több pénzt az egészségügynek Kóka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell verni a hatalmaskodókat és követőiket, ha meg akarjuk őrizni ezt a nagyszerű civilizációt.","shortLead":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell...","id":"20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c.jpg","index":0,"item":"3d49ee65-728a-48a3-b7ba-86cbc6bcfce4","keywords":null,"link":"/360/20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 09:04","title":"Times-vélemény: Trump sakáljai nem „mentik meg a Nyugatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1fd782-9ce6-4045-9781-ca91412f1266","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"És ha már itt vagyunk, hogyan tekintsünk az állig felöltözött Kanye Westre mellette? Nemcsak a premier plánban elénk tolt pucérság miatt lehetünk zavarban, hanem azért is, mert nem tudjuk, hogy amit látunk, az divat, művészet, esetleg szimpla polgárpukkasztás, vagy kizsákmányolás és erőszak. ","shortLead":"És ha már itt vagyunk, hogyan tekintsünk az állig felöltözött Kanye Westre mellette? Nemcsak a premier plánban elénk...","id":"20250208_kanye-west-bianca-censori-grammy-voros-szonyeg-meztelenkedes-divat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de1fd782-9ce6-4045-9781-ca91412f1266.jpg","index":0,"item":"68873c15-4bb4-4cec-aee0-1db1dde35ce3","keywords":null,"link":"/elet/20250208_kanye-west-bianca-censori-grammy-voros-szonyeg-meztelenkedes-divat-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 07:00","title":"Kukkolás a nyílt színen: mihez kezdjünk Bianca Censori meztelen testével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e26c337-b2e5-463d-924a-c63a76b2bc0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katonai kísérettel tartott egy bányászokat szállító konvoj Gao régió egyik bányájába, amikor válogatás nélkül tüzelni kezdtek rájuk az iszlamista terroristák.","shortLead":"Katonai kísérettel tartott egy bányászokat szállító konvoj Gao régió egyik bányájába, amikor válogatás nélkül tüzelni...","id":"20250209_Megtamadtak-egy-Wagner-zsoldosok-altal-vedett-konvojt-Maliban-legalabb-harmincketten-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e26c337-b2e5-463d-924a-c63a76b2bc0f.jpg","index":0,"item":"8ab2fc35-5849-46cf-a964-a3426225db27","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Megtamadtak-egy-Wagner-zsoldosok-altal-vedett-konvojt-Maliban-legalabb-harmincketten-meghaltak","timestamp":"2025. február. 09. 09:55","title":"Megtámadtak egy Wagner-zsoldosok által védett bányászkonvojt Maliban, legalább harmincketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás. Az Athletic szerint Szoboszlai Dominik nélkülözhetetlen tagja a Premier League listavezetőjének.","shortLead":"Kiütéses győzelemmel jutott be a Ligakupa-döntőbe a Liverpool, csapata egyik legjobbja volt a magyar középpályás...","id":"20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f.jpg","index":0,"item":"decb00db-3e1f-480e-befd-c7ac5009733c","keywords":null,"link":"/sport/20250207_szoboszlai-dominik-liverpool-tottenham-angol-ligakupa-the-athletic-steven-gerrard-nelkulozhetetlen","timestamp":"2025. február. 07. 17:34","title":"Az egekbe magasztalta Szoboszlait a legnevesebb amerikai sportlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae475e5d-c5ea-41c0-a5da-0a044f480474","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerintük a platformot szándékosan úgy tervezték, hogy a gyerekek bármi áron fel akarják hívni magukra a figyelmet.","shortLead":"Szerintük a platformot szándékosan úgy tervezték, hogy a gyerekek bármi áron fel akarják hívni magukra a figyelmet.","id":"20250207_tiktok-blackout-kihivas-halal-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae475e5d-c5ea-41c0-a5da-0a044f480474.jpg","index":0,"item":"617f6dc5-cba3-45f8-ac87-99fbd1a34dab","keywords":null,"link":"/elet/20250207_tiktok-blackout-kihivas-halal-per","timestamp":"2025. február. 07. 20:06","title":"Fojtogatós kihívásba belehalt gyerekek szülei perelik a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]