[{"available":true,"c_guid":"3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schadl irodája továbbra is végrehajtásokat végez, ám végrehajtóként az állandó helyettesének kijelölt, 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Kovássy Szabolcs jár el.","shortLead":"Schadl irodája továbbra is végrehajtásokat végez, ám végrehajtóként az állandó helyettesének kijelölt, 10 százalékos...","id":"20250212_Nem-dolgozhat-vegrehajtokent-megis-szazmilliokat-kereshet-Schadl-Gyorgy-evente","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318.jpg","index":0,"item":"121b5f68-dcbb-4ea9-8db7-83aba62a6c25","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Nem-dolgozhat-vegrehajtokent-megis-szazmilliokat-kereshet-Schadl-Gyorgy-evente","timestamp":"2025. február. 12. 08:13","title":"Nem dolgozhat végrehajtóként, mégis százmilliókat kereshet Schadl György évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó diákok, vagyis a MOME Front performansszal készül, és nem elégszik meg a rektor lépésével. A maga ellen bizalmatlansági szavazást kérő Koós Pál rektor szenátus által támogatott vetélytársa törvényességi eljárást kezdeményezett.","shortLead":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó...","id":"20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78.jpg","index":0,"item":"e28df0ee-d47b-44f0-a79d-282feea6b79b","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","timestamp":"2025. február. 11. 10:43","title":"Keményen küzd a MOME rektora, délután eldől, hogy lesz-e forradalom az egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ez nem egypárti uralom, de nem is demokrácia.","shortLead":"Ez nem egypárti uralom, de nem is demokrácia.","id":"20250211_Steven-Levitsky-harvardi-professzor-uj-tekintelyelvuseg-USA-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf.jpg","index":0,"item":"66e6e384-f27c-47f7-888f-cad1864f73c4","keywords":null,"link":"/360/20250211_Steven-Levitsky-harvardi-professzor-uj-tekintelyelvuseg-USA-Trump","timestamp":"2025. február. 11. 15:53","title":"Steven Levitsky harvardi professzor: Alakul az új tekintélyelvűség Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a9ca6-f5a0-4ac4-88f0-f7fae8eb1321","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A “Tisza programírója” Magyar Péter szerint nem programíró. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon nevet, hanem a kormányon, és nem a 13. havi nyugdíj ellen szólalt fel, hanem annak részleges emelése mellett. A kormánymédia lapjában megjelent cikk mindkét hamis állítását azonnal saját maga cáfolja videóval, idézettel.","shortLead":"A “Tisza programírója” Magyar Péter szerint nem programíró. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon...","id":"20250211_A-kormanymedia-dupla-ongollal-tamadja-a-Tisza-programirojat-a-13-havi-nyugdij-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80a9ca6-f5a0-4ac4-88f0-f7fae8eb1321.jpg","index":0,"item":"02de57bc-cb95-49c2-a962-af92f49e52fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_A-kormanymedia-dupla-ongollal-tamadja-a-Tisza-programirojat-a-13-havi-nyugdij-miatt","timestamp":"2025. február. 11. 07:57","title":"A kormánymédia tripla öngóllal támadja a \"Tisza programíróját\" a 13. havi nyugdíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az orosz–ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóját megelőző utolsó európai parlamenti plenáris ülésszakot tartják Strasbourgban. A téma több napirendi pont keretén belül is előkerült, amelyből kiderült, hogy az EP többsége továbbra is kiáll Ukrajna támogatása mellett – de vannak olyanok is, akik kritizálják emiatt az EU-t.","shortLead":"Az orosz–ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóját megelőző utolsó európai parlamenti plenáris ülésszakot tartják...","id":"20250211_europai_parlament_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef92dbf3-c7ac-476b-aa27-ff3e300e855a.jpg","index":0,"item":"ffb674c9-43b2-4c02-8f95-91332dee0427","keywords":null,"link":"/eurologus/20250211_europai_parlament_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 11. 18:30","title":"Ukrajnáról volt szó az EP-ben: a Mi Hazánk szerint itt az ideje a területi revíziónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében”.","shortLead":"„A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében”.","id":"20250210_Nagy-Marton-elelmiszer-arstopra-celzott-ma-reggel-nem-a-benzinarstopra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"47d457a8-c77d-45b4-a590-08f5c65c1bb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Nagy-Marton-elelmiszer-arstopra-celzott-ma-reggel-nem-a-benzinarstopra-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 18:42","title":"Elárulta Nagy Márton, milyen árstopra célzott hétfő reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász által fogva tartott izraeli túszok közül valójában már sokan meghaltak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász által fogva tartott izraeli túszok közül valójában már sokan meghaltak.","id":"20250211_donald-trump-gaza-izrael-hamasz-tuzszunet-tuszcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"ac015c37-cdc0-4cd8-95f0-83a43dbad1be","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_donald-trump-gaza-izrael-hamasz-tuzszunet-tuszcsere","timestamp":"2025. február. 11. 07:09","title":"Trump ultimátuma a Hamásznak: szombat délig adják át a túszokat, vagy jön a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","shortLead":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","id":"20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420.jpg","index":0,"item":"14703060-fcdd-4e17-bfd5-52ee1db8e2a2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 13:37","title":"Élő műsorban tiltotta ki Deák Dánielt az ATV-ből a műsorvezető ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]