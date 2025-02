Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok elismerték a hibát. Miután észrevették, hogy rossz az irány meg is változtatták a repülő útvonalát. ","shortLead":"Az oroszok elismerték a hibát. Miután észrevették, hogy rossz az irány meg is változtatták a repülő útvonalát. ","id":"20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc.jpg","index":0,"item":"e6acb17c-a9f2-41de-9701-3cf517c9fc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","timestamp":"2025. február. 11. 21:59","title":"Berepült egy orosz katonai repülőgép a lengyel légtérbe navigációs hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f533370-cc28-4431-800d-08192adc0770","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata arra volt kíváncsi, mennyire javítható könnyen a Samsung Galaxy S25 Ultra. Bár vannak pozitív meglepetések a mobilt illetően, a szakemberek szerint még van hová fejlődni.","shortLead":"Az iFixit csapata arra volt kíváncsi, mennyire javítható könnyen a Samsung Galaxy S25 Ultra. Bár vannak pozitív...","id":"20250213_samsung-galaxy-s25-ultra-javithatosag-ifixit-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f533370-cc28-4431-800d-08192adc0770.jpg","index":0,"item":"ad3ca1f1-8532-4f50-bed2-6b44dbb2a0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_samsung-galaxy-s25-ultra-javithatosag-ifixit-video","timestamp":"2025. február. 13. 11:03","title":"Ízekre szedték a Samsung Galaxy S25 Ultrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f068c7-cb5e-40bc-8888-acadfd31365d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Január huszonharmadikán országszerte tömegesen evakuáltak diákokat magyar iskolákból bombariadó miatt. Ezt újabb fenyegetések követték, de robbanószert szerencsére sehol sem találtak. De mi történne akkor, ha előadás közben kellene menekülni? Lehet-e fontosabb a rántott hús vagy egy jó Instagram-sztori a testi épségünknél? ","shortLead":"Január huszonharmadikán országszerte tömegesen evakuáltak diákokat magyar iskolákból bombariadó miatt. Ezt újabb...","id":"20250212_duma-aktual-orszagos-bombariado-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69f068c7-cb5e-40bc-8888-acadfd31365d.jpg","index":0,"item":"24fe459f-88c2-4e5e-bbc0-87fef8a95039","keywords":null,"link":"/360/20250212_duma-aktual-orszagos-bombariado-video","timestamp":"2025. február. 12. 19:30","title":"Duma Aktuál: Bocsánat, hogy megzavarom a matekórát, bombariadó van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","shortLead":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","id":"20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420.jpg","index":0,"item":"14703060-fcdd-4e17-bfd5-52ee1db8e2a2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 13:37","title":"Élő műsorban tiltotta ki Deák Dánielt az ATV-ből a műsorvezető ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6e7426-9a5b-4847-97ed-9e74b02ad149","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hetedik éttermét Pécsett nyitja a a Tóth testvérpár vállalkozása.","shortLead":"Hetedik éttermét Pécsett nyitja a a Tóth testvérpár vállalkozása.","id":"20250213_hvg-tothsimon-toth-mate-simons-burger-pec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6e7426-9a5b-4847-97ed-9e74b02ad149.jpg","index":0,"item":"551400fc-8941-45e3-b4d1-f27181d44613","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-tothsimon-toth-mate-simons-burger-pec","timestamp":"2025. február. 13. 06:00","title":"A vidék meghódítására indult a Budapesten berobbant Simon’s Burger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Herbert Kickl Szabadságpártjának nem sikerült megállapodnia a tárcák elosztásáról a Néppárttal.","shortLead":"Herbert Kickl Szabadságpártjának nem sikerült megállapodnia a tárcák elosztásáról a Néppárttal.","id":"20250212_herbert-kickl-fpo-kormanyalakitas-visszaadta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80.jpg","index":0,"item":"54f0d8fc-f9b2-403f-932a-03f50b252291","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_herbert-kickl-fpo-kormanyalakitas-visszaadta-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 15:29","title":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást Orbán osztrák szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29ec439-e440-4db7-8c57-25453562f6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modern kori szélhámosok mintapéldája, Anna Szorokin valóságos celeb, és ebben az sem akadályozza, hogy hivatalosan házi őrizetét tölti. ","shortLead":"A modern kori szélhámosok mintapéldája, Anna Szorokin valóságos celeb, és ebben az sem akadályozza, hogy hivatalosan...","id":"20250212_Anna-Sorokin-nemet-alorokosno-New-York-divathet-nyomkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29ec439-e440-4db7-8c57-25453562f6b7.jpg","index":0,"item":"1294fcca-ed04-4846-8564-8713644556d5","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Anna-Sorokin-nemet-alorokosno-New-York-divathet-nyomkoveto","timestamp":"2025. február. 12. 12:53","title":"Nyomkövetővel a lábán vonult fel az orosz álörökösnő a New York-i divathéten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt a családbarát, erőltetett mosolyú, poéntalanított franchise-hősnő. Visszavárunk, Bridget!","shortLead":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt...","id":"20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e.jpg","index":0,"item":"fb6b6463-70a8-466e-aeb9-8a4e4332e375","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 20:00","title":"Műmosoly, gyász, bundabugyi – megnéztük a Bridget Jones 4. részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]