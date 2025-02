Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető vésztöltő egyúttal a fotózást, sőt még a videonézést is segíti.","shortLead":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető...","id":"20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373.jpg","index":0,"item":"27d2b138-957a-4726-8d19-711d7199e09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","timestamp":"2025. február. 15. 16:03","title":"Ez a tartozék sok iPhone-osnak jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9efe2e-8e7d-4993-92e7-6c517e7099f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"498 nap után térhettek haza. Még 73 elhurcolt ember van a gázai szélsőségesek fogságában, akik közül többen már biztosan nincsenek életben.","shortLead":"498 nap után térhettek haza. Még 73 elhurcolt ember van a gázai szélsőségesek fogságában, akik közül többen már...","id":"20250215_Ujabb-harom-izraeli-tuszt-engedett-szabadon-a-Hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e9efe2e-8e7d-4993-92e7-6c517e7099f9.jpg","index":0,"item":"a55b8304-3fb2-412b-8f89-006e7139ccd6","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Ujabb-harom-izraeli-tuszt-engedett-szabadon-a-Hamasz","timestamp":"2025. február. 15. 11:54","title":"Újabb három izraeli túszt engedett szabadon a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad609c8-e3a3-472b-99ad-d6f4cc3f8ded","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai startup elismerte, hogy nem tartották magukat az ország adatvédelmi törvényéhez.","shortLead":"A kínai startup elismerte, hogy nem tartották magukat az ország adatvédelmi törvényéhez.","id":"20250217_Del-Korea-ideiglenesen-betiltotta-a-DeepSeeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ad609c8-e3a3-472b-99ad-d6f4cc3f8ded.jpg","index":0,"item":"bca81268-4219-4575-9a70-d5d208642ace","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Del-Korea-ideiglenesen-betiltotta-a-DeepSeeket","timestamp":"2025. február. 17. 07:21","title":"Dél-Korea ideiglenesen betiltotta a DeepSeek alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc429078-507f-4427-ade7-342c4c367d9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több változást is bevezetne a Főpolgármesteri Hivatal a BKK adatalapú hálózatfejlesztési tervei alapján. ","shortLead":"Több változást is bevezetne a Főpolgármesteri Hivatal a BKK adatalapú hálózatfejlesztési tervei alapján. ","id":"20250215_metrobuszok-ejjel-nappali-kozlekedes-bkk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc429078-507f-4427-ade7-342c4c367d9e.jpg","index":0,"item":"a5b345ca-b3c0-4202-8ccf-8eaaeb6839fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_metrobuszok-ejjel-nappali-kozlekedes-bkk","timestamp":"2025. február. 15. 12:12","title":"Megvan, hol indulhatnak először a metróbuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech oligarchák épp államcsínyt hajtanak végre. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech...","id":"20250216_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627.jpg","index":0,"item":"6ab6f011-fc73-48f5-9307-c067e56140ca","keywords":null,"link":"/360/20250216_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 10:33","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa keresztet vethet saját magára, ha az USA-ra hagyatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt a rendőrigazolványa ügyében indított eljárás.","shortLead":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt...","id":"20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42.jpg","index":0,"item":"1f7eb1e3-45f3-40b1-be75-27fc9735f277","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 15:05","title":"Üzent a rendőrség Delhusa Gjonnak: Nincs okunk elnézést kérni, nem is tettük meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szállítmányokat Joe Biden állította le, Trump ismét engedélyezte.","shortLead":"A szállítmányokat Joe Biden állította le, Trump ismét engedélyezte.","id":"20250216_Ujra-nehezbombak-erkeztek-Izraelbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852.jpg","index":0,"item":"6900622c-384d-462f-b147-046e6c383b3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Ujra-nehezbombak-erkeztek-Izraelbe","timestamp":"2025. február. 16. 11:43","title":"Újra nehézbombák érkeztek Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott tevékenység az illegális állat- és növénykereskedelem. A csempészek igen változatos módokon juttatják el vevőikhez az árut.","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott...","id":"20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825.jpg","index":0,"item":"fe3c78cf-1167-48f4-b0d5-3530535a47f0","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","timestamp":"2025. február. 16. 10:30","title":"Botanikai ritkaságok kihalásához vezetett a pozsgások globális csempészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]