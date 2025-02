Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Donald Trump diktátorozásához fontos tudni, hogy az amerikai demokratikus hagyományok egy lényeges alkotóeleme, hogy az amerikai elnökválasztások 230 éves történetében egyetlen egyet sem halasztottak el (bár legutoljára épp Donald Trump volt az, aki ezt kezdeményezte 2020-ban). Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ez egyedülálló teljesítmény és az európai demokráciák soha nem is siettek követni ezt a példát. ","shortLead":"Donald Trump diktátorozásához fontos tudni, hogy az amerikai demokratikus hagyományok egy lényeges alkotóeleme...","id":"20250221_zelenszkij-diktator-trump-valasztasok-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"04623ae3-f462-48e9-834e-54b7abe0a48e","keywords":null,"link":"/360/20250221_zelenszkij-diktator-trump-valasztasok-haboru","timestamp":"2025. február. 21. 06:15","title":"Zelenszkij attól még nem diktátor, hogy háború idején nem tartanak választásokat, mert ezt Magyarországon sem engedné az Alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","shortLead":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","id":"20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"fc703fbc-ae97-4588-be38-ab8cc81b9345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","timestamp":"2025. február. 21. 12:26","title":"Elon Musk elkezdte szapulni Zelenszkijt, de még a saját chatbotja is ellentmond neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c111e32-22d0-447e-adc7-451854704d0a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha minden jól megy, március elejére már lehet új kormánya az országnak.","shortLead":"Ha minden jól megy, március elejére már lehet új kormánya az országnak.","id":"20250222_ausztria-ovp-spo-neos-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c111e32-22d0-447e-adc7-451854704d0a.jpg","index":0,"item":"23bbb646-395a-4453-81b8-8fdc76e56c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_ausztria-ovp-spo-neos-koalicio","timestamp":"2025. február. 22. 13:18","title":"Közös kormányprogramot dolgoznak ki a konzervatívok, a szociáldemokraták és a liberálisok Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Plzen–Ferencváros 3–0, összesítésben 3–1 a cseheknek.","shortLead":"Plzen–Ferencváros 3–0, összesítésben 3–1 a cseheknek.","id":"20250220_Europa-liga-ferencvarosi-tc-ftc-fradi-plzen-playoff-rajatszas-visszavago-csehorszag-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b.jpg","index":0,"item":"4ff414a6-a226-4c6d-97bf-9eb9cf70ec8e","keywords":null,"link":"/sport/20250220_Europa-liga-ferencvarosi-tc-ftc-fradi-plzen-playoff-rajatszas-visszavago-csehorszag-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 20:55","title":"A visszavágón simán kikapott és kiesett az Európa-ligából a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1543b32-13d7-4c0e-8768-6f33b32aa62b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Raducanuval nem először fordult elő ilyesmi, 2022-ben például egy brit férfit ítéltek el a zaklatásáért. ","shortLead":"Raducanuval nem először fordult elő ilyesmi, 2022-ben például egy brit férfit ítéltek el a zaklatásáért. ","id":"20250221_raducanu-zaklato-orizetbevetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1543b32-13d7-4c0e-8768-6f33b32aa62b.jpg","index":0,"item":"47896751-a750-4bdd-9e22-bc8c0db33426","keywords":null,"link":"/elet/20250221_raducanu-zaklato-orizetbevetel","timestamp":"2025. február. 21. 10:41","title":"Őrizetbe vették Emma Raducanu zaklatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétvégi emelés jön.","shortLead":"Hétvégi emelés jön.","id":"20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52.jpg","index":0,"item":"a737413d-72c7-49f3-a1c1-777aa81e6ad7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 21. 10:45","title":"Nem sokáig tartott az árcsökkenés a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","shortLead":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","id":"20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7.jpg","index":0,"item":"f82d3afa-8eea-42aa-9d61-563672fd7368","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","timestamp":"2025. február. 22. 08:40","title":"Már nem csak járatokat indít Budapestre a legnagyobb kínai magán-légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még a kakaóport is. Ezekkel is bővül az árfigyelő a miniszter szerint, aki pénteken ismét meglengette az árstopos furkósbotot, amikor a kereskedőkkel tárgyalt.","shortLead":"Még a kakaóport is. Ezekkel is bővül az árfigyelő a miniszter szerint, aki pénteken ismét meglengette az árstopos...","id":"20250221_artsop-arfigyelo-inflacio-alapveto-elelmiszerek-nagy-marton-ngm-orszagos-kereskedelmi-szovetseg-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29.jpg","index":0,"item":"1c83d306-2368-4151-9112-bad9878607bf","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_artsop-arfigyelo-inflacio-alapveto-elelmiszerek-nagy-marton-ngm-orszagos-kereskedelmi-szovetseg-kiskereskedelem","timestamp":"2025. február. 21. 15:34","title":"Árstopos mámorban sorolta Nagy Márton az alapvető élelmiszerek közé a marhahúst, a tejszínt és a halat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]