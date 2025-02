Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy tollvonással meggyengítette Rogán Antal hatalmát Orbán Viktor kormányfő, Gulyás Gergellyel együtt 14-ből 11 állami vállalat felügyeletét vesztették el. Az átszervezést nemcsak a választási felkészülés indokolhatja, de így bizonyíthatja Orbán az amerikaiaknak, hogy csökkenti a korrupciós kockázatot Rogán körül. És persze illeszkedik a kormányfő hatalomgyakorlási technikájába is.","shortLead":"Egy tollvonással meggyengítette Rogán Antal hatalmát Orbán Viktor kormányfő, Gulyás Gergellyel együtt 14-ből 11 állami...","id":"20250225_Orban-kormany-Rogan-Gulyas-Lantos-Nagy-Amerika-szankcio-titkosszolgalat-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8.jpg","index":0,"item":"3a1847f1-c275-46c4-a67c-818e1fdf8dec","keywords":null,"link":"/360/20250225_Orban-kormany-Rogan-Gulyas-Lantos-Nagy-Amerika-szankcio-titkosszolgalat-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. február. 25. 14:54","title":"Amerika visszainteget: Rogán ma elbukta hatalmának jó részét, miután a szankciós kalodából nem szabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","shortLead":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","id":"20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d.jpg","index":0,"item":"ca9d6438-d189-4ede-9955-e7393a9d823e","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","timestamp":"2025. február. 25. 11:54","title":"Megérkezett Budapestre Sándor Fegyir, Ukrajna új budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","shortLead":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","id":"20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56.jpg","index":0,"item":"39f3dee3-bd30-4106-b2e7-67e6ab7a46ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","timestamp":"2025. február. 23. 20:45","title":"„Putyin gyilkos” – megemlékezést tartottak Budapesten az orosz invázió harmadik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val született volna. A gyermek már 30 hónapos, és nincs jele a betegségének.","shortLead":"Amerikai kutatók a világon elsőként alkalmaztak terápiás kezelést egy magzaton, aki a vizsgálatok alapján SMA-val...","id":"20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"70779152-2032-49fa-8bd0-5404a9d9ef62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_sma-kezelese-anyameh-magzat-gyermek-betegseg","timestamp":"2025. február. 25. 13:03","title":"Világszenzáció: anyaméhben kezelték az SMA-s magzatot, nincs jele a betegségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó összefüggésre bukkantak svéd tudósok a klórozott víz és néhány daganattípus kockázata között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy mostantól nem szabad csapvizet inni.","shortLead":"Aggasztó összefüggésre bukkantak svéd tudósok a klórozott víz és néhány daganattípus kockázata között. Ugyanakkor...","id":"20250224_viz-klorozas-fertotlenites-holyag-vastagbelrak-magasabb-kockazat-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"3a5996a7-c8e7-457a-aa79-cf11a48264e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_viz-klorozas-fertotlenites-holyag-vastagbelrak-magasabb-kockazat-kutatas","timestamp":"2025. február. 24. 18:03","title":"Növelheti a rák kockázatát a víz klórozása, állítja egy új vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most nem ez a legfontosabb – mondják, de Elon Musk elég jól járhat, ha nála lesznek kénytelenek tölteni a pórul jártak. ","shortLead":"Most nem ez a legfontosabb – mondják, de Elon Musk elég jól járhat, ha nála lesznek kénytelenek tölteni a pórul jártak...","id":"20250224_Lekapcsoltatjak-Trumpek-az-osszes-hivatalban-levo-villanyautotoltot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2.jpg","index":0,"item":"9d7dd53b-a6c0-4963-80c0-6f3bc43cc4fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Lekapcsoltatjak-Trumpek-az-osszes-hivatalban-levo-villanyautotoltot","timestamp":"2025. február. 24. 11:04","title":"Lekapcsoltatják Trumpék az összes kormányzati hivatalban lévő villanyautótöltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87008eb-af73-46ca-a12a-4db02a0d8dcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciát követő áttörést várhatóan a humanoid, azaz emberszerű robotok hozzák majd el. A kaliforniai székhelyű Figure vállalkozás újdonsága már az új hullám jegyében született, az eddigieknél kezesebbé, hasznosabbá teheti az emberszabású robotokat.","shortLead":"A mesterséges intelligenciát követő áttörést várhatóan a humanoid, azaz emberszerű robotok hozzák majd el...","id":"20250223_figure-helix-robotagy-humanoid-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d87008eb-af73-46ca-a12a-4db02a0d8dcc.jpg","index":0,"item":"d8d22446-6ebe-47fc-bdef-7001fa2b4dc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_figure-helix-robotagy-humanoid-robotok","timestamp":"2025. február. 23. 20:50","title":"Minden eddiginél fejlettebb robotagy készült, fejlesztői szerint a Helix már „úgy gondolkozik, mint egy ember”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a kormányfő által bejelentett adókedvezmények közel egymillió két- és háromgyermekes családot érintenek, akiknél így havonta átlagosan 130, illetve 190 ezer forint marad.","shortLead":"Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a kormányfő által bejelentett adókedvezmények közel egymillió...","id":"20250224_hanko-balazs-szja-mentesseg-ketgyermekes-haromgyermekes-anyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"1773d0f7-3a9f-4a08-877e-a4367f976a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_hanko-balazs-szja-mentesseg-ketgyermekes-haromgyermekes-anyak","timestamp":"2025. február. 24. 10:34","title":"Néhány másodperc alatt évi 1500 milliárd forintot osztott szét Orbán Viktor a szombati beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]