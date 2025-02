Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","shortLead":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","id":"20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42.jpg","index":0,"item":"242230a8-11ab-47d5-8793-7aac09acfd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","timestamp":"2025. február. 24. 08:58","title":"Érdekes ötlettel gyorsítaná az elektromosautó-tüzek oltását a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b7d3c0-6a9b-47db-92eb-5d613ca7df99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank szerint 2022 decemberétől több százezer dollárt gyűjtött be jogosulatlanul a befektetőitől az amerikai cég.","shortLead":"A jegybank szerint 2022 decemberétől több százezer dollárt gyűjtött be jogosulatlanul a befektetőitől az amerikai cég.","id":"20250224_jogtalan-penzgyujtes-mnb-olajkutam-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b7d3c0-6a9b-47db-92eb-5d613ca7df99.jpg","index":0,"item":"ec2f117a-dd87-43fc-abfc-8badace94dd8","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_jogtalan-penzgyujtes-mnb-olajkutam-tiltas","timestamp":"2025. február. 24. 12:45","title":"Jogtalanul gyűjtött pénzt a befektetőktől az olajkutam.com, az MNB több év után lépett csak közbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b201f2-b10b-40de-9a56-aa3d94a668de","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az angol nem csak a főztjéről és stílusáról ismert. ","shortLead":"Az angol nem csak a főztjéről és stílusáról ismert. ","id":"20250224_Gordon-Ramsay-Ferrari-F1-es-londoni-szezonyito-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b201f2-b10b-40de-9a56-aa3d94a668de.jpg","index":0,"item":"bb42bf9c-f8e8-40ae-8ec4-c7f670fc9868","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Gordon-Ramsay-Ferrari-F1-es-londoni-szezonyito-video","timestamp":"2025. február. 24. 08:41","title":"Gordon Ramsay elképesztő Ferrarijával érkezett a londoni F1-es szezonyitóra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A játékvezetők a szerb csapat 17 játékosa közül 14-et végleg kiállítottak. ","shortLead":"A játékvezetők a szerb csapat 17 játékosa közül 14-et végleg kiállítottak. ","id":"20250225_vasas-crna-zvezda-jegkorong-hoki-verekedes-u14-utanpotlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5.jpg","index":0,"item":"5edb6713-66b7-4cd2-8ff2-480f25d0d58b","keywords":null,"link":"/sport/20250225_vasas-crna-zvezda-jegkorong-hoki-verekedes-u14-utanpotlas","timestamp":"2025. február. 25. 18:38","title":"Tömegverekedéssel ért véget a Vasas és a Crvena zvezda U14-es hokicsapatának meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2 bővítményplatformra épülő alkalmazásokat – így a legismertebb reklámblokkolókat is. ","shortLead":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2...","id":"20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800.jpg","index":0,"item":"fe323adc-f284-493f-ac00-ff13729d39d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","timestamp":"2025. február. 24. 09:03","title":"Itt a vége: kikapcsolja a reklámblokkolókat a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal folytatott tárgyalás részleteiről. ","shortLead":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal...","id":"20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"01f6f8c1-0be4-4bef-bf4f-3ef372503097","keywords":null,"link":"/eurologus/20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","timestamp":"2025. február. 25. 12:14","title":"Macron hamarosan részletezni is fogja az európai vezetőknek, milyen volt a találkozója Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","id":"20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"7534764f-d238-4998-aaf5-e6dae32b78d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","timestamp":"2025. február. 24. 11:37","title":"Magyar Péter Orbánt elvtársazva gratulált Friedrich Merz győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8edee-251a-4f47-ab4d-6ac700826db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Világszerte évente milliónyi áldozatot követelnek a különböző légúti betegségek, amelyek különösen nagy veszélyt jelentenek az idősekre, ahogy arra az utóbbi hetekben Ferenc pápa betegsége is rávilágított. Miért az vannak nagyobb kockázatnak kitéve az idősek, és mit lehet tenni a megelőzésért?","shortLead":"Világszerte évente milliónyi áldozatot követelnek a különböző légúti betegségek, amelyek különösen nagy veszélyt...","id":"20250225_leguti-betegseg-idos-korban-tudogyulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aa8edee-251a-4f47-ab4d-6ac700826db4.jpg","index":0,"item":"dcc0923e-cc54-46c2-8c16-a7ac7363b24d","keywords":null,"link":"/elet/20250225_leguti-betegseg-idos-korban-tudogyulladas","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Ezért veszélyesek az idősekre a légúti fertőzések, amik Ferenc pápát is kórházba juttatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]