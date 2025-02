Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba léptetni a valósággal.","shortLead":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba...","id":"20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d.jpg","index":0,"item":"422131f3-3a83-4953-a936-b065ac843a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","timestamp":"2025. február. 28. 20:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb lövöldözős játékát, és ennek a tudomány is sokat köszönhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"8 helyett 12 GB RAM kerülhet az Apple következő csúcsmobiljaiba, és ennek hátterében új funkciók állhatnak.","shortLead":"8 helyett 12 GB RAM kerülhet az Apple következő csúcsmobiljaiba, és ennek hátterében új funkciók állhatnak.","id":"20250227_apple-iphone-17-pro-ram-bovules-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90.jpg","index":0,"item":"e3a35c8e-748b-48e2-98f4-cefb8dc84946","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_apple-iphone-17-pro-ram-bovules-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 27. 14:03","title":"Hatalmas előrelépést hozhat az iPhone 17 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba757e7-0609-4a90-a9b0-2275051b919b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lecsökken a hőmérséklet, és a kézfejeink egyből úgy néznek ki, mintha éveket öregedtek volna. Kiszáradnak, töredezetté válnak, és akár még ki is sebesedhetnek. Megnéztük, hogy miért éppen a kezünk ilyen érzékeny, és hogyan vértezhetjük fel a hideg ellen?","shortLead":"Lecsökken a hőmérséklet, és a kézfejeink egyből úgy néznek ki, mintha éveket öregedtek volna. Kiszáradnak, töredezetté...","id":"20250228_kezszarazsag-ellen-krem-hideg-tel-fagy-testapolo-kezkrem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba757e7-0609-4a90-a9b0-2275051b919b.jpg","index":0,"item":"1fba6fa0-e2c8-4c80-950f-14e34e4899a6","keywords":null,"link":"/elet/20250228_kezszarazsag-ellen-krem-hideg-tel-fagy-testapolo-kezkrem","timestamp":"2025. február. 28. 07:01","title":"Miért lesz töredezett és száraz a kézfejünk, ha egy kicsit is hűl a levegő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","shortLead":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","id":"20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912.jpg","index":0,"item":"1f3538ca-5542-4300-a01b-f5e94314aadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","timestamp":"2025. február. 27. 12:04","title":"Visszatért az élet a Saab svédországi gyárába, ahol nem akármilyen autók készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dcf55a-74ba-4696-92c7-3029ba043035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a műsorvezető azt is hozzátette, hogy nagyon is jól érezte megát a kormány által épp betiltani tervezett felvonuláson.","shortLead":"Sőt, a műsorvezető azt is hozzátette, hogy nagyon is jól érezte megát a kormány által épp betiltani tervezett...","id":"20250228_De-szokott-uzente-vissza-Lilu-Gulyas-Gergelynek-miszerint-csalados-ember-a-Pride-kozelebe-nem-szokott-menni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dcf55a-74ba-4696-92c7-3029ba043035.jpg","index":0,"item":"a4afb1c6-fe69-49da-9874-c7b06394e976","keywords":null,"link":"/elet/20250228_De-szokott-uzente-vissza-Lilu-Gulyas-Gergelynek-miszerint-csalados-ember-a-Pride-kozelebe-nem-szokott-menni","timestamp":"2025. február. 28. 08:34","title":"„De, szokott” – üzente Lilu Gulyás Gergelynek, aki szerint családos ember a Pride közelébe nem szokott menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos BMW-kkel nem nagyon lehet mellé lőni és a koreai villanyautókra sincs sok panasz.","shortLead":"Az elektromos BMW-kkel nem nagyon lehet mellé lőni és a koreai villanyautókra sincs sok panasz.","id":"20250228_ezek-a-villanyautok-okozzak-a-legkevesebb-csalodast-toplista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618.jpg","index":0,"item":"8c5b3a3b-7f16-44f8-8a10-05a248c4b7d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_ezek-a-villanyautok-okozzak-a-legkevesebb-csalodast-toplista","timestamp":"2025. február. 28. 06:41","title":"Ezek a villanyautók okozzák a legkevesebb csalódást – toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","shortLead":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","id":"20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"2c2beded-7125-4ef2-a0b2-d95970de6d53","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","timestamp":"2025. február. 27. 12:22","title":"Fénymásolt címkével verték át a palackvisszaváltó automatákat, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28330124-e9c9-4e84-9549-7970d625b1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat mellett civilek is részt vettek felperesként az eljárásban, egy magánszemély egészséges környezethez és testi egészséghez való alapvető jogának megsértéséről azt mondta ki a bíróság, hogy ezt a környezetvédelmi hatóságnak kellett volna észlelnie.","shortLead":"Az önkormányzat mellett civilek is részt vettek felperesként az eljárásban, egy magánszemély egészséges környezethez és...","id":"20250227_Pert-vesztett-a-nyolcadik-keruleti-onkormanyzat-a-birosag-szerint-rendben-volt-a-Magyar-Radio-bontasi-engedelye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28330124-e9c9-4e84-9549-7970d625b1ae.jpg","index":0,"item":"c72ea00b-3725-4acd-9388-e9d1c44598c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Pert-vesztett-a-nyolcadik-keruleti-onkormanyzat-a-birosag-szerint-rendben-volt-a-Magyar-Radio-bontasi-engedelye","timestamp":"2025. február. 27. 07:47","title":"Pert vesztett a nyolcadik kerületi önkormányzat, a bíróság szerint rendben volt a Magyar Rádió épületének bontási engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]