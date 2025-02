Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c30f3c7-e980-4122-bfd6-59e243fbcdd3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tényleg csak benézett 400 euró alá a forint, aztán visszatért 400 fölé. Utána újra 400 alá ment.","shortLead":"Tényleg csak benézett 400 euró alá a forint, aztán visszatért 400 fölé. Utána újra 400 alá ment.","id":"20250226_A-forint-meg-annyira-nem-erzi-a-beket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c30f3c7-e980-4122-bfd6-59e243fbcdd3.jpg","index":0,"item":"5ea76c57-2fdd-4335-8756-bb952e37c9ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_A-forint-meg-annyira-nem-erzi-a-beket","timestamp":"2025. február. 26. 13:41","title":"A forint még nem érzi annyira a békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szintet süllyedt, az adófizetők pénzén úgy viselkedik, mint egy tanórán idétlenkedő kamasz gyerek. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szintet süllyedt, az adófizetők pénzén úgy viselkedik, mint egy tanórán idétlenkedő kamasz...","id":"20250227_Deutsch-Tamas-Bodis-Kriszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc.jpg","index":0,"item":"2722e85f-e69c-49b4-9779-d075871e556b","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Deutsch-Tamas-Bodis-Kriszta","timestamp":"2025. február. 27. 10:21","title":"Deutsch Tamás rosszindulatú kreténségben minden várakozást felülmúlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnök – független sajtó: 2 – 0.","shortLead":"Miniszterelnök – független sajtó: 2 – 0.","id":"20250226_Orban-Viktor-sajtoper-Klubradio-Kuria-SPAR","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"7a0a8249-963b-4f8a-813a-e8d3cc291f77","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Orban-Viktor-sajtoper-Klubradio-Kuria-SPAR","timestamp":"2025. február. 26. 12:38","title":"Újabb sajtóperben fordított Orbán Viktor javára a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de49c13-4e1f-41bb-b513-6763ea6d54d6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtökön is javult az egyházfő állapota, de jóslásokba továbbra sem bocsátkoznak orvosai.","shortLead":"Csütörtökön is javult az egyházfő állapota, de jóslásokba továbbra sem bocsátkoznak orvosai.","id":"20250227_ferenc-papa-egeszsegi-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de49c13-4e1f-41bb-b513-6763ea6d54d6.jpg","index":0,"item":"9ae47312-540f-43b5-bbc9-ae219005876b","keywords":null,"link":"/elet/20250227_ferenc-papa-egeszsegi-allapota","timestamp":"2025. február. 27. 20:24","title":"Vatikán: Ferenc pápa kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza a börtönbe, mert újra embert csempészett vagy éppen lopott – derült ki a HVG által kikért adatokból.","shortLead":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza...","id":"20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e.jpg","index":0,"item":"f8c4513a-bb53-4d61-bbf4-eea4c73b163a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 05:30","title":"Bolti lopás miatt is vittek vissza a börtönbe korábban szélnek eresztett külföldi embercsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 49 éves férfit fogtak el.","shortLead":"A rendőrök egy 49 éves férfit fogtak el.","id":"20250226_Egy-10-eves-kislany-ellen-kovethetett-el-szexualis-buncselekmenyt-egy-ferfi-Sarisapon-bantalmazas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"ce5f1cd2-3f8c-4316-9532-a36e183dbe0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Egy-10-eves-kislany-ellen-kovethetett-el-szexualis-buncselekmenyt-egy-ferfi-Sarisapon-bantalmazas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 26. 21:19","title":"Egy 10 éves kislány ellen követhetett el szexuális bűncselekményt egy férfi Sárisápon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megtalálása után szinte azonnal meg is született a rendőri jelentés: a 26 éves egykori OpenAI-alkalmazott öngyilkos lett. Azonban az a tény, hogy komoly vádakkal illette egykori cégét, elhintette a kétely magvait. A San Franciscó-i rendőrség időközben lezárta a nyomozást.","shortLead":"Megtalálása után szinte azonnal meg is született a rendőri jelentés: a 26 éves egykori OpenAI-alkalmazott öngyilkos...","id":"20250226_openai-suchir-balaji-ongyilkossag-vizsgalat-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"86545aec-88e1-422f-9a29-00b29aa5cf29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_openai-suchir-balaji-ongyilkossag-vizsgalat-jelentes","timestamp":"2025. február. 26. 22:08","title":"Ez a 13 oldalas jelentés igazolja: valóban öngyilkos lett az OpenAI vádlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","shortLead":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","id":"20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"8563ddce-87c2-4eaa-846a-7ec6b6d39abc","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","timestamp":"2025. február. 26. 12:46","title":"Bejött az inflációs díjemelés a Magyar Telekomnál: kétszeresére nőtt a nyereség, rekord-osztalékfizetés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]