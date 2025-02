Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak még fel.","shortLead":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak...","id":"20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174.jpg","index":0,"item":"8a40de5e-fe6b-43dd-b09b-dd033dc2cfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","timestamp":"2025. február. 27. 06:46","title":"A SpaceX rakétájának négy darabját találták meg eddig Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lithgow 87 éves lesz, amikor a munka véget ér, de bevállalta.","shortLead":"John Lithgow 87 éves lesz, amikor a munka véget ér, de bevállalta.","id":"20250226_Valoban-o-lesz-a-kovetkezo-Dumbledore-John-Lithgow-megerositette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867.jpg","index":0,"item":"5ed7cbc2-bcea-43f2-9650-d1c24cdee28b","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Valoban-o-lesz-a-kovetkezo-Dumbledore-John-Lithgow-megerositette","timestamp":"2025. február. 26. 08:20","title":"Valóban ő lesz a következő Dumbledore – a 79 éves amerikai színész megerősítette a hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint alá is írják a megállapodást az ukrán ásványkincsekhez hozzáférésről és az újjáépítésről.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint alá is írják a megállapodást az ukrán ásványkincsekhez hozzáférésről és az újjáépítésről.","id":"20250226_trump-zelenszkij-latogatas-washington","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"07e94ec4-6ce8-467a-afe0-1dece49f9418","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_trump-zelenszkij-latogatas-washington","timestamp":"2025. február. 26. 18:47","title":"Trump bejelentette, hogy pénteken fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. 