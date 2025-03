Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f04dce0-c966-44a7-9a77-bb790ec58030","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világhírű gitárművész, Al Di Meola szerint a magyar kormányfőnek nem szabadna szövetkeznie a Trump-féle gonoszsággal.","shortLead":"A világhírű gitárművész, Al Di Meola szerint a magyar kormányfőnek nem szabadna szövetkeznie a Trump-féle gonoszsággal.","id":"20250302_Orban-kedvenc-zenesze-uzent-a-kormanyfonek-es-nem-dicserte-meg-amiert-Trump-melle-allt-Zelenszkijjel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f04dce0-c966-44a7-9a77-bb790ec58030.jpg","index":0,"item":"efcd4b15-f303-45b4-a55c-7d6bae21135d","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Orban-kedvenc-zenesze-uzent-a-kormanyfonek-es-nem-dicserte-meg-amiert-Trump-melle-allt-Zelenszkijjel-szemben","timestamp":"2025. március. 02. 13:44","title":"Kedvenc zenésze üzent Orbánnak és nem dicsérte meg, amiért Trump mellé állt Zelenszkijjel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45695d2d-ff9e-4c02-96f9-006e8d7451db","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az állat megtisztította magát, majd újra álomba szenderült.","shortLead":"Az állat megtisztította magát, majd újra álomba szenderült.","id":"20250303_kiralyret-denever-teleles-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45695d2d-ff9e-4c02-96f9-006e8d7451db.jpg","index":0,"item":"75323c0d-4c34-4927-9cba-0021e9b85651","keywords":null,"link":"/elet/20250303_kiralyret-denever-teleles-video","timestamp":"2025. március. 03. 14:39","title":"Telelés közben vettek videóra egy denevért a Királyréten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány hete, egy fontos szerzői jog per kellős közepén jelentette be Mark Lemley, a Meta szellemi jogokra szakosodott ügyvédje, hogy otthagyja a céget. A miértekről egy interjúban beszélt.","shortLead":"Néhány hete, egy fontos szerzői jog per kellős közepén jelentette be Mark Lemley, a Meta szellemi jogokra szakosodott...","id":"20250302_meta-mark-lemley-ugyved-mark-zuckerberg-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811.jpg","index":0,"item":"e0183521-088d-4cb2-9136-132545e760a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_meta-mark-lemley-ugyved-mark-zuckerberg-donald-trump","timestamp":"2025. március. 02. 20:03","title":"Otthagyta a Metát a sztárügyvéd, mert a cégen és Mark Zuckerbergen is „neonáci őrület lett úrrá”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. március. 02. 11:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétvégén már bejelentették a segélyszállítmányok felfüggesztését, most további nyomásgyakorlás várható. Az intézkedések határozatlan ideig, vélhetően az összes túsz átadásáig lesznek életben.","shortLead":"A hétvégén már bejelentették a segélyszállítmányok felfüggesztését, most további nyomásgyakorlás várható...","id":"20250303_Izrael-gaza-segely-humanitarius-ellatas-aram-viz-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"cc460da4-68d3-43cc-a4af-2d4995a86071","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Izrael-gaza-segely-humanitarius-ellatas-aram-viz-korlatozas","timestamp":"2025. március. 03. 11:43","title":"Izrael korlátozná Gáza áram- és ivóvízellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3d3907-d191-4ad8-aa27-8dbc7a747a03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régóta pletykálják az érkezését. ","shortLead":"Régóta pletykálják az érkezését. ","id":"20250303_Mach-4-neven-johet-a-negyajtos-Ford-Mustang","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae3d3907-d191-4ad8-aa27-8dbc7a747a03.jpg","index":0,"item":"3533e188-f263-497d-a15b-b5b931adbe77","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_Mach-4-neven-johet-a-negyajtos-Ford-Mustang","timestamp":"2025. március. 03. 08:25","title":"Mach 4 néven jöhet a négyajtós Ford Mustang?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e0d126-52e0-4bc3-a8f7-b2661014a9c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha nem lett volna elég az egyik baj, gyorsan jött a következő.","shortLead":"Ha nem lett volna elég az egyik baj, gyorsan jött a következő.","id":"20250303_Osszetort-autojuk-mellett-inteztek-varatlan-folytatas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74e0d126-52e0-4bc3-a8f7-b2661014a9c8.jpg","index":0,"item":"a945d063-8678-4cc6-babc-c03f8dfbf5a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_Osszetort-autojuk-mellett-inteztek-varatlan-folytatas-video","timestamp":"2025. március. 03. 07:36","title":"Összetört autójuk mellett intézték a papírmunkát, amikor jött a váratlan folytatás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA továbbra is a szövetségesük. Keir Starmer négy fontos döntésről számolt be, Ursula von der Leyen pedig Európa újrafelfegyverzésének tervével fog az Európai Tanács következő ülésére érkezni.","shortLead":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA...","id":"20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd.jpg","index":0,"item":"e420d72c-b10f-4855-9cc4-0dfa18786605","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:33","title":"Von der Leyen: Sürgősen újra kell fegyverezni Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]