[{"available":true,"c_guid":"2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","shortLead":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","id":"20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60.jpg","index":0,"item":"0a17b57e-f025-4279-9d15-917917c2149b","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","timestamp":"2025. március. 04. 21:24","title":"Felső szomszédja szerint rendszeresen gyújtogatott az a miskolci férfi, akinek kiégett a panellakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ea81ab-60ad-4590-ab29-b2f7b2d65c03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik feljövőben a “debadging”. Mellesleg nem is áll rosszul az Audi-logó. ","shortLead":"Úgy tűnik feljövőben a “debadging”. Mellesleg nem is áll rosszul az Audi-logó. ","id":"20250305_Elon-Musk-utalat-Teslasok-Audi-Mazda-Honda-emblemaval-alcazzak-a-kocsikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75ea81ab-60ad-4590-ab29-b2f7b2d65c03.jpg","index":0,"item":"ba8077e9-f197-4459-b060-22c7ff148faa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Elon-Musk-utalat-Teslasok-Audi-Mazda-Honda-emblemaval-alcazzak-a-kocsikat","timestamp":"2025. március. 05. 08:34","title":"Így lázadnak Musk ellen a Teslások: Audi, Mazda, Honda emblémát ragasztanak a kocsijukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Háborúban másképp kell felöltözni, de az egyenruháikat mind méltósággal viselik – üzenték az amerikai elnöknek.","shortLead":"Háborúban másképp kell felöltözni, de az egyenruháikat mind méltósággal viselik – üzenték az amerikai elnöknek.","id":"20250304_donald-trump-volodimir-zelenszkij-oltony-provokacio-csattanos-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"7dd860a4-7ef2-401b-b74d-b6c601c8287c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_donald-trump-volodimir-zelenszkij-oltony-provokacio-csattanos-valasz","timestamp":"2025. március. 04. 12:08","title":"Csattanós választ adtak az ukránok Trump öltönyös kötekedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Idén tavasszal újra megrendezi az ország legnagyobb állásbörzéjét a HVG a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában. Április 9–10-én személyesen találhatják meg a munkaadók új munkatársaikat, míg az ezzel párhuzamosan futó online állásbörze április 11-ig tart. Kiállítóként még nem késő standot foglalni, és érdemes sietni. Megmutatjuk, mit lehet kihozni a HVG Állásbörzéből.","shortLead":"Idén tavasszal újra megrendezi az ország legnagyobb állásbörzéjét a HVG a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában...","id":"20250305_HVG-Allasborze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06.jpg","index":0,"item":"3fdd9614-86e7-47bd-af79-615be01acb17","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_HVG-Allasborze-2025","timestamp":"2025. március. 05. 11:51","title":"Munkaadói márkaépítés és gyors toborzás: ezt adja a legnagyobb állásbörze a cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","shortLead":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","id":"20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0.jpg","index":0,"item":"c1c10f31-4012-4dc8-a394-795523ecc0b1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","timestamp":"2025. március. 04. 17:59","title":"Késsel támadtak Pozsonyban egy 20 éves fiatalra, mert magyarul beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló mesterséges intelligencia. A fejlesztés nyertese a beteg lehet, aki jobb diagnózist és hatékonyabb kezelést kaphat. ","shortLead":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló...","id":"20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac.jpg","index":0,"item":"dc792f9c-939b-4bc9-88da-ca1a744f8ac6","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","timestamp":"2025. március. 04. 11:31","title":"Mit keres a matematikus a háziorvosi rendelőben, ha nincs panasza? Hatalmas változások jöhetnek az EESZT-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","shortLead":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","id":"20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca.jpg","index":0,"item":"63b2df87-4a22-4265-b2bf-fb65541deb72","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","timestamp":"2025. március. 05. 09:47","title":"Elkoboznák a drogkereskedők teljes vagyonát, és akár ki is tilthatják őket egy településről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A holland csapat szerint azért kell kevesebbet fizetniük, mert az UEFA figyelembe vette a helyi biztonságiak túlzottan erőszakos fellépését.","shortLead":"A holland csapat szerint azért kell kevesebbet fizetniük, mert az UEFA figyelembe vette a helyi biztonságiak túlzottan...","id":"20250306_ferencvaros-az-alkmaar-uefa-buntetes-rendbontas-biztonsagiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b.jpg","index":0,"item":"ea740302-6983-4a21-9135-96c88e0325a0","keywords":null,"link":"/sport/20250306_ferencvaros-az-alkmaar-uefa-buntetes-rendbontas-biztonsagiak","timestamp":"2025. március. 06. 05:38","title":"A Fradit és az AZ Alkmaart is megbüntették a budapesti meccsen történt rendbontás miatt, előbbi kapta a nagyobb bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]