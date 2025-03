Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","shortLead":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","id":"20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a.jpg","index":0,"item":"ca90a718-fbdf-40f6-ae83-444e947aaab8","keywords":null,"link":"/elet/20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","timestamp":"2025. március. 05. 20:54","title":"Macronnal ment vacsorázni, Sarkozyvel fényképezkedett Orbán Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd18eb9-d851-4f0b-9954-c7c8d50a995d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kínai miniszterelnök szóhasználata egyre erélyesebb a szárazföldi Kína és Tajvan „újraegyesítésével” kapcsolatban.","shortLead":"A kínai miniszterelnök szóhasználata egyre erélyesebb a szárazföldi Kína és Tajvan „újraegyesítésével” kapcsolatban.","id":"20250305_Kina-novelne-a-Tajvanra-gyakorolt-nyomast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd18eb9-d851-4f0b-9954-c7c8d50a995d.jpg","index":0,"item":"b248f575-b9c3-494c-aefa-f0b0a52386f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_Kina-novelne-a-Tajvanra-gyakorolt-nyomast","timestamp":"2025. március. 05. 16:15","title":"Kína tovább növelné a Tajvanra gyakorolt nyomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eac21fa-dd8f-4b04-82b0-be591ce040b4","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"elet","description":"A balatoni mérőpontokon csökkent, a nagy tavak mentén összességében viszont nőtt a biciklisek száma a KSH legújabb kísérleti statisztikája szerint. ","shortLead":"A balatoni mérőpontokon csökkent, a nagy tavak mentén összességében viszont nőtt a biciklisek száma a KSH legújabb...","id":"20250307_ksh-kerekpar-statisztika-balaton-velencei-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1eac21fa-dd8f-4b04-82b0-be591ce040b4.jpg","index":0,"item":"7eeafcb9-7e9c-40f6-9386-33ecdd989844","keywords":null,"link":"/elet/20250307_ksh-kerekpar-statisztika-balaton-velencei-to","timestamp":"2025. március. 07. 05:40","title":"Már ezt is méri a KSH: többet bringáztunk a tavak mentén tavaly nyáron, mint előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2065a38-2eab-4a12-a32d-de968637a564","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Faragott a MacBook Air árán az Apple, de úgy, hogy közben sokkal jobb lett: megkapta az M4-es lapkakészletet, ami a legerősebb inteles elődnél akár 23-szor gyorsabbá teszi a cég legolcsóbb laptopját.","shortLead":"Faragott a MacBook Air árán az Apple, de úgy, hogy közben sokkal jobb lett: megkapta az M4-es lapkakészletet, ami...","id":"20250305_apple-macbook-air-m4-lapkakeszlet-processzor-frissites-alacsonyabb-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2065a38-2eab-4a12-a32d-de968637a564.jpg","index":0,"item":"164866c9-a1d3-4b99-aad0-572579575864","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_apple-macbook-air-m4-lapkakeszlet-processzor-frissites-alacsonyabb-ar","timestamp":"2025. március. 05. 16:28","title":"Ilyen is van: olcsóbb lett az új MacBook Air, amiben már az M4-es szuperchip dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f10caf0-8c2f-4743-8c7d-d7182b4272b7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez lenne az első hivatalos találkozó a két ország között Zelenszkij és Trump összeszólalkozása óta. ","shortLead":"Ez lenne az első hivatalos találkozó a két ország között Zelenszkij és Trump összeszólalkozása óta. ","id":"20250306_Jovo-het-szerdan-Szaud-Arabiaban-talalkoznak-magas-rangu-ukran-es-amerikai-tisztsegviselok-trump-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f10caf0-8c2f-4743-8c7d-d7182b4272b7.jpg","index":0,"item":"2acfcfdc-2f6d-478b-9715-d472dab8651c","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Jovo-het-szerdan-Szaud-Arabiaban-talalkoznak-magas-rangu-ukran-es-amerikai-tisztsegviselok-trump-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 06. 19:36","title":"Újabb ukrán-amerikai találkozó lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei a nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatok évtizedek alatt kialakult rendszerét. Eközben Trump és az új amerikai adminisztráció sokszor hajmeresztő lépései a kulturális szférát sem hagyják érintetlenül. Igaz, a hatás e területen elsősorban az USA-n belül érvényesül, de azért máris vannak komoly nemzetközi konzekvenciái is.","shortLead":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei...","id":"20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"5ccaa1a9-5707-44ef-881d-6fc346b595ed","keywords":null,"link":"/360/20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","timestamp":"2025. március. 05. 18:00","title":"Trump és a művészetek – úton az „elfajzott művek” felé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf8e7cf-282d-455c-a599-e17b289a7fbb","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Alfred Redl ezredest az elmúlt több mint 100 évben sok mindennek tartották, volt ő a legförtelmesebb hazaárulás megtestesítője, a hírszerző szolgálatok játszmájában homoszexualitásával zsarolt áldozat, vagy ahogyan Szabó István ábrázolja filmjében, az Osztrák–Magyar Monarchia önnön nemzeti gyökereitől elidegenedett hivatalnoki karának jellegzetes figurája, aki a megfelelés érdekében előbb a múltját, majd a családját és a barátait, végül önmagát árulja el. De ki volt Redl ezredes valójában, és milyen magyarországi szála volt a nevével fémjelzett kémbotránynak?","shortLead":"Alfred Redl ezredest az elmúlt több mint 100 évben sok mindennek tartották, volt ő a legförtelmesebb hazaárulás...","id":"20250306_Szazadfordulos-bunugyek-redl-ezredes-kembotrany-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaf8e7cf-282d-455c-a599-e17b289a7fbb.jpg","index":0,"item":"d4f2865b-2786-4e36-bcd3-f6bff8f0a0db","keywords":null,"link":"/360/20250306_Szazadfordulos-bunugyek-redl-ezredes-kembotrany-oroszok","timestamp":"2025. március. 06. 20:00","title":"A monarchia legsúlyosabb kémbotránya: Redl ezredes valódi története sokkal izgalmasabb, mint a filléres ponyvákba kívánkozó verziók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d631eb4-2967-431e-b475-8f38ab7c4cc8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bayer München kapusa „szép lassan öregszik”.","shortLead":"A Bayer München kapusa „szép lassan öregszik”.","id":"20250306_manuel-neuer-golorom-serules-bajnokok-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d631eb4-2967-431e-b475-8f38ab7c4cc8.jpg","index":0,"item":"09e53513-219b-44fc-8a08-85a16bc7072c","keywords":null,"link":"/sport/20250306_manuel-neuer-golorom-serules-bajnokok-ligaja","timestamp":"2025. március. 06. 14:03","title":"Gólörömbe sérült bele Manuel Neuer, egyelőre nem tudni, mennyit kell kihagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]