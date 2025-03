Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet a fogyasztás vége.","shortLead":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet...","id":"20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1.jpg","index":0,"item":"0c1efd07-bf48-4b65-a325-3da1845f7e39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","timestamp":"2025. március. 13. 20:03","title":"Kórházba is kerülhet a gyerek, ha jégkását iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660a5783-f1e4-4f8b-85fa-d9c16a10ae3f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"90 éves volt a legendás sportkommentátor.","shortLead":"90 éves volt a legendás sportkommentátor.","id":"20250314_Meghalt-Vitar-Robert-sportkommentator-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660a5783-f1e4-4f8b-85fa-d9c16a10ae3f.jpg","index":0,"item":"9a5908a8-0448-492d-bd70-46911b252736","keywords":null,"link":"/sport/20250314_Meghalt-Vitar-Robert-sportkommentator-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 11:15","title":"Meghalt Vitár Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János szerepére készült, hogy már vagy tíz éve végez saját testsúlyos edzéseket.","shortLead":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János...","id":"20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"eca9aae0-e67c-4498-9ee8-92d416396bca","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","timestamp":"2025. március. 13. 10:53","title":"A Hunyadi főszereplője: „Segítettek felszínre hozni a bennem mélyen szunnyadó férfierőt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a9288-2b1e-4d76-a5af-401ab9834b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis szelektív értelmezése a Bibliának, hogy a férfit előbb teremtette Isten.","shortLead":"Legalábbis szelektív értelmezése a Bibliának, hogy a férfit előbb teremtette Isten.","id":"20250313_Fhrolich-Robert-rabbi-Alaptorveny-moditas-Hulyenek-lenni-allampolgari-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d85a9288-2b1e-4d76-a5af-401ab9834b81.jpg","index":0,"item":"cf2e26eb-73ae-4ac4-842b-12e7c7cacba6","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Fhrolich-Robert-rabbi-Alaptorveny-moditas-Hulyenek-lenni-allampolgari-jog","timestamp":"2025. március. 13. 13:36","title":"Frölich rabbi az Alaptörvény-módosításról: Hülyének lenni állampolgári jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mark Rutte nem tűnt nyitottnak az ötletre.","shortLead":"Mark Rutte nem tűnt nyitottnak az ötletre.","id":"20250313_trump-rutte-nato-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8.jpg","index":0,"item":"d66308c2-5d1e-4d22-a460-b86305e8139b","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_trump-rutte-nato-gronland","timestamp":"2025. március. 13. 20:37","title":"Trump a NATO-főtitkár jelenlétében adta elő elképzeléseit Grönland megszállásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741e5478-9cfc-428b-bd6c-19bbf0b7b6bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ilyennel még a sokat látott biztonsági személyzet sem találkozott.","shortLead":"Ilyennel még a sokat látott biztonsági személyzet sem találkozott.","id":"20250312_teknos-csempesz-repuloter-alsonadrag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741e5478-9cfc-428b-bd6c-19bbf0b7b6bd.jpg","index":0,"item":"20f68638-68e6-4b06-a02e-779c9aa4a97b","keywords":null,"link":"/elet/20250312_teknos-csempesz-repuloter-alsonadrag","timestamp":"2025. március. 12. 15:59","title":"12 centis élő teknős került elő egy férfi alsónadrágjából a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik valamilyen szívprobléma miatt donorszervre várnak.","shortLead":"Mindössze egyetlen mozgó alkatrész van abban a mesterséges szívben, ami azokon segíthet átmeneti megoldásként, akik...","id":"20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/570e4fbd-94a4-44b8-866a-4ebbb0daad9c.jpg","index":0,"item":"b35aa3af-54b8-4fdc-84d0-cecd31b1475b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_bivacor-mesterseges-titan-sziv-100-nap-donorszerv-ausztralia","timestamp":"2025. március. 12. 14:11","title":"100 napig élt titán műszívvel egy ausztrál férfi, míg várt a donorszervre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mark Thiessen konzervatív elemző kifejti, hogy a Fehér Ház szándékait rosszul értelmezik mind a bírálók, mind a Kijev-ellenes tábor hívei. Merthogy az amerikai elnök egyáltalán nem szerelmes Vlagyimir Putyinba, nem akar Moszkvának kedvezni, másfelől nem ellenséges az ukránokkal szemben.","shortLead":"Mark Thiessen konzervatív elemző kifejti, hogy a Fehér Ház szándékait rosszul értelmezik mind a bírálók, mind...","id":"20250312_Washington-Post-Marc-Thiessen-Trump-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"baa84c1e-6b94-40e7-88d7-1f3ceab44f97","keywords":null,"link":"/360/20250312_Washington-Post-Marc-Thiessen-Trump-Ukrajna","timestamp":"2025. március. 12. 15:17","title":"A Washington Post kommentátora órákon át beszélt Trumppal, és szerinte sokan félreértik az elnök Ukrajna-politikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]