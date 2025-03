Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek róla. Kétségbeesett próbálkozásai a valóság felfedésére csak tovább erősítették az üldözők hitét. Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek...","id":"20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"5eb34152-9ace-4415-bcbd-c25a5127fb9e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","timestamp":"2025. március. 15. 19:15","title":"Ördögnek kikiáltva: Az ember, aki egy szörnyű konteó középpontjába került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","shortLead":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","id":"20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb.jpg","index":0,"item":"18c8874a-07ba-47da-8bdc-c24ff67acf54","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. március. 15. 21:42","title":"Húszi célpontokat támadott az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32387fcb-3b05-4776-b118-3e2a0914391b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mikrobák fontosak az ember egészsége szempontjából. A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) számuk nagyon korlátozott, ami sebezhetőbbé teszi az űrhajósokat.","shortLead":"A mikrobák fontosak az ember egészsége szempontjából. A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) számuk nagyon korlátozott, ami...","id":"20250316_nemzetkozi-urallomas-iss-mikrobak-bakteriumok-alacsony-szama-egeszseg-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32387fcb-3b05-4776-b118-3e2a0914391b.jpg","index":0,"item":"2346aaf1-9dc8-4acb-aec0-f55bc58c527b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_nemzetkozi-urallomas-iss-mikrobak-bakteriumok-alacsony-szama-egeszseg-asztronautak","timestamp":"2025. március. 16. 10:03","title":"Nagyon kevés a mikroba a Nemzeti Űrállomáson, és ez igazából baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két másik áldozatára az utcán támadt rá, egy 60 év körüli nő életveszélyesen megsérült, az őt védeni próbáló férfinak a karját törte el.","shortLead":"Két másik áldozatára az utcán támadt rá, egy 60 év körüli nő életveszélyesen megsérült, az őt védeni próbáló férfinak...","id":"20250315_A-helyiek-szerint-rendszeresen-drogozott-a-ferfi-aki-husanggal-olte-meg-a-fonoi-kisbolt-eladojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc.jpg","index":0,"item":"72f874c0-2501-4b15-bf0c-a18cd69bfa74","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_A-helyiek-szerint-rendszeresen-drogozott-a-ferfi-aki-husanggal-olte-meg-a-fonoi-kisbolt-eladojat","timestamp":"2025. március. 15. 19:48","title":"A helyiek szerint rendszeresen drogozott a férfi, aki husánggal ölte meg a fonói kisbolt eladóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a77fc4a-6587-4198-8ad6-9a176b2695ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem kizárt, hogy meg is van az idei év árrekordere.","shortLead":"Nem kizárt, hogy meg is van az idei év árrekordere.","id":"20250317_12-milliard-forintos-aron-bukkant-fel-egy-szuperritka-McLaren-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a77fc4a-6587-4198-8ad6-9a176b2695ef.jpg","index":0,"item":"f8efc56a-dc80-4f00-a7a7-374764822258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_12-milliard-forintos-aron-bukkant-fel-egy-szuperritka-McLaren-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 17. 07:58","title":"1,2 milliárd forintért árulnak itthon egy szuperritka McLarent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06bbb98-7b6d-4ebb-ae5d-ee2f2ea00cbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ragyogó hónap volt a csapat számára és számomra is – idézték a szurkolói szavazás magyar győztesét. ","shortLead":"Ragyogó hónap volt a csapat számára és számomra is – idézték a szurkolói szavazás magyar győztesét. ","id":"20250315_Szoboszlai-lett-februar-legjobbja-a-Liverpoolnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d06bbb98-7b6d-4ebb-ae5d-ee2f2ea00cbc.jpg","index":0,"item":"66e4457f-c0ca-47f3-9cde-ff399648a3e7","keywords":null,"link":"/sport/20250315_Szoboszlai-lett-februar-legjobbja-a-Liverpoolnal","timestamp":"2025. március. 15. 11:56","title":"Szoboszlai lett február legjobbja a Liverpoolnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi sajtó szerint az orosz konzul harmadikként léphetett Kossuth Lajos szobrához. ","shortLead":"A helyi sajtó szerint az orosz konzul harmadikként léphetett Kossuth Lajos szobrához. ","id":"20250316_debrecen-koszoruzas-orosz-konzul-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7.jpg","index":0,"item":"2ab424d5-f3ed-46b5-b5bf-a0fae47bd599","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_debrecen-koszoruzas-orosz-konzul-momentum","timestamp":"2025. március. 16. 20:27","title":"Kidobta a momentumos képviselő az orosz konzul március 15-ei koszorúját, a városvezetés szerint ezzel szégyent hozott Debrecenre és az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","shortLead":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","id":"20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"94194a6f-feae-4885-9e80-3ccd885c1a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","timestamp":"2025. március. 16. 10:47","title":"Fiatalkorú drogdílereket fogtak Bács-Kiskun vármegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]