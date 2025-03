Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","shortLead":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","id":"20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"22bc6391-4429-4cd0-b878-b19dde7ddea7","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 25. 13:16","title":"Kirúgják a dolgozók felét a kisbajcsi marhatelepről, ahol megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","shortLead":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","id":"20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"541f6a48-2097-4083-85d6-b7bc6e7bc8e7","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","timestamp":"2025. március. 26. 14:12","title":"„Olyan lesz, mint egy LSD-trip” – Mel Gibson folytatást készít A passióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe77f67-5171-49b6-b7f4-fbf8892a2cd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A XXII. kerületben már hétfőtől ki lehet tenni a lomokat, de áprilisban eljut a Mohu Józsefvárosba és Kispestre is.","shortLead":"A XXII. kerületben már hétfőtől ki lehet tenni a lomokat, de áprilisban eljut a Mohu Józsefvárosba és Kispestre is.","id":"20250326_mohu-budapesti-lomtalanitas-kispest-jozsefvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe77f67-5171-49b6-b7f4-fbf8892a2cd7.jpg","index":0,"item":"92e6fc22-011a-4998-b019-20aa24f995db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_mohu-budapesti-lomtalanitas-kispest-jozsefvaros","timestamp":"2025. március. 26. 11:47","title":"Újabb dátumokat tett közzé a Mohu a budapesti lomtalanításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","shortLead":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","id":"20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9.jpg","index":0,"item":"fdf432e7-0aca-43c7-97f1-3fe82a280f92","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","timestamp":"2025. március. 26. 05:52","title":"Több mint 1400 embert tartóztattak le eddig Törökországban, így is tömegek vonultak ismét az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","shortLead":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","id":"20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4.jpg","index":0,"item":"0e922cc8-6522-42bd-8fb1-9a49e7ec8dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","timestamp":"2025. március. 26. 10:27","title":"Két nap alatt már 200 ezren voksoltak a Tisza Párt „népszavazásán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010032a2-04d0-423d-91d9-9280210f195c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már egy hete sikálnak bizonyos IC-ket a B+N Referencia Zrt. dolgozói, április elsejétől pedig minden ilyen típusú vonaton munkába állnak. Szerződésük értéke több mint 33 milliárd forint.","shortLead":"Már egy hete sikálnak bizonyos IC-ket a B+N Referencia Zrt. dolgozói, április elsejétől pedig minden ilyen típusú...","id":"20250325_vecepucolo-tesztuzem-MAV-NER-kedvenc-takaritoceg-B-N-Referencia-Zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010032a2-04d0-423d-91d9-9280210f195c.jpg","index":0,"item":"7ddc0869-4d10-40c1-b77d-56b702f7c108","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_vecepucolo-tesztuzem-MAV-NER-kedvenc-takaritoceg-B-N-Referencia-Zrt","timestamp":"2025. március. 25. 10:27","title":"Robog a vécépucoló-tesztüzem a MÁV-nál, a NER-kedvenc takarítócég markolja a kefét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hegyvidéki polgármester szerint, ha a kormány gyűlöletkeltés helyett a szolidaritásra és empátia erősítésére költött volna milliárdokat, egy permanens Woodstock fesztivál lenne az ország.","shortLead":"A hegyvidéki polgármester szerint, ha a kormány gyűlöletkeltés helyett a szolidaritásra és empátia erősítésére költött...","id":"20250325_kovacs-gergely-tisza-part-pride-gyuloletkeltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0.jpg","index":0,"item":"73c63fdd-0fb8-4f53-941f-8411c14bbcda","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_kovacs-gergely-tisza-part-pride-gyuloletkeltes","timestamp":"2025. március. 25. 11:38","title":"Kovács Gergely: „Lassan mindenki gyűlöl mindenkit csak azért, hogy a Fidesz győzzön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","shortLead":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","id":"20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289.jpg","index":0,"item":"ac630da9-0d1a-480b-b807-3a42511b6d75","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","timestamp":"2025. március. 25. 07:21","title":"Nem véletlenül ér ez a Lancia kombi 65 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]