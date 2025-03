Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter örökségéről Szél Dávid pszichológus. Miért volt kártékony a Bevállalja? című tévéműsor, és miért volt mégis jól időzített? Mit árul el a magyar társadalomról a műsor és Csernus Imre népszerűsége? Mire volt alkalmas a súlyosan traumatizált tinédzserrel, Simek Kittyvel folytatott beszélgetés?","shortLead":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter...","id":"20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8.jpg","index":0,"item":"e215bfe3-bff7-48f9-a246-8848f89b8479","keywords":null,"link":"/360/20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","timestamp":"2025. március. 28. 14:12","title":"Ez nem segítői, hanem megsemmisítői attitűd – miért hívták be Simek Kittyt Csernus Imre műsorába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0d6933-56fd-4e10-8e32-9ae769123c74","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy egyre elterjedtebbé válnak a tetoválások, és ezzel párhuzamosan egyre több szó esik az egészségügyi kockázatukról is, mind többeket érdekel, hogy bekerül-e a tetoválótinta a szervezetbe, és ha igen, akkor hová.","shortLead":"Ahogy egyre elterjedtebbé válnak a tetoválások, és ezzel párhuzamosan egyre több szó esik az egészségügyi kockázatukról...","id":"20250327_hvg-tetovalasok-tetovalotinta-emberi-szervezet-egeszseg-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee0d6933-56fd-4e10-8e32-9ae769123c74.jpg","index":0,"item":"2d37c267-8c9c-424c-8ddb-9dc44823ddb6","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-tetovalasok-tetovalotinta-emberi-szervezet-egeszseg-problemak","timestamp":"2025. március. 27. 18:30","title":"Hova jut el az emberi szervezetben a bőrről a tetoválótinta? Mit okozhat ott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","shortLead":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","id":"20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"85a7a6d3-fba4-4a39-b3b9-3ca3949012ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","timestamp":"2025. március. 27. 11:12","title":"Dokumentumfilmen mutatják be a belgrádi egyetemisták, hogyan félemlíti meg a tüntetőket a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf5a2a9-9636-470f-bb23-5cb4e57a7dc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy dubaji kereskedő álmodta meg a hófehér tunigautót. ","shortLead":"Egy dubaji kereskedő álmodta meg a hófehér tunigautót. ","id":"20250327_Inkabb-tunik-plasztikszobornak-ez-a-Rolls-Royce-mint-autonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bf5a2a9-9636-470f-bb23-5cb4e57a7dc9.jpg","index":0,"item":"b7aa2b24-a572-4b11-8633-692df85458fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Inkabb-tunik-plasztikszobornak-ez-a-Rolls-Royce-mint-autonak","timestamp":"2025. március. 27. 20:20","title":"Inkább tűnik plasztikszobornak ez a Rolls-Royce, mint autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1193dda0-c4b2-4409-a0bf-37bf9861daea","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fidesz 1,1 milliárdjával a Tisza Párt 28 milliója áll szemben.","shortLead":"A Fidesz 1,1 milliárdjával a Tisza Párt 28 milliója áll szemben.","id":"20250328_fidesz-ellenzek-facebook-hirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1193dda0-c4b2-4409-a0bf-37bf9861daea.jpg","index":0,"item":"b0f81576-bf01-47de-bd9f-e6ac816b2e52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_fidesz-ellenzek-facebook-hirdetes","timestamp":"2025. március. 28. 13:01","title":"Ötször annyit költ a kormányoldal Facebook-hirdetésekre, mint az egész ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","shortLead":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","id":"20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618.jpg","index":0,"item":"15003163-5a8a-4a41-9b97-194c1d80a2d0","keywords":null,"link":"/sport/20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","timestamp":"2025. március. 27. 10:23","title":"Hivatalos: azonnali hatállyal lecserélte Liam Lawsont a Red Bull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201a168b-9433-4dcc-bc13-5ecac5501161","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta az Airbus a következő generációs keskenytörzsű repülőgépek potenciális műszaki megoldásait, az A320-as típuscsalád utódja a 2030-as évek második felében állhat majd forgalomba.","shortLead":"Bemutatta az Airbus a következő generációs keskenytörzsű repülőgépek potenciális műszaki megoldásait, az A320-as...","id":"20250326_airbus-zeroe-uj-keskernytorzsu-repulo-fejlesztesek-airbus-summit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/201a168b-9433-4dcc-bc13-5ecac5501161.jpg","index":0,"item":"2f0acd88-20cf-4566-9cd0-ee0336affe65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_airbus-zeroe-uj-keskernytorzsu-repulo-fejlesztesek-airbus-summit","timestamp":"2025. március. 26. 21:03","title":"Célkeresztben a nulla: ilyen repülőgép uralhatja az eget néhány év múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha valakit felhív egy ember, aki azt állítja, hogy ő az OTP biztonsági igazgatója, gyanakodjon.","shortLead":"Ha valakit felhív egy ember, aki azt állítja, hogy ő az OTP biztonsági igazgatója, gyanakodjon.","id":"20250326_OTP-biztonsagi-igazgato-adathalasz-csalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9.jpg","index":0,"item":"e534aa64-6b78-4cad-be44-33d4bdfa91d7","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_OTP-biztonsagi-igazgato-adathalasz-csalok","timestamp":"2025. március. 26. 14:58","title":"Az OTP biztonsági igazgatójának adják ki magukat adathalász csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]