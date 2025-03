Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"33122417-97ba-4a93-abff-5de68e19c74e","c_author":"Földes András","category":"360","description":"A képek őrültek, de a tanulság súlyos: visszafelé is folyhat az idő, és találhatjuk még magunkat a sötét múltban, ha nem figyelünk. Földes András írása egy régi felvonulásról.","shortLead":"A képek őrültek, de a tanulság súlyos: visszafelé is folyhat az idő, és találhatjuk még magunkat a sötét múltban, ha...","id":"20250324_foldes-andras-pride-2002-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33122417-97ba-4a93-abff-5de68e19c74e.jpg","index":0,"item":"63066db5-0cd8-4b4e-8c91-2e2475c9abb0","keywords":null,"link":"/360/20250324_foldes-andras-pride-2002-velemeny","timestamp":"2025. március. 24. 15:00","title":"Ezek nem AI-fotók, tényleg ilyen volt Budapesten a Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Példátlan nemzetbiztonsági hibát követtek el Donald Trump főemberei, amikor a hutik elleni támadás részleteit nem kormányzati hálózaton, hanem olyan chatcsoportban beszéltek meg, amelybe véletlenül bevontak egy újságírót is. Tudott-e Trump arról, mit művelnek az emberei? Ki engedhette be a csoportba az Atlantic főszerkesztőjét?","shortLead":"Példátlan nemzetbiztonsági hibát követtek el Donald Trump főemberei, amikor a hutik elleni támadás részleteit nem...","id":"20250325_jemeni-bombazas-signal-chat-amerikai-donald-trump-hegseth-amatorok-blamazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"443a0475-e1f3-42b4-b7e6-6a4bf2d44ec0","keywords":null,"link":"/360/20250325_jemeni-bombazas-signal-chat-amerikai-donald-trump-hegseth-amatorok-blamazs","timestamp":"2025. március. 25. 15:56","title":"Ez történik, ha tévés kommentátort nevezel ki a Pentagon élére – lehet-e kémkedési ügy a Signal-botrányból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden hajó után 1-3 millió dollárt szedne Trump, az elemzők szerint a lépés szétverné a ma ismert világkereskedelmi rendszert.","shortLead":"Minden hajó után 1-3 millió dollárt szedne Trump, az elemzők szerint a lépés szétverné a ma ismert világkereskedelmi...","id":"20250324_Trump-50-milliard-dollarnyi-illeteket-szedne-az-USA-ban-kikoto-kinai-epitesu-hajok-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1.jpg","index":0,"item":"90700a78-61a5-4618-b2a2-515b82b14138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Trump-50-milliard-dollarnyi-illeteket-szedne-az-USA-ban-kikoto-kinai-epitesu-hajok-utan","timestamp":"2025. március. 24. 15:10","title":"Trump 50 milliárd dollárnyi illetéket szedne az USA-ban kikötő, kínai építésű hajók után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","shortLead":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","id":"20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"473a88a0-ec08-41d4-922b-dca0a04e8926","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","timestamp":"2025. március. 24. 18:59","title":"Karácsony Gergely találkozott Sándor Fegyirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","shortLead":"A városi tanács elnézést kért, és megígérték, hogy ingyen orvosolják a problémát.","id":"20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1f47ba9-f2ed-4b67-9e5b-7c67f359372d.jpg","index":0,"item":"7bee3089-2337-4d63-94ab-852f6ef77000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250325_toronyhaz-london-ablak-forditva","timestamp":"2025. március. 25. 17:46","title":"Sikerült úgy felújítani egy toronyházat Londonban, hogy fordítva szerelték be az ablaküvegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7113ecc-4c43-4b38-a8d8-2df512befd63","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szerencsejáték-szervezők szerint rossz golyókészlettel töltötték fel a sorsológépet, az illetékes minisztert ez nem hatotta meg, a teljes vezetést kirúgta.","shortLead":"A szerencsejáték-szervezők szerint rossz golyókészlettel töltötték fel a sorsológépet, az illetékes minisztert ez nem...","id":"20250324_bolgar-lotto-41-35-lehetseges-nyeroszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7113ecc-4c43-4b38-a8d8-2df512befd63.jpg","index":0,"item":"e95fe9ab-071f-4534-8d09-ee139e17f5ca","keywords":null,"link":"/elet/20250324_bolgar-lotto-41-35-lehetseges-nyeroszam","timestamp":"2025. március. 24. 13:27","title":"Megint csoda történt a bolgár lottón: kihúzták a 41-est, miközben a 35 a legnagyobb szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az sem akasztotta meg az érvelésben, hogy épp most tiltották be.","shortLead":"Az sem akasztotta meg az érvelésben, hogy épp most tiltották be.","id":"20250324_Fonagy-Janos-Budapest-Pride-betiltas-kotelezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"d3e0b0e4-a310-4e35-91ab-d3d773eacdfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Fonagy-Janos-Budapest-Pride-betiltas-kotelezo","timestamp":"2025. március. 24. 13:01","title":"Fónagy János attól tart, hogy kötelező lesz a Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint hárommilliárd ember szenved idegrendszeri eredetű betegségektől. Mi minden okozza ezt a jelenséget, és miért egyre nagyobb ennek az egészségügyi és társadalmi költsége? Milyen jó hírek ellensúlyozzák a riasztó adatokat? Dóczi Tamás idegsebésszel, a Pécsi Tudományegyetem professzorával beszélgettünk.","shortLead":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint...","id":"20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"b665ba9e-4025-4b5f-9845-97adb392965e","keywords":null,"link":"/360/20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","timestamp":"2025. március. 25. 06:30","title":"A láthatatlan járvány: már nem a szívünkkel és a keringésünkkel van a legtöbb gond, hanem az idegrendszerünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]