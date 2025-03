Donald Trump amerikai elnök legfontosabb biztonsági tanácsadóinak privát elérhetőségei könnyen megtalálhatók az interneten – írja a Der Spiegel. A lap újságírói mobiltelefonszámokat, e-mail címeket és még néhány jelszót is találtak, amelyek a vezető tisztviselőkhöz tartoznak. Mindehhez különös tudásra sem volt szükségük: nyilvános keresőmotorokat, fórumokat használva jutottak hozzá az adatokhoz.

A lap szerint Mike Waltz, nemzetbiztonsági tanácsadó, Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója és Pete Hegseth, védelmi miniszter érintett. A nyilvánosan elérhető telefonszámok, emailcímek közösségi média fiókokhoz, Dropbox felhasználókhoz, fitness appokhoz és különböző üzenetküldő alkalmazásokhoz (Signal, WhatsApp) vannak kötve, így a feltörésük esetén a tulajdonosaik komoly bajban lennének – írja a lap – még akkor is, ha ezek nem feltétlenül azok a telefonszámok, amelyekkel az ominózus Signal chatben is benne voltak a tisztviselők (amelyben egy jemeni támadás részleteit beszélte ki az amerikai vezetés, de véletlenül egy újságírót is bevettek a beszélgetésbe), ezt ugyanis a Spiegel újságírói nem tudták megerősíteni, azt viszont igen, hogy vannak Signal fiókok csatolva, mind Waltz, mind Gabbard privát számához.

Amellett, hogy az újságírók több, korábban hekkerek által közzétett jelszó-adatbázisban is megtalálták Waltz, Gabbard és Hegseth privát emailcímeit, illetve jelszavaikat, még bizonyos kereskedelmi szolgáltatók is készséggel adtak ki adatot a tisztviselőkről. Az újságírók elküldték egy, alapvetően marketinggel és toborzással foglalkozó cégnek Hegseth nyilvános LinkedIn profilját, akik cserébe (egyéb információk mellett) elküldték a gmail-es emailcímét és a mobilszámát. Az emailcím és egyes esetekben még a hozzá tartozó jelszó is érintett volt több mint 20 nyilvánosan elérhető szivárogtatásban. A mobilszámhoz tartozó WhatsApp fiókot pedig mindössze pár napja törölte a védelmi miniszter.

Hasonló módszerrel jutottak hozzá Waltz mobilszámához is, illetve jelszavaihoz – ugyanis korábban ezek is kikerültek az internetre, ahogy a nemetbiztonsági tanácsadó Teams, LinkedIn, WhatsApp és Signal profilját is könnyedén megtalálták.

A nemzeti hírszerzést vezető Gabbard már óvatosabb volt, mivel letiltatta magát azokban a nyilvános kereskedelmi adatbázisokban, amelyek segítségével Waltz és Hegseth adatait megszerezték. Viszont WikiLeaks és Reddit oldalakon az ő emailcíme is megtalálható. A korábbiak után pedig nem meglepő, hogy ez az emailcím is érintett több, korábbi szivárogtatásban.

A különböző jelszó szivárogtatások nem ritkák, gyakran jelennek meg az interneten, akár több millió ember adatait tartalmazó listák. Ilyenkor a média jellemzően felhívja az emberek figyelmét arra, hogy érdemes ellenőrizni, a sajátjuk nincs-e köztük. Az, hogy ezt átlagemberek nem teszik meg minden alkalommal, nem meglepő, az sokkal inkább, hogy látszólag az Egyesült Államok vezető tisztviselői sem tesznek meg minden óvintézkedést adataik védelmében. A Spiegel kiemeli, hogy nem végzett mélyreható vizsgálatokat azzal kapcsolatban, hogy melyik jelszó működik még és melyik nem, az emailcímek illetve a telefonszámok esetén azonban többször találtak arra utaló jelet, hogy használatban vannak. A lap kereste az érintetteket, akik nem reagáltak.

Március 24-én derült ki, hogy az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a húszik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének, Jeffrey Goldbergnek, akit még március 11-én vettek be egy Signal chatcsoporba.

Az elnök valamint az érintettek eleinte igyekeztek kissebbíteni a történet súlyát, illetve azzal támadták az Atlanticet, hogy korábban álhíreket tettek közzé. Azonban nem sokkal később Mike Waltz bejelentette: vállalja a felelősséget a történtekért. Hozzátette persze, hogy a végére fognak járni a dolognak, majd utalt arra is, hogy az újságíró, akit korábbi állítása szerint nem ismert, lehet, hogy nem is véletlenül került be a csoportba.

Az Atlantic eredetileg csak pár képernyőfotót tett közzé a beszélgetésből, mivel Goldberg úgy ítélte, hogy a nemzetbiztonságot és a külföldön szolgáló amerikai katonák biztonságát is veszélyeztetheti, ha a csapásban használt fegyverekről, illetve a célpontok pontos elhelyezkedéséről tettek volna közzé információt, a csoportban ugyanis mindez szóba került.

A Fehér Ház reakciója után a The Atlanticnál úgy döntöttek, hogy közérdek fűződik azoknak az adatoknak a megismeréséhez, amelyekről Trump tanácsadói nem biztonságos kommunikációs csatornákon tárgyaltak ki, ezért tegnap további részleteket adtak közre:

