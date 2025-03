Évente több mint egymilliárd dollárt veszít Apple TV+ streaming szolgáltatásán az Apple – jelentette a The Information két, az ügyben jártas, de meg nem nevezett személyre hivatkozva. Úgy tudják, hogy a vállalat évente 4,5 milliárd dollárt költ tartalomra, azaz visszavett kicsit, hiszen korábban 5 milliárd dollárt fordított ilyen célra a szolgáltatás 2019-es indítása óta. Bár az iPhone gyártója nem közölte, hányan fizetnek elő az Apple TV+ -ra, a jelentés szerint körülbelül 45 millió előfizető lehet, és ezzel a számmal messze lemaradt a riválisok, például a Netflix, a Disney+ és az Amazon Prime Video mögött.

Az Apple TV+ jelenleg több mint 100 országban és régióban érhető el. Előfizetési ára az Egyesült Államokban 9,99 dollár/hó (vagy 99,99 dollár/év), nálunk az egyhetes próbaidőszak után 2790 forintba kerül az előfizetés. A főbb előfizetéses streaming szolgáltatásoktól eltérően az Apple nem kínál olcsóbb, hirdetésekkel támogatott előfizetési lehetőséget.

Apple

A veszteségességhez minden bizonyul hozzájárul, hogy számos esetben nem is kell előfizetni, hogy élvezze valaki az Apple TV+ műsorait. maga az Apple is három hónapnyi ingyenességet ad minden új „almás” készülék vásárlása esetén. Olyan amerikai szolgáltató is van, aki telefonelőfizetéséhez ad ingyenes hozzáférést a streaminghez, igaz, ilyen esetben általában előfizetésenkénti nagykereskedelmi díjat fizet a tartalomszolgáltatónak. A végeredmény minden bizonnyal az, hogy az Apple TV+ felhasználónkénti havi átlagos bevétele kevesebb, mint 10 dollár.

Mielőtt bárki is sajnálni kezdené az Apple-t az említett veszteség miatt, érdemes összefüggéseiben nézni a számokat. A streaming üzletág az Apple Szolgáltatások része, ami magában foglalja az Apple Musicot, az App Store-t és további üzletágakat. A tavalyi utolsó negyedévben a szolgáltatási szegmens bevétele elérte a 26,3 milliárd dollárt, ami éves szinten 14 százalékos növekedést jelent. Az is egy beszédes adat, hogy a vállalat 391 milliárd dolláros bevételt és 93,7 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el a 2024 szeptemberében zárult pénzügyi évben. Ennek fényében érhető a Variety azon megjegyzése, hogy a streaming szolgáltatáson veszített egymillárd dollár gyakorlatilag kerekítési hiba az Apple számára.

