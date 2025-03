Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ec5bf78-048a-464b-ad7a-9c7d1b174c28","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A cipőjét is levették róla a hóban, szerencséje volt, hogy nem lett fagyási sérülése.","shortLead":"A cipőjét is levették róla a hóban, szerencséje volt, hogy nem lett fagyási sérülése.","id":"20250327_gyerekotthonbol-szokott-fiu-rendori-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ec5bf78-048a-464b-ad7a-9c7d1b174c28.jpg","index":0,"item":"af4a3c5e-2055-485f-88e2-0d20bd1f6a46","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_gyerekotthonbol-szokott-fiu-rendori-bantalmazas","timestamp":"2025. március. 27. 20:33","title":"Ahelyett, hogy visszavitték volna a gyerekotthonba, a rendőrök megverték, kivitték Ózd szélére és magára hagyták a szökött fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokkal nagyobb infláció, kisebb GDP-növekedés – teljesen át kellett írni a 2025-ös előrejelzéseket, annyira rosszul kezdődött az év. Még a választási osztogatás is olyan, hogy majd a következő kormány dolga lesz a költségvetésből kieső pénzt visszatenni. És mindez még sokkal rosszabb is lehet, ha Donald Trump teljesen elszabadul.","shortLead":"Sokkal nagyobb infláció, kisebb GDP-növekedés – teljesen át kellett írni a 2025-ös előrejelzéseket, annyira rosszul...","id":"20250327_mnb-inflacios-jelentes-arak-gdp-novekedes-vamhaboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"2c328ddf-9d4c-4007-9455-d76371b7fccb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_mnb-inflacios-jelentes-arak-gdp-novekedes-vamhaboru-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 12:26","title":"Ilyen a repülőrajt a Varga Mihály vezette MNB szerint: ami pár hónapja még a vészforgatókönyvnek tűnt 2025-re, az most már a legjobb eshetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c3f57c-1531-47fb-8e0b-9569f781fe5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északon élők több csapadékot kapnak, az alföldieknek lehet esélyük pár napos órára.","shortLead":"Az északon élők több csapadékot kapnak, az alföldieknek lehet esélyük pár napos órára.","id":"20250329_hetvege-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c3f57c-1531-47fb-8e0b-9569f781fe5a.jpg","index":0,"item":"2bcf9565-f06d-44e9-b35a-b34a4570837b","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_hetvege-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. március. 29. 08:39","title":"Napsütést nem, esőt annál inkább hoz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, ám ezt záróbeszédében súlyosbító körülményként mutatta be az ügyész.","shortLead":"A színész tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, ám ezt záróbeszédében súlyosbító körülményként mutatta be az ügyész.","id":"20250327_depardieu-szexualis-zaklatas-targyalas-ugyesz-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a.jpg","index":0,"item":"21c9656c-9716-4113-b51b-f309f31acc99","keywords":null,"link":"/kultura/20250327_depardieu-szexualis-zaklatas-targyalas-ugyesz-buntetes","timestamp":"2025. március. 27. 21:30","title":"18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyész Gérard Depardieu-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29307872-b94a-481d-b06a-b0cd080fa79d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két cég nyeresége nagyban függ az amerikai piactól.","shortLead":"A két cég nyeresége nagyban függ az amerikai piactól.","id":"20250328_amerikai-vamok-Porsche-Mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29307872-b94a-481d-b06a-b0cd080fa79d.jpg","index":0,"item":"13a60292-e1ad-4c5d-9e90-743df9b2098f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_amerikai-vamok-Porsche-Mercedes","timestamp":"2025. március. 28. 15:42","title":"Padlóra küldhetik az amerikai vámok a Porschét és a Mercedest: 3,7 milliárd dollár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8e1fc4-66f5-4563-8cd5-db8f711539d5","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"A hazai tőzsdei cégek vezetésében csak elvétve ülnek nők, a kizárólag férfiakból álló kormány pedig az Európai Bizottság fellépése ellenére sem akar ezen változtatni.","shortLead":"A hazai tőzsdei cégek vezetésében csak elvétve ülnek nők, a kizárólag férfiakból álló kormány pedig az Európai...","id":"20250327_hvg-cegvezeto-nok-uvegplafon-unios-elvarasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8e1fc4-66f5-4563-8cd5-db8f711539d5.jpg","index":0,"item":"bb783c81-8404-4b35-8e98-2667360f02c5","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-cegvezeto-nok-uvegplafon-unios-elvarasok","timestamp":"2025. március. 28. 13:30","title":"Nem akar női kvótát a kormány, és pláne nem, ha az EU kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos kompetenciamérés oldalát törték fel hackerek, akik közzétették az adatbázisban található több ezer e-mail-címet. ","shortLead":"Az országos kompetenciamérés oldalát törték fel hackerek, akik közzétették az adatbázisban található több ezer...","id":"20250327_Feltortek-az-Oktatasi-Hivatal-rendszeret-tobb-ezer-szemelyes-adat-szivaroghatott-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"9fa85952-f638-42af-9ac5-e007e3daeb61","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Feltortek-az-Oktatasi-Hivatal-rendszeret-tobb-ezer-szemelyes-adat-szivaroghatott-ki","timestamp":"2025. március. 27. 13:54","title":"Feltörték az Oktatási Hivatal rendszerét, több ezer e-mail-cím és felhasználónév szivároghatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fadd4f2-0698-4396-8369-318e7e13aded","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Gulyás Gergely a kormány által indított kocsmaprogram kapcsán arról beszélt a kormányinfón, hogy az alkohol bizonyos mértékben még egészséges is lehet, heti egy pálinkától pedig senkinek nem lesz baja. Mit mond erről Zacher Gábor és a WHO? ","shortLead":"Gulyás Gergely a kormány által indított kocsmaprogram kapcsán arról beszélt a kormányinfón, hogy az alkohol bizonyos...","id":"20250327_Gulyas-Gergely-palinka-alkohol-fogyasztas-kocsma-egeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fadd4f2-0698-4396-8369-318e7e13aded.jpg","index":0,"item":"6d8109d0-56a5-495f-a626-75c7d8c315a3","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Gulyas-Gergely-palinka-alkohol-fogyasztas-kocsma-egeszseg-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 14:57","title":"Váratlan bemondás a kormányinfón: tényleg semmi gondot nem okoz heti egy pálinka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]